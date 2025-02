¿Cuál es el protocolo cuando una persona muere en pleno vuelo?

La muerte de un pasajero durante un vuelo no es solo un desafío logístico, en estos momentos, las aerolíneas deben equilibrar el respeto hacia la persona fallecida con la seguridad y bienestar de los demás a bordo. Foto: Getty Images

El viaje de ensueño a Venecia de una pareja australiana se convirtió en una pesadilla cuando la tripulación les pidió que se sentaran junto al cadáver de una pasajera que había muerto en pleno vuelo durante las últimas cuatro horas de un viaje de 14 horas de Melbourne, Australia, a Doha, Catar.

¿Qué ocurrió?

Cuando una pasajera se desplomó durante el vuelo, los auxiliares de vuelo intentaron salvarla pero no lo lograron, dijo Mitchell Ring, otro pasajero del vuelo, en una entrevista a un programa de noticias australiano,A Current Affair, del Canal 9. “Hicieron todo lo que pudieron, pero desafortunadamente no se pudo salvar a la señora, lo que fue bastante desgarrador de ver”, dijo.

La tripulación trató de trasladar el cadáver a la clase preferente utilizando una silla de ruedas, pero era demasiado grande como para pasarla por el pasillo, dijo Ring en la entrevista. Entonces la tripulación vio que había dos asientos libres en la fila de cuatro asientos donde estaban sentados Ring y su esposa, Jennifer Colin. Le pidieron a Ring que se moviera al asiento de al lado y pusieron el cadáver en el lugar donde él estaba sentado. Colin se trasladó a otra fila de asientos.

Entre lágrimas, Colin, describió la experiencia como impactante. “No soy muy buena volando en el mejor de los casos”, dijo en la entrevista.

Al aterrizar, dijo Ring, le dijeron que se quedara sentado mientras los paramédicos retiraban las mantas del cuerpo. La pareja dijo en la entrevista que la compañía aérea no les había ofrecido ayuda.

Qatar Airways dijo en un comunicado el miércoles que los responsables de la aerolínea habían hablado con los pasajeros sentados junto al cadáver para abordar sus preocupaciones.

“La seguridad y comodidad de todos nuestros pasajeros es de suma importancia para nosotros”, decía el comunicado. “Nuestros pensamientos están con los familiares de la pasajera que lamentablemente falleció”.

Un portavoz no respondió a las preguntas sobre si la aerolínea había ofrecido indemnizaciones.

¿Cuál es el protocolo cuando una persona muere en pleno vuelo?

Si bien es angustioso, trasladar el cuerpo de quien ha fallecido a un asiento es el protocolo normal, según las directrices establecidas por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, un grupo comercial de compañías aéreas. Este es el procedimiento normal para los auxiliares de vuelo:

Avisar al capitán. El capitán notificará a las autoridades del aeropