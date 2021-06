El país cuenta con una amplia oferta de turismo de lujo y naturaleza para crear experiencias inolvidables. Recomendaciones de expertos.

La pandemia ha puesto a prueba varios aspectos de la vida diaria y, para muchos, el amor ha sido una de las fuerzas más poderosas para sobrellevar las situaciones difíciles. Por lo tanto, San Valentín es una buena excusa para celebrar, agradecer y escaparse en pareja, vivir una experiencia placentera y descubrir los encantos de un país que sorprende con su variada oferta.

“Colombia es un país diverso, no solamente en materia natural y cultural, sino también en las opciones para viajar. Existen lugares para parejas aventureras, amantes de la naturaleza, de la cultura, del bienestar, etc., con la más alta calidad, belleza y seguridad”, asegura Juan Enrique Henao, colaborador del Centro de Investigación, Divulgación e Innovación Turística (Iditur) de la Escuela de Management en Turismo Ostelea. Y añade que la oferta turística en Colombia ha crecido en los últimos años no solo en materia de infraestructura hotelera en las zonas más conocidas, sino también en proyectos más pequeños que se han ido desarrollado a lo largo y ancho del país. Vemos cómo los glamping y los ecolodges han tenido un gran auge y se encuentran muchas opciones.

(Lea también: 7 glampings cerca de Bogotá para disfrutar del lujo de la tranquilidad)

Así mismo, según Juan Enrique Henao, “la capacidad de los operadores locales ha crecido y la seguridad en los destinos del país ha mejorado sustancialmente. Esto hace que cuando viajemos estemos más tranquilos y podamos disfrutar mejor las vacaciones”.

Además, con las restricciones de viajes para minimizar el impacto de la pandemia, el turismo interno se ha fortalecido y destinos no convencionales han podido demostrar su atractiva oferta.

“El consumidor, en especial las parejas, desean paquetes al aire libre, sol y playa, turismo de naturaleza y actividades donde puedan viajar, siempre pensando en no contagiarse. Es importante que siga la reapertura de lugares turísticos, para ampliar el abanico de destinos; eso sí, reforzando las medidas sanitarias para evitar el rebrote de los contagios. De igual forma, es clave que las personas utilicen las plataformas digitales para realizar sus reservas y de esta manera evitar aglomeraciones”, aconseja Eliseo Llamazares, socio líder de Aviación y Turismo para KPMG en LATAM.

Destinos recomendados

Colombia es el país más biodiverso del mundo por metro cuadrado, según datos de la ONU, por eso la oferta de turismo de naturaleza responsable es muy amplia.

“El país tiene destinos que permiten a las parejas disfrutar de experiencias muy diferentes gracias a su diversa oferta. Cada región ofrece características culturales y naturales especiales, que hacen que sea mágico ir a conocer cada departamento. Además, es un destino turístico económico si lo comparamos con otros países de la región; eso también lo hace muy competitivo”, comenta José Manuel Cimadevilla, miembro colaborador de Iditur y director ejecutivo de Cotelco Joven, quien asegura que “en Colombia existe la gran oportunidad de que las parejas puedan realizar viajes multidestino, en distancias cortas. Esto quiere decir que pueden conocer diferentes regiones del país en un mismo viaje; y esto se facilita por la conectividad área interna, que ha mejorado, y de igual manera la infraestructura de carreteras que conectan a los departamentos”.

Según comenta Cimadevilla, esto facilita que las parejas tengan mayor opción para conocer distintos destinos, como, por ejemplo, estar tres días en el Amazonas, luego conocer la capital del país y terminar descansando en una playa. O también optar por un producto turístico llamado, por ejemplo “La Ruta Colombia”, que sea conocer ocho departamento en 21 días, como se ofrece en otros continentes para conocer diferentes países. “La ventaja es que este viaje va a salir más económico, sin dejar de ser inolvidable, gracias a la riqueza cultural y natural que van a encontrar”, concluye.

Siguiendo en la misma línea, Juan Enrique Henao asegura que entre los destinos convencionales que no se pueden quedar por fuera está Cartagena, reconocida mundialmente en el segmento de luna de miel. También el Eje Cafetero, Villa de Leyva y Santafé de Antioquia, donde la belleza, comodidad, cultura y oferta de experiencias los hacen ideales para parejas. El experto, sin embargo, también recomienda lugares poco convencionales, pero que están preparados para pasar una aventura única.

(Lea también: 7 hoteles secretos en Colombia, para los amantes del buen viajar)

“Qué tal vivir una luna de miel en el Amazonas o en Caño Cristales en un ecolodge, para amantes de la naturaleza. O por qué no vivirla en Nuquí o Bahía Solano, en Chocó, uno de los lugares más biodiversos del planeta y donde se puede hacer avistamiento de ballenas. También me atrevería a recomendar lugares de desconexión total como el Golfo de Morrosquillo o Providencia. O por qué no algo un poco más exigente, pero que los puede llevar a crear lazos diferentes para su camino como pareja, como escalar una montaña, con algún pico nevado”, aconseja Luis Enrique Henao. Y dice que podría seguir nombrando ejemplos, pero además de los ya mencionados, que han mejorado su infraestructura y están preparados para atender a las más exigentes parejas, recomienda el desierto de la Tatacoa, Necoclí o Gorgona”.

