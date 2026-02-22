Colombia abierta al mundo: Vitrina Turística de Anato proyecta USD 135 millones en negocios

La vitrina contará con más de 45.000 metros cuadrados de exhibición. Foto: María Alejandra Castaño

Colombia volverá a abrir sus puertas al mundo con la realización de la versión 45 de la Vitrina Turística de Anato, que se llevará a cabo el 25, 26 y 27 de febrero en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones–Corferias, en Bogotá. Desde comienzos de los años 90, la capital del país se convirtió en la sede principal de este encuentro anual que reúne a los principales actores del sector turístico, consolidándose como un escenario estratégico para el fortalecimiento de la industria.

En este espacio convergen aerolíneas, hoteleros, tour operadores, oficinas de representación turística y agentes de viajes de Colombia, quienes encuentran una plataforma para conocer, promover y comercializar sus productos y servicios. La Vitrina no solo impulsa el turismo receptivo, sino que también fomenta la generación de corrientes emisivas hacia los países participantes, fortaleciendo la integración internacional del sector.

Organizada por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), la feria continúa posicionándose como el evento más relevante del turismo en Colombia y Latinoamérica. Para esta edición, el crecimiento será uno de los principales protagonistas. “Así como todos los años, la 45 Vitrina Turística de Anato presentará acciones de alto impacto que permitirán el crecimiento del evento y potenciarán la experiencia de los visitantes”, afirmó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva del gremio.

La dirigente explicó que en esta versión se ampliará el espacio de exhibición. “Vamos a tener un 8 % más de área de exposición, tomándonos todo Corferias con 45.000 metros cuadrados”, señaló. Además, destacó que habrá “mayor número de expositores, alrededor de 1.600, más de 35 países y nuevos destinos participando como expositores”.

La presencia internacional incluirá delegaciones de Europa, Asia, Medio Oriente, el Caribe y América, lo que refuerza el carácter global de la Vitrina. A nivel nacional, participarán los 32 departamentos de Colombia y distritos como Bogotá, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Cali, Pereira, Armenia, Riohacha, Medellín, Montería, Pasto y Buenaventura, junto con múltiples municipios que exhibirán su oferta turística.

Entre las novedades de esta edición se encuentra la implementación de la figura de “Hosted Buyers” (Compradores Invitados), diseñada para profesionales de viajes calificados con autoridad de compra y toma de decisiones. “Buscamos generar nuevas alianzas y negocios, como parte de la estrategia para incrementar el posicionamiento internacional de la Vitrina”, explicó Cortés Calle.

También se lanzará la iniciativa “Explorando la Vitrina”, una dinámica digital y participativa que incentivará el recorrido de los asistentes por zonas estratégicas del evento. Cabe recordar que se trata de un encuentro dirigido exclusivamente a profesionales del sector turístico, por lo que no está abierto al público general.

La agenda académica tendrá como eje la tercera versión de Anato Capacita Tech, un espacio de formación para empresarios con charlas sobre marketing y transformación digital, tecnologías emergentes, inteligencia artificial, tendencias en turismo, legalidad y seguridad. La programación se complementará con experiencias como “Colombia a la Mesa”, carpas del IPES con presencia de plazas de mercado, “foodtrucks”, muestra exterior de vehículos turísticos como chivas y casas rodantes, y un Sports Bar en alianza con Absolut Sport.

Las expectativas económicas reflejan la dimensión del encuentro. “Se estima que la edición 45 de la Vitrina genere aproximadamente 234.000 contactos comerciales, con cerca de USD 135 millones en negocios al año, lo que representa un crecimiento del 6,5 % frente a 2025”, indicó la presidente ejecutiva de Anato. A lo largo de los tres días se proyecta reunir a cerca de 56.000 profesionales del sector.

Por primera vez, el Caribe Mexicano y el departamento de Córdoba participarán como Destinos Invitados de Honor. “Cada uno tiene un gran potencial, no solo por la oferta turística que ofrecen al mundo, sino también por sus atractivos naturales, sociales y culturales que los enriquecen”, destacó Cortés Calle.

En el caso de Córdoba, el departamento llega como Destino Nacional Invitado de Honor en un momento de dinamismo para su industria turística, aunque también en medio de retos coyunturales. El turismo internacional pasó de 4.551 visitantes en 2022 a 7.776 en 2025, lo que representa un incremento del 71 %. Asimismo, el número de prestadores turísticos creció de 737 a 1.065, reflejando una mayor formalización y actividad en el sector.

Entre sus principales atractivos se destacan las playas de San Bernardo del Viento, Moñitos, Puerto Escondido y San Antero; ecosistemas como la Bahía de Cispatá y sus manglares; la Ciénaga de Ayapel y Lorica; los ríos Sinú y San Jorge; y la selva del Alto Sinú, en Tierralta.

En este contexto, la Vitrina cobra especial relevancia para el departamento. “En el contexto actual del país, los resultados en divisas y contactos comerciales que proyecta generar la Vitrina representan un impulso significativo para la recuperación de Córdoba, que hoy enfrenta una compleja situación derivada de la actual ola invernal. Este escenario permitirá que el departamento se visibilice a través de sus operadores. Desde el turismo y, especialmente desde Anato, trabajaremos para contribuir a su reactivación económica”, afirmó la dirigente gremial.

En cuanto al Caribe Mexicano, Paula Cortés resaltó que “las relaciones estratégicas turísticas entre Colombia y el destino continúan afianzándose”. Solo en 2024, más de 236.000 colombianos visitaron ese lugar, cifra que equivale al 38,9 % de los connacionales que viajaron a México. El destino ofrece una combinación de sol y playa, arqueología, cultura, naturaleza y aventura.

La Vitrina también ha servido históricamente para exponer los desafíos del sector. De cara a 2026, la principal apuesta de Anato se centra en tres ejes estratégicos: consolidar el turismo como política de Estado que trascienda los gobiernos; fortalecer la productividad y competitividad mediante el talento humano, la sostenibilidad, la calidad, la innovación, la digitalización y la planificación responsable del crecimiento; y avanzar en infraestructura y conectividad para integrar el territorio, garantizando acceso aéreo, terrestre y digital, mejorando la experiencia del viajero y promoviendo el desarrollo regional.

Con una agenda robusta, cifras de crecimiento y una amplia participación internacional, la versión 45 de la Vitrina Turística de Anato ratifica su papel como el principal escenario de negocios y articulación del turismo colombiano y latinoamericano.

