Colombia paso a paso: cinco rutas de senderismo imperdibles

El senderismo en Colombia consiste en la práctica de recorrer a pie rutas y senderos a través de diversos entornos naturales como montañas, selvas, páramos, costas y parques nacionales. Foto: GUSTAVO TORRIJOS

El senderismo en Colombia ofrece la oportunidad de explorar diversos paisajes naturales que van desde páramos y montañas hasta selvas y playas. A lo largo del país, existen rutas que permiten conectar con la geografía y la biodiversidad local mientras se recorren caminos que han sido transitados durante generaciones.

“En el país se pueden explorar rutas de diferentes dificultades, sumergiéndose en una biodiversidad rica y aprendiendo sobre comunidades locales. Esta actividad combina aventura, belleza natural y beneficios para la salud. Es una oportunidad única para conectar con la naturaleza y la cultura colombiana” dijo Claudia Pérez, guía de montaña en el Parque Nacional Natural Los Nevados, a El Espectador.

De acuerdo con el Fondo Nacional de Turismo (FONTUR), Colombia cuenta con más de 100 rutas oficiales de senderismo, distribuidas en parques nacionales y áreas naturales protegidas. Aproximadamente el 20% de los turistas que visitan Colombia eligen actividades relacionadas con el ecoturismo y el senderismo y el país tiene 59 parques nacionales naturales, muchos de los cuales ofrecen oportunidades para el senderismo, incluyendo áreas como el Parque Nacional Natural Los Nevados y la Sierra Nevada de Santa Marta. Además, el país alberga cerca del 10% de la biodiversidad mundial, con numerosos senderos que permiten observar una variedad de especies de flora y fauna durante las caminatas, y el senderismo ha mostrado un crecimiento anual del 5% en Colombia, reflejando un creciente interés en estas actividades.

Estos son algunos destinos recomendados:

Parque Nacional Natural El Cocuy

Este parque ofrece varias rutas de senderismo, siendo las más populares las que conducen a los picos nevados Ritacuba Blanco y Pan de Azúcar, así como al Púlpito del Diablo. Estas rutas varían en longitud y dificultad, y permiten apreciar la biodiversidad del páramo, los glaciares y las formaciones rocosas emblemáticas del parque.

“El Parque Nacional Natural El Cocuy destaca por sus cumbres andinas, incluyendo picos como el Ritacuba Blanco y el Pan de Azúcar. Alberga glaciares majestuosos y páramos únicos, además de una rica biodiversidad con especies como el cóndor andino y el oso de anteojos. Los senderos ofrecen vistas espectaculares y una inmersión en la cultura local. Es un destino ideal para aventureros y amantes de la naturaleza”, asegura Juan Carlos López, guía de montaña del parque.

Las caminatas pueden durar entre 6 a 10 horas por día, dependiendo de la ruta seleccionada, alcanzan altitudes superiores a los 4,800 metros sobre el nivel del mar, lo cual requiere preparación para la altura y tienen una dificultad moderada a alta, con tramos empinados, nieve y temperaturas bajas. El costo de entrada varía entre $20,000 para nacionales y $50,000 para extranjeros, contratar un guía es obligatorio y su costo oscila entre $150,000 y $300,000 por día, dependiendo de la ruta y el número de personas.

El transporte desde ciudades cercanas como El Cocuy o Güicán hasta la entrada del parque puede costar entre $50,000 y $100,000 por persona en vehículos 4x4. Es obligatorio registrarse y pagar el ingreso en las oficinas del parque ubicadas en El Cocuy o Güicán. Además, se debe asistir a una charla informativa de obligatorio cumplimiento sobre la conservación y la seguridad en el parque. Se recomienda llevar ropa adecuada para alta montaña, como chaquetas impermeables, botas de trekking, ropa térmica, guantes, gorro y gafas de sol.

Dado que las rutas se encuentran a gran altitud, se aconseja pasar uno o dos días en El Cocuy o Güicán para aclimatarse antes de iniciar la caminata. El mal de altura es una preocupación seria y puede afectar la experiencia si no se toma en cuenta.

