Colombia apuesta por el turismo de experiencias para atraer viajeros más exigentes

Cada vez más viajeros buscan experiencias que les permitan conectar con la cultura local, la gastronomía, la naturaleza y las comunidades de los lugares que visitan. Foto: Jhonatan Lagos

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El turismo ya no se limita a visitar destinos. Cada vez más viajeros buscan experiencias que les permitan conectar con la cultura local, la gastronomía, la naturaleza y las comunidades de los lugares que visitan. En ese escenario, Perú y México se han consolidado como las principales potencias regionales en el mercado de actividades turísticas comercializadas a través de plataformas digitales.

Así lo revela un reciente estudio de la firma especializada Mabrian by Data Appeal, que analizó la oferta de experiencias disponibles en dos de las principales plataformas globales de actividades turísticas, Civitatis y GetYourGuide, así como los intereses de los viajeros durante los últimos seis meses.

Según el informe, Perú concentra el 25,7 % de toda la oferta de actividades turísticas online de América Latina y el Caribe, seguido muy de cerca por México con el 25,4 %. Entre ambos países reúnen más de la mitad del mercado regional. Colombia ocupa el tercer lugar con el 8,4 %, por delante de República Dominicana (7,7 %), Brasil y Argentina (6,1 % cada uno), Costa Rica (5 %), Chile (3,4 %), Bolivia (2,3 %) y Ecuador (2 %).

Para Carlos Cendra, director de Marketing y Comunicación de Mabrian, estas cifras muestran que los grandes destinos latinoamericanos todavía tienen margen para ampliar y diversificar su oferta turística.

“Existe una oportunidad para extender la demanda hacia nuevos territorios, enriquecer la experiencia de los visitantes e impulsar el desarrollo económico de comunidades locales a través de una oferta más especializada y distribuida”, señala el experto.

Cultura y aventura dominan la oferta regional

El estudio encontró que las experiencias culturales representan el 36,9 % de las actividades disponibles en las plataformas analizadas, mientras que el turismo activo concentra el 32 %. A estas categorías les siguen las actividades de naturaleza (14,9 %), las experiencias gastronómicas (11,2 %) y los productos asociados al sol y playa (3 %).

Sin embargo, segmentos como bienestar, turismo familiar, compras y vida nocturna siguen teniendo una presencia limitada, representando apenas el 2 % del total de experiencias ofertadas en la región.

Los datos también evidencian una fuerte coincidencia entre la oferta y los intereses de los viajeros. Las actividades culturales generan el 40,1 % de las reseñas publicadas por los visitantes, lo que confirma el atractivo que tienen las experiencias vinculadas con el patrimonio, las tradiciones y las expresiones artísticas locales.

Asimismo, el turismo activo concentra el 23 % de las valoraciones, mientras que las actividades en la naturaleza alcanzan el 17,1 %. La gastronomía, por su parte, acumula el 16 % de las reseñas, una cifra que para Mabrian demuestra el potencial de seguir fortaleciendo productos turísticos ligados a la cocina local y las experiencias culinarias.

“Los viajeros son cada vez más curiosos y exigentes. Buscan actividades que les permitan sumergirse en el estilo de vida local de forma auténtica y significativa. La diversificación y especialización de la oferta serán claves para construir estrategias turísticas competitivas y sostenibles a largo plazo”, añade Cendra.

Colombia busca aprender de los líderes regionales

Mientras el mercado de experiencias gana protagonismo en la región, Colombia trabaja para fortalecer su posicionamiento internacional mediante la sofisticación de su oferta turística.

Con ese objetivo, 18 empresas colombianas participaron entre abril y mayo de este año en misiones internacionales organizadas por ProColombia en Perú, Chile y Canadá, donde conocieron modelos exitosos de turismo cultural, sostenibilidad, innovación y viajes de incentivos.

La iniciativa forma parte de la Ruta Exportadora de Turismo, una estrategia orientada a fortalecer las capacidades de empresas y destinos colombianos mediante la transferencia de conocimiento y el intercambio de buenas prácticas internacionales.

La primera misión, realizada en Perú, reunió a diez empresas colombianas en Lima y Cusco para estudiar casos de éxito relacionados con gastronomía, patrimonio, música y turismo comunitario. Los participantes analizaron cómo el país andino logró convertir elementos de su identidad cultural en productos turísticos de alcance global.

“Las misiones de aprendizaje son una herramienta estratégica para acelerar la sofisticación de la oferta turística colombiana. Queremos que nuestros empresarios conozcan tendencias globales y fortalezcan productos con estándares internacionales, sostenibilidad e innovación”, explicó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.

Posteriormente, cuatro empresas participaron en una misión especializada en viajes de incentivos en Chile, donde conocieron la articulación entre hotelería, gastronomía, cultura y movilidad que ha permitido a Santiago posicionarse como un referente regional en el segmento MICE (reuniones, incentivos, congresos y eventos).

Paralelamente, otras cuatro empresas ganadoras de los Premios Nacionales de Turismo 2025 viajaron a Canadá para conocer experiencias relacionadas con turismo accesible, innovación, gobernanza y sostenibilidad territorial.

La estrategia continuará durante los próximos meses con nuevas misiones en España, México y Costa Rica, enfocadas en fortalecer segmentos como el turismo de naturaleza, la comercialización internacional y el desarrollo de productos turísticos especializados.

El reto: pasar de los destinos a las experiencias

Las conclusiones de Mabrian coinciden con la estrategia que impulsa Colombia: el futuro del turismo regional dependerá menos de la promoción de destinos tradicionales y más de la capacidad de construir experiencias diferenciadas que respondan a los nuevos intereses de los viajeros.

En un mercado global cada vez más competitivo, la gastronomía, la cultura, la naturaleza y las vivencias auténticas aparecen como los activos más valiosos para que los países latinoamericanos amplíen su oferta, distribuyan mejor los beneficios económicos del turismo y fortalezcan su posicionamiento internacional.

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