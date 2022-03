¿Cómo han influido las redes sociales en el turismo?

Luis Méndez, creador de contenido en plataformas digitales. Foto: Cortesía

En los últimos años, las redes sociales se han extendido de forma exponencial. Según Ostelea, Escuela de Management en Turismo, “hoy más que nunca, las plataformas digitales permiten compartir momentos de la vida diaria, crear espacios para la información, hacer compras e incluso interactuar con amigos en tiempo real gracias a la inmediatez de sus conexiones”.

“Debido a su gran número de características, las redes en turismo no escapan de dicha realidad. Ante esto, las empresas del sector ya saben cómo aprovechar las herramientas digitales para comunicarse con sus usuarios, crear campañas de fidelización y ajustar estrategias con el objetivo de ofrecer la mejor experiencia”, añaden los expertos de la Escuela de Turismo.

Por lo tanto, las personas usan las redes sociales para planificar sus viajes de manera independiente y de forma casi instantánea, olvidándose por un momento de la dependencia de los canales de venta convencionales. A través de Facebook, Instagram o TikTok, por ejemplo, los usuarios pueden adquirir entradas, reservar en alojamientos e incluso dar seguimiento de su experiencia.

Según el último informe anual Digital 2022 de Hootsuite junto a We Are Social, 4,62 billones de personas utilizan redes sociales. Esto implica el 58,4 % de la población mundial. El informe también señala que “son las que más tuvieron crecimiento durante 2021, en comparación con el acceso a internet o la adquisición de un celular”.

Por lo tanto, aunque aún hay decenas de debates sobre si las redes sociales son buenas o no, lo cierto es que, usándolas responsablemente y reconociendo quiénes aportan contenido de valor, son una gran estrategia para llegar a millones de personas.

Según Ostelea, los beneficios de gestionar el turismo en redes sociales son que promueven el desarrollo de nuevos vínculos independientes entre la audiencia y la organización sin importar el lugar de procedencia, permiten atraer a nuevos clientes, desarrollan canales de comunicación mucho más inmediatos con los compradores, mejoran el posicionamiento de la marca frente a la competencia, ayudan a descubrir nuevas posibilidades de crecimiento y facilitan el desarrollo de vínculos de confianza con las audiencias.

En esta misma línea, también está el marketing de los influencers, que, según Ostelea, es una estrategia cada vez más frecuente entre empresas y marcas —más allá del sector turístico— que se basa en la colaboración entre estas y una persona con una amplia comunidad en redes sociales.

“Una de las ventajas de este tipo de acción es que nos permitía llegar a una fracción amplia de nuestro target al que normalmente no tendríamos acceso. Ayuda también a nuestra reputación de marca y, en último término —pero muy importante— a la conversión”, asegura la Escuela de Turismo.

Y ante la pregunta de si funciona, sostienen que un nuevo estudio realizado por la firma Hotelsdot arroja algo de luz sobre el asunto y la respuesta sería que depende.

“Y es que mientras los jóvenes entre 18 y 25 años son un público muy permeable a este tipo de campañas, la realidad es que la mayoría de encuestados reconoce, según el estudio, que el impacto de los influencers en el proceso de toma de decisiones es nulo o bajo, señalan los expertos de Ostelea. Y añaden: “De modo que los influencers se podrían entender como un argumento de venta más, pero que no puede sustituir ni reemplazar al resto de comunicaciones que se realizan”.

Sin embargo, dadas las crecientes cifras que sostienen las redes sociales y la manera como los influenciadores logran llegar de manera directa a tantas personas en diferentes partes del mundo, Luis Méndez, uno de los creadores de contenidos de viajes en TikTok más destacados del país, habla de cómo las plataformas también contribuyen a mostrar lo más lindo de Colombia y cómo es la interacción con las personas en la red, y da recomendaciones sobre destinos imperdibles en el país.

¿Por qué Colombia es un destino tan apetecido por los viajeros?

Porque encontramos una increíble variedad de aves, especies, animales, plantas... Es toda una aventura poder visitar los diferentes municipios y recorrer las calles, porque aparte de que tenemos mucha naturaleza, también tenemos gente cálida que nos recibe siempre con la amabilidad y alegría que nos caracteriza.

¿Cómo han contribuido las plataformas digitales a que más personas viajen?

Han ayudado muchísimo a que las personas se conecten un poco más con esos lugares, que, aunque no puedan visitarlos por X o Y razón, sí puedan sentir que lo viven al disfrutar de un video donde se muestran detalles de ese lugar en específico.

¿Cuáles destinos no tradicionales recomendaría en el Caribe?

La región Caribe es muy original y variada, ya que tiene lugares desérticos, templados, lagunas rosadas, mares azules, bosques secos, manglares, ríos, fauna, gastronomía exquisita, bailes, dichos, entre muchos otros, y eso es lo que procuro mostrar con mis videos.

Por lo tanto, aunque hay mucho para aconsejar, hay dos destinos que para mí son muy recomendados y no tan visitados: uno de ellos es Nueva Venecia, un pueblito flotante con palafitos que queda en Magdalena, al que se puede llegar por Tasajera o por Sabana Grande.

Y el segundo es San Basilio de Palenque, en Bolívar, el primer pueblo libre de América, un destino famoso por su cultura, lengua, gastronomía e historia.

¿Cuáles son los siete lugares de Colombia que todos los viajeros algún día deben visitar?

Diría que las cascadas de Chorrera, el Embalse del Guájaro, Los Charcones de Piojó, el Chorro de San Luis, la Laguna de Luruaco, en Atlántico, e Isla Salamanca y Quebrada Valencia, en Magdalena. Hay que descubrir lo nuevo, lo inexplorado, dejarse sorprender. Más allá de lo común y conocido, hay lugares fantásticos que les encantarán.

¿Cómo describe su experiencia en TikTok?

¡Cautivadora! A las personas les llega mi contenido e interactuamos todo el tiempo… Siento que es una plataforma que valora lo que hago, además, tiene un sinnúmero de herramientas que me ayudan a que sea más didáctico y entretenido mi contenido; el turismo es difícil de vender, pero siento que TikTok lo hace más fácil. Mi estilo para crear el contenido es el estilo de un local enamorado de su tierra. Hay muchas historias por contar y todo es muy auténtico aquí; eso es lo que muestro.

Por ejemplo, algunos de los favoritos son el video que hice mostrando un lugar no tradicional donde venden un delicioso pescado frito a un precio inigualable y justo frente al río; otro compartiendo los cinco lugares que sí o sí se deben visitar los viajeros en Barranquilla; o uno que muestra la belleza de la Quebrada Valencia.

¿Cómo es la interacción con las personas?

Las personas se inspiran de lo que tú haces y tú te inspiras de lo que otros publican. Muchas personas me escriben todo el tiempo pidiéndome recomendaciones, como: “Luis, este fin de semana voy a apuntarme ese plan que publicaste”, o “Luis, me encanta lo que haces, gracias por indicarnos estos lugares que no sabíamos que existían”. Eso es muy gratificante. Y yo también me inspiro en la plataforma, porque todo el tiempo estoy viendo también qué hacen las demás personas para ver cómo cada día puedo mejorar mi contenido y que sea cada vez más auténtico e interesante.

