Córdoba apuesta por el turismo en Anato en medio de la emergencia por inundaciones

Hoy, 25 de febrero, y hasta el próximo 27, se realizará en Corferias, en Bogotá, la 45ª edición de la Vitrina Turística de Anato, el encuentro más importante del sector en el país y uno de los principales escenarios de negocios turísticos en América Latina. En esta oportunidad, el Destino Nacional Invitado de Honor es Córdoba, un departamento que llega con cifras históricas de crecimiento, pero que también enfrenta una compleja situación derivada de las inundaciones ocasionadas por la actual ola invernal.

Cuando se confirmó su elección como invitado de honor, meses atrás, el panorama era el de un destino en ascenso, con cifras que reflejaban un crecimiento sostenido y mayor formalización del sector. Ese impulso sigue siendo parte del balance, aunque ahora se cruza con los retos que impone la emergencia climática: buena parte del territorio enfrenta afectaciones en infraestructura, movilidad y condiciones sociales producto de las lluvias. Aun así, autoridades y empresarios coinciden en que la presencia en la Vitrina no es solo una oportunidad comercial, sino también una declaración de resiliencia.

La llegada de Córdoba a la Vitrina se da en un momento de crecimiento sostenido del turismo departamental. Entre 2022 y 2025, el turismo internacional pasó de 4.551 a 7.776 visitantes, un incremento del 71 %. En el mismo período, el número de prestadores turísticos aumentó de 737 a 1.065, lo que evidencia un avance en la formalización y el fortalecimiento de la oferta.

Según Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato, en el contexto actual del país, los resultados en divisas y contactos comerciales que proyecta generar esta edición representan un impulso significativo para la recuperación de Córdoba. “Este escenario permitirá que el departamento logre visibilizarse a través de sus operadores. Desde el turismo, y especialmente en Anato, trabajaremos para contribuir en su reactivación económica”, subrayó.

Del sector empresarial, el mensaje es claro: el turismo no puede detenerse. Jorge Quintero, gerente y propietario del hotel Cacique T, aseguró que la participación en la feria tiene un doble significado en medio de la coyuntura actual.

“Primero, es un momento para hablar con honestidad. El sector turístico ha crecido en los últimos años, pero sigue siendo frágil. Hoy enfrenta un golpe fuerte. Las inundaciones han afectado, ante todo, a las personas que son el corazón del servicio y quienes hacen posible una buena experiencia; también la infraestructura, la movilidad y la confianza del viajero. Esa es la realidad”, señaló.

El hotel, considerado uno de los clásicos del departamento, que recientemente cumplió 30 años de operación, cuenta con 36 habitaciones, piscina y restaurante. Su ubicación estratégica, a pocos minutos del aeropuerto Los Garzones, lo ha convertido en punto clave tanto para viajeros corporativos como para quienes se desplazan hacia destinos de sol y playa, como Coveñas.

Para Quintero, ausentarse del principal escenario turístico del país enviaría un mensaje equivocado. “Desaparecer del escenario nacional sería transmitir parálisis. Y Córdoba no puede darse ese lujo. Anato debe ser una plataforma no solo para promocionar, sino para gestionar alianzas, buscar apoyos y posicionar un mensaje serio de recuperación. El departamento necesita planificación, inversión estratégica y decisiones oportunas para que el turismo no sea el primero en resentirse y el último en recuperarse”, afirmó. Y agregó: “Hoy el mensaje no es solo promocionar, sino resistir con dignidad y prepararnos para volver más fuertes”.

Desde Montería, capital del departamento, la institucionalidad acompaña esa narrativa. María Luisa Vilaro Posada, gerente de Turismo de la Alcaldía, explicó que la ciudad estará presente en la Vitrina llevando un mensaje de reactivación económica, pero también de compromiso social con las comunidades afectadas.

“Estamos trabajando para recuperar nuestro tejido social, para mejorar la calidad de vida de los damnificados y para que los atractivos turísticos afectados puedan tener una recuperación ambiental, económica y social. Montería los espera”, indicó. Además, destacó que el objetivo es retomar el calendario deportivo y de eventos, fundamentales para dinamizar la economía local y reactivar sectores como el comercio, el transporte y la gastronomía.

