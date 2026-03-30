Comportamientos indebidos en vuelos: lo que debe evitar al viajar en avión

Estos son algún comportamientos indebidos a la hora de subir a un vuelo. Foto: Getty Images

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Viajar en avión suele generar emoción, especialmente cuando se trata de un destino esperado. Sin embargo, una vez comprado el boleto, también aparecen dudas. Las normas a bordo no siempre son claras para los pasajeros, y es común que muchos desconozcan qué está permitido y qué no durante un vuelo.

El tema ha cobrado relevancia en los últimos días, luego de que este 29 de marzo la aerolínea Avianca informara que un reconocido creador de contenido enfrentará consecuencias legales por un comportamiento ocurrido al interior de uno de sus vuelos. Los hechos se remontan al pasado 11 de marzo de 2026, cuando el reconocido influencer Yeferson Cossio viajaba como pasajero en el vuelo AV46, en la ruta Bogotá–Madrid. Según la aerolínea, Cossio incurrió en “comportamientos disruptivos”, lo que llevó a la compañía a tomar medidas en su contra.

De acuerdo con la información entregada, la conducta se habría presentado en medio de una “broma” y consistió en el uso de un artefacto generador de olor químico dentro de la cabina. La aerolínea advirtió que este tipo de acciones afectan la correcta operación del avión, pues las cabinas son un entorno cerrado, con un sistema de presurización que recircula el aire en toda la aeronave.

Según Avianca, el hecho generó molestia e incomodidad entre los pasajeros y habría afectado la seguridad del vuelo y de la tripulación, además de alterar el orden a bordo.

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¿Qué no está permitido hacer en un avión?

Durante un vuelo, los pasajeros deben acatar en todo momento las instrucciones de la tripulación, mantener un comportamiento adecuado y evitar cualquier acción que ponga en riesgo la seguridad o la comodidad de los demás. Así lo establece el Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC 3) de la Aerocivil.

La norma es clara: desde el momento del embarque y hasta el desembarque, todos los viajeros están bajo la autoridad del comandante de la aeronave, quien es la máxima autoridad a bordo. Sus decisiones y las del personal de cabina son de obligatorio cumplimiento.

En ese sentido, el reglamento prohíbe una serie de conductas que pueden afectar el desarrollo normal del vuelo. Entre ellas se encuentran desobedecer instrucciones de seguridad, levantarse del asiento en momentos no autorizados, manipular equipos de emergencia, abrir salidas sin justificación o interferir con los sistemas de la aeronave mediante dispositivos electrónicos prohibidos.

También se mencionan aquellas acciones que alteren el orden o generen incomodidad a bordo, como fumar en la cabina, consumir alcohol en exceso, ingresar en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicoactivas, así como agredir física o verbalmente a otros pasajeros o a la tripulación.

A esto se suman otras conductas contempladas en el reglamento, como realizar acciones que puedan generar pánico entre los pasajeros o perturbar el ambiente dentro del avión. En casos como el del influencer, este tipo de comportamientos no solo genera incomodidad, sino que también está expresamente prohibido, ya que implica fomentar el desorden o incurrir en conductas inapropiadas a bordo.

¿Qué ocurre cuando un pasajero incumple las normas?

De acuerdo con el Reglamento Aeronáutico Colombiano, el incumplimiento de las normas a bordo puede acarrear diversas consecuencias, dependiendo de la gravedad de la conducta, las cuales pueden clasificarse en distintos niveles.

Nivel 1: Conducta disruptiva verbal.

Nivel 2: Conducta física abusiva.

Nivel 3: Conducta que represente una amenaza para la vida (incluido el uso o exhibición de armas).

Nivel 4: Irrupción o intento de irrumpir en la cabina de la tripulación de vuelo.

Las consecuencias van desde llamados de atención y la expulsión del vuelo hasta la cancelación del tiquete, restricciones para viajar en el futuro e incluso acciones legales. En estos casos, el transportador también está facultado para exigir el pago de los costos adicionales o perjuicios ocasionados al pasajero que incumplió con la norma, mientras que el reembolso del tiquete quedará sujeto a las condiciones y deducciones establecidas en la normativa vigente.

Como recomendación final, las aerolíneas como Latam y Avianca recuerdan que los pasajeros están obligados a cumplir las normas de seguridad y someterse a los controles establecidos por las autoridades aeroportuarias durante el embarque, el vuelo y el desembarque.

Asimismo, recomiendan revisar con anticipación las condiciones del viaje —según el origen, destino y posibles conexiones—, ya que estas pueden variar.

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