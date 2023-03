¿Cómo hacer para que su viaje a los parques de Universal sea más asequible?

No es necesario establecer una fecha de visita: con el Ticket 3 Park Explorer puede empezar a utilizar su entrada en la fecha que quiera y será válido a partir de esa fecha por un periodo de 14 días. Esto lo libera del estrés de los imprevistos. En caso de que algo suceda, no va a perder el día del parque, porque no hay una fecha establecida. Tampoco es necesario reservar nada, no hay ningún paso adicional. Es tener el ticket en la mano y ya está.