La mejor época para hacer senderismo es durante las temporadas secas, de diciembre a marzo y de junio a agosto, cuando las condiciones climáticas son más estables y hay menos riesgo de lluvias y se recomienda utilizar protección solar, ya que la radiación UV es alta a estas altitudes, caminar a un ritmo constante, sin apresurarse, para adaptarse mejor a la altura y disfrutar del paisaje, llevar dinero en efectivo, ya que en la región no hay cajeros automáticos y pocos establecimientos aceptan tarjetas.

Parque Nacional Natural Los Nevados

“El senderismo que se desarrolla aquí destaca por sus majestuosos volcanes, como el Nevado del Ruiz, y glaciares impresionantes que ofrecen vistas espectaculares. Sus diversos ecosistemas incluyen páramos altos y bosques de niebla, con lagunas encantadoras como la Laguna del Otún. Es hogar de fauna emblemática como el oso de anteojos y el cóndor andino. Las rutas de senderismo varían en dificultad, proporcionando experiencias únicas en la alta montaña colombiana” Claudia Pérez, guía de montaña en el Parque Nacional Natural Los Nevados.

La ruta más conocida es la que lleva al Nevado del Ruiz o al Nevado Santa Isabel. Para los más aventureros, el Nevado Santa Isabel ofrece un ascenso más exigente pero con recompensas en vistas y experiencias. La duración es entre 4 a 8 horas dependiendo de la ruta específica y la condición física, puede superar los 4,800 metros sobre el nivel del mar, por lo que es importante estar preparado para la altura.

La dificultad es moderada a alta, con tramos empinados y clima frío, el precio de entrada es de aproximadamente entre $60,000 a $65,000, se recomienda contratar un guía certificado, cuyo costo puede variar entre $150,000 y $300,000 por grupo, dependiendo de la ruta y la cantidad de personas. Desde Manizales o Pereira, el transporte hacia el parque puede costar entre $40,000 y $80,000 por persona en vehículos 4x4. En Pereira, es recomendable reservar con anticipación, especialmente en temporada alta. Las reservas pueden hacerse a través de agencias de turismo locales o directamente en las oficinas del parque.

Se requiere ropa adecuada para clima frío y condiciones de alta montaña, esto incluye botas de trekking, ropa térmica, impermeables, guantes, gorro y gafas de sol. Es esencial llevar suficiente agua y alimentos ligeros de alto valor energético. Se sugiere pasar al menos un día en una ciudad como Manizales o Pereira para aclimatarse a la altura, el mal de altura es una preocupación real y puede afectar la experiencia de la caminata.

Se recomienda contar con un seguro de viaje que cubra actividades de senderismo. Además, es fundamental estar en buena condición física y consultar con un médico si se tiene alguna condición preexistente. El parque tiene reglas estrictas sobre el manejo de residuos y la preservación del ecosistema, es obligatorio seguir las indicaciones de los guías y respetar las señalizaciones del parque. Las mejores épocas para hacer senderismo en Los Nevados son las temporadas secas, de diciembre a marzo y de junio a agosto, cuando las condiciones climáticas son más estables.

(Lea también: 7 pueblos cerca de Bogotá que debe conocer)

Sierra Nevada de Santa Marta

“Lo más especial de esta región es su extraordinaria diversidad ecológica, desde selvas tropicales hasta glaciares en el pico más alto de Colombia, el Pico Cristóbal Colón. La Sierra ofrece una riqueza cultural única, con comunidades indígenas como los Kogis que mantienen sus tradiciones ancestrales. Sus paisajes impresionantes incluyen cascadas, lagunas y valles verdes. Además, la biodiversidad es asombrosa, con especies endémicas y ecosistemas variados”, explica la guía turística Nicolle Rodríguez.

La ruta hacia Ciudad Perdida es un sendero de aproximadamente 47 kilómetros de ida y vuelta, que atraviesa la densa selva de la Sierra Nevada y sube hasta los 1,200 metros sobre el nivel del mar. El recorrido incluye cruces de ríos, subidas empinadas, y pasos por aldeas indígenas, suele durar entre 4 a 6 días, dependiendo del ritmo del grupo, y tiene una altitud de alcance máximo de 1,200 metros sobre el nivel del mar.