En la zona insular, donde el turismo es una de las principales fuentes de ingreso, la preocupación es evidente, pero también lo es el compromiso. Hans Heins, gerente del hotel La Playita, señaló que la Vitrina adquiere un significado mayor en medio de la emergencia que también impacta a departamentos vecinos como Sucre.

“No solo es un espacio de promoción, sino una oportunidad para reafirmar el compromiso del turismo como motor de recuperación económica y social. El sector privado tiene un papel clave en este momento: apoyar a las comunidades más afectadas, mantener activa la cadena productiva y generar empleo para cientos de familias que dependen del turismo”, afirmó. Al mismo tiempo, hizo un llamado a avanzar hacia un modelo más sostenible y resiliente, preparado para enfrentar los retos climáticos que hoy afectan con mayor frecuencia los destinos del Caribe colombiano.

Por su parte, Diego González Barrios, administrador del hotel Rancheria Shangai, destacó que el reconocimiento como destino invitado de honor consolida el posicionamiento que Córdoba ha venido construyendo en los últimos años.

“Ya saben lo que es Córdoba. Cada una de nuestras regiones ofrece distintos tipos de turismo: ganadería, sol y playa, avistamiento de aves y recorridos en lancha. Esta Vitrina se espera que traiga aún más reconocimiento y más personas interesadas en descubrir lo que podemos ofrecer”, afirmó.

El mensaje de respaldo también llega desde el sector de promoción y comunicaciones. John Mikan, gerente de 3comunicacionesco, recordó que, pese a las afectaciones, gran parte de la infraestructura turística y hotelera continúa operando con normalidad. Además, destacó que el gobernador ha anunciado que sigue en pie la tradicional Feria de la Ganadería, uno de los eventos más importantes del año en el departamento y que dinamiza el turismo regional.

“A Córdoba la apoyamos todos, conociéndola, visitándola. Hay afectaciones, pero también hay una región que no se detiene. Esta feria servirá no solo para mostrar los atractivos turísticos, sino para demostrar que esta región está hecha de gente buena y trabajadora, dignos representantes de la cultura Sinú”, expresó.

Así, la presencia de Córdoba en la 45ª Vitrina Turística de Anato trasciende la promoción de destinos. Se convierte en una plataforma para enviar un mensaje claro al país y a los mercados internacionales: el departamento enfrenta una situación difícil, pero apuesta por el turismo como herramienta de recuperación, generación de empleo y cohesión social. En medio de la emergencia, Córdoba busca reafirmar que su mayor fortaleza sigue siendo su gente y su capacidad de levantarse ante la adversidad.

En breves: participación de Córdoba en Anato

Por primera vez, Córdoba es el Destino Nacional Invitado de Honor de la 45ª Vitrina Turística de Anato, donde se presentará como territorio turístico, productivo y cultural en el evento profesional de turismo más importante de Colombia y América Latina.

Lorica, Pueblo Patrimonio de Colombia, brillará en la Vitrina destacando sus atractivos históricos y culturales, con el objetivo de superar el incremento del 49,5 % de visitantes extranjeros registrado en 2025.

Bajo el concepto “Del Sinú para el mundo”, la delegación cordobesa promoverá escenarios emblemáticos como la Ronda del Sinú y el Festival del Porro, con el propósito de fortalecer su posicionamiento en mercados internacionales.

Gracias a una gestión enfocada en la promoción turística, Córdoba pasó de 5.200 visitantes internacionales en 2024 a más de 7.700 en 2025, lo que representa un crecimiento cercano al 49 %.

La magia del Sombrero Vueltiao llegará a la 45ª Vitrina Turística de Anato, con Tuchín y sus tradiciones artesanales como protagonistas del stand de Córdoba.

Las playas de San Antero serán promovidas como una alternativa de sol y playa sostenible, destacadas por su riqueza natural y biodiversidad.

La Gobernación de Córdoba le apuesta al turismo como motor de empleo y desarrollo, presentando el plan de desarrollo turístico que ha permitido un crecimiento sostenido en la llegada de viajeros al departamento.