Hoteles y experiencias de lujo

Además de la riqueza natural de los destinos, las agencias de viajes y los hoteles también se han fortalecido para ofrecer destacadas propuestas. Galavanta Travel, por ejemplo, es una buena opción. Esta agencia diseña viajes privados y expediciones por Colombia. Cada viaje es personalizado y se aseguran de que todos los detalles estén a la medida de cada viajero.

“Colombia no solo es romántica, también es un destino muy divertido. Las lunas de miel o los viajes de pareja, además de tener espacios de privacidad, son la oportunidad para explorar juntos, descubrir cosas nuevas, conocer a otras personas y tener experiencias inolvidables. Y este país lo ofrece todo: gastronomía, aventura, naturaleza, cultura, arte… La idea de un viaje en pareja es divertirse y en Colombia la diversión siempre va a estar”, reconoce Cristina Consuegra directora de Galavanta.

Entre las opciones que la experta recomienda está la Suite del Virrey del Hotel Casa San Agustín, en Cartagena, que tiene un jacuzzi al aire libre y dos terrazas con una imponente vista. También Villa Playa Tayrona, con una piscina infinita y vistas al río Piedra y al mar Caribe, un destino para los que quieren aventura, naturaleza y playa. “Con solo seis habitaciones, es una propiedad muy privada con un servicio personalizado”, dice Consuegra.

Otra recomendación son Las Islas, en Barú, donde los búngalos con vista al mar y piscina privada son ideales para pasar tiempo en pareja, pero también se puede disfrutar de las actividades del hotel como submarinismo, paddleboarding o kayak, entre otras.

Por su parte, Casa Oropéndola, en la Sierra Nevada de Santa Marta, es un destino ideal para aquellas parejas que buscan naturaleza, hacer caminatas a cascadas, desconectarse, hacer yoga y disfrutar de un servicio y gastronomía ultrapersonalizada a 1.500 metros del mar, con una copa de vino viendo el atardecer junto a una fogata.

(Lea también: 7 hoteles pequeños y con encanto para descubrir el Caribe colombiano)

Asimismo, otra buena opción es Corocora Camp, en Casanare, un campamento exclusivo diseñado para darles a los viajeros la oportunidad de vivir la fauna colombiana, sin comprometer la comodidad, la conservación ni el servicio.

Este lugar, ubicado en una reserva privada remota, es accesible por avión, helicóptero o carro, y ofrece experiencias como pasar sus días cabalgando, descubriendo fauna silvestre desde vehículos 4×4, en expediciones de helicóptero, practicando ornitología o canotaje, pescando pirañas o viviendo la cultura llanera, cuyos cantos distintivos fueron declarados patrimonio cultural intangible por la Unesco.

Los Llanos, entre otras, hacen parte de los “52 lugares para amar en 2021 ″, según The New York Times.

Casa Letty, una casa de playa privada en Barú; Casa del Presidente, en Barichara; La Manigua Lodge, en la Serranía de La Macarena; el hotel de selva Calanoa, en Amazonas; el hotel boutique Sazagua, en el Eje Cafetero; Cannúa, en el corazón de las montañas antioqueñas; el Hotel El Cielo, en la Sierra Nevada de Santa Marta, e Isla Pelícano y Coralina Island, en las Islas del Rosario, son otras de las recomendaciones.

Opciones para San Valentín

Si busca un plan especial para el fin de semana, algunos destacados hoteles han creado muy buenas propuestas.

“Viva el Amor en Hilton Bogotá”, por ejemplo, busca que las parejas tengan un bonito encuentro mientras descansan, disfrutan de servicios en la habitación, comparten una cena de tres tiempos y un desayuno con room service o en el Restaurante La Ventana. Las parejas podrán disfrutar de la comodidad del Early Check In y Late Check Out gratuitos.

“Creemos que la situación que vive el mundo, ha hecho que las parejas busquen opciones para salir de la rutina, y celebrar fechas como esta de una manera especial, y donde los protocolos de bioseguridad les genere una absoluta tranquilidad, que les permita disfrutar plenamente del momento”, dice Elena Guerrero, directora de ventas de Hilton Bogotá.

También puede vivir la vibrante experiencia W Hotels, aprovechando “Do Not Disturb”, un paquete en el W Bogotá, que incluye alojamiento, desayuno, una botella de espumante, obsequio de bienvenida, acceso a la piscina y 20 % de descuento en spa, entre otras.

Además, las parejas podrán vivir la leyenda de El Dorado y descubrir su propio tesoro con el vibrante y glamouroso diseño de este hotel, que invita a celebrar la vida con experiencias como “In Room Vinyl Menu”, en donde las parejas pueden elegir el disco de su preferencia y maridarlo con un delicioso coctel “ad hoc” con el artista y vibe del disco, todo desde la privacidad de su habitación.

Mientras que el Santa Marta Marriott Resort Playa Dormida lanzó “Sweethearth”, un paquete que incluye estadía en suite, cena romántica y desayuno en la habitación, entre otros deliciosos detalles. Otra opción del hotel es una sesión especial de spa.