La dificultad es moderada a alta, con tramos exigentes y condiciones de alta humedad. Es obligatorio realizar la ruta con un tour operador autorizado, los precios varían entre $1,200,000 y $1,800,000 por persona, dependiendo del operador y la duración del tour. Guía certificado, entradas a la Ciudad Perdida, alimentación durante el recorrido, alojamiento en campamentos, y seguro básico.

Es esencial reservar con anticipación, especialmente en temporada alta, a través de uno de los operadores turísticos autorizados, se recomienda verificar la disponibilidad y confirmar los detalles del tour con el operador. Se debe llevar ropa ligera y cómoda para clima cálido y húmedo, botas de trekking, sandalias para los cruces de ríos, repelente de insectos, protector solar, sombrero, y una chaqueta impermeable y se debe llevar una mochila pequeña con lo esencial, ya que se proporcionan comidas y alojamiento.

Aunque no es una ruta de alta montaña, la combinación de humedad, calor y terreno variado puede ser desafiante. Es importante estar en buena condición física y preparar el cuerpo para caminar largas distancias en condiciones de calor. Es recomendable estar vacunado contra la fiebre amarilla y otras enfermedades tropicales, se sugiere llevar un botiquín personal con medicamentos básicos, especialmente para el tratamiento de picaduras y problemas digestivos. El uso de guías certificados garantiza seguridad adicional en el recorrido.

La mejor época para hacer esta caminata es durante la temporada seca, entre diciembre y marzo, y de julio a agosto, cuando hay menos riesgo de lluvias que puedan dificultar el recorrido y como consejos adicionales, la hidratación constante es clave, así que llevar suficiente agua y sales rehidratantes puede ser útil. Se recomienda viajar con efectivo en pesos colombianos, ya que no hay acceso a cajeros automáticos durante el recorrido.

Parque Nacional Natural Tayrona

El sendero más común es el que conduce desde la entrada del parque en El Zaino hasta las playas más conocidas, como Cañaveral, Arrecifes, La Piscina y Cabo San Juan del Guía. El recorrido se realiza a través de senderos señalizados que atraviesan la selva y ofrecen vistas espectaculares del Caribe. La duración es de aproximadamente 2 a 3 horas caminando desde El Zaino hasta Cabo San Juan del Guía (7-8 km). La ruta se mantiene mayormente al nivel del mar con ligeros ascensos y descensos y su dificultad es moderada, adecuada para personas con condición física básica. Hay tramos de escaleras y caminatas en áreas rocosas y arenosas.

“Lo más especial del senderismo aquí es la combinación de impresionantes playas vírgenes y selvas exuberantes, que se encuentran a lo largo de los senderos. Puedes explorar rutas que te llevan a miradores con vistas al Caribe y a sitios arqueológicos como Pueblito. La biodiversidad es increíble, con oportunidades para observar fauna exótica y una vegetación tropical vibrante. Además, el ambiente es relajado y te permite conectar profundamente con la naturaleza mientras disfrutas de la belleza costera”, dijo Camilo Martínez, guía turístico del parque.

Lo precios son, la entrada al parque entre $20,000 y $68,000, dependiendo de la nacionalidad y la temporada (más caro durante diciembre y enero). No es obligatorio contratar un guía, pero es recomendable para una experiencia más enriquecedora. Los precios de los guías pueden variar entre $50,000 y $150,000 por grupo, dependiendo de la ruta y la duración. Desde la entrada de El Zaino, hay servicios de transporte hasta Cañaveral ($10,000 aprox.), donde comienza la caminata. También se puede alquilar un caballo en algunas partes del sendero por un costo adicional.

No es necesario reservar con anticipación la entrada al parque, pero es recomendable durante la temporada alta debido a la limitación en el número de visitantes diarios. Se puede adquirir la entrada en las oficinas del parque o en línea. Se recomienda llevar ropa ligera y cómoda, traje de baño, calzado adecuado para caminar (botas o sandalias de trekking), protector solar, repelente de insectos, gorra o sombrero y suficiente agua. Llevar un impermeable o poncho es útil durante la temporada de lluvias. Está prohibido el ingreso con plásticos de un solo uso, y se deben respetar las normas de conservación del parque, no se permite acampar en áreas no designadas, y es importante no alimentar ni molestar a la fauna local.

La mejor época para visitar el parque es durante la temporada seca, de enero a marzo y de julio a agosto, cuando las condiciones del clima son más estables. Durante la temporada de lluvias (abril a junio y septiembre a noviembre), los senderos pueden volverse resbaladizos. En el parque, se puede optar por alojarse en ecohabs, cabañas, hamacas o campings disponibles en áreas como Cañaveral y Cabo San Juan del Guía. Las reservas para alojamiento dentro del parque son altamente recomendadas, especialmente en temporada alta. También se puede aprovechar para nadar en playas seguras como La Piscina y Cabo San Juan, pero evitar nadar en Arrecifes debido a corrientes peligrosas.

Parque Nacional Natural Chingaza

Ubicado a solo unas pocas horas de Bogotá, tiene paisajes de páramo, lagunas, y una rica variedad de flora y fauna. El parque cuenta con varias rutas de senderismo que varían en longitud y dificultad. Las más populares incluyen:

Sendero Lagunas de Siecha: Una ruta de 7 km (ida y vuelta) que pasa por lagunas sagradas de los muiscas, subiendo hasta los 3,400 metros sobre el nivel del mar. La caminata dura aproximadamente 3 a 4 horas.

Sendero Lagunas de Buitrago: Una caminata de 8 km (ida y vuelta) que lleva hasta la Laguna de Chingaza, a una altitud de 3,250 metros. Este recorrido dura alrededor de 4 horas y ofrece vistas panorámicas del páramo.

Sendero de Suasie: Este sendero, de 5.5 km (ida y vuelta), atraviesa bosques de niebla y pasa por la laguna Seca, destacándose por su facilidad y accesibilidad, ideal para quienes buscan una caminata menos desafiante.

Los precios son nacionales $19,000, extranjeros $55,000 y menores de 12 años y estudiantes tienen tarifas reducidas. Aunque no es obligatorio, se recomienda contratar un guía local, especialmente para las rutas más largas o en días de baja visibilidad, el costo del guía puede variar entre $100,000 y $150,000 por grupo.

Es obligatorio hacer una reserva previa para ingresar al parque, ya que el número de visitantes diarios está limitado para proteger el ecosistema. Las reservas pueden realizarse a través de la página web de Parques Nacionales Naturales de Colombia o mediante operadores turísticos autorizados. Se recomienda llevar ropa adecuada para clima frío y húmedo, incluyendo chaquetas impermeables, capas térmicas, guantes, gorro, y botas de trekking con buena tracción. Además, es esencial llevar suficiente agua, snacks energéticos, protector solar, y protección para la lluvia.

Dado que las rutas están ubicadas a gran altitud, es importante aclimatarse y caminar a un ritmo pausado para evitar el mal de altura, se recomienda llevar un botiquín básico con analgésicos, vendas, y medicamentos para posibles malestares. El parque promueve una política de “no dejar rastro”, por lo que se debe recoger toda la basura y seguir estrictamente las señales de los senderos. No se permite acampar en el parque, y es obligatorio respetar la flora y fauna, incluyendo la prohibición de recolectar plantas o animales.

La mejor época para visitar Chingaza es durante la temporada seca, de diciembre a marzo y de julio a agosto, para evitar los senderos fangosos y la neblina densa. Sin embargo, el clima en el páramo es impredecible, por lo que siempre es mejor estar preparado para la lluvia y el frío. El parque se encuentra a unas 2-3 horas en carro desde Bogotá. Es posible llegar en transporte privado o contratar servicios de transporte con operadores turísticos. Se recomienda llevar vehículos en buen estado, preferiblemente 4x4, ya que las carreteras pueden ser difíciles durante la temporada de lluvias.

Se recomienda iniciar la caminata temprano en la mañana para aprovechar el día y evitar neblina densa en la tarde, llevar efectivo, ya que no hay cajeros automáticos en las cercanías del parque y pocos lugares aceptan tarjetas y tener en cuenta que las temperaturas pueden bajar considerablemente, por lo que es importante vestirse en capas y llevar suficiente abrigo.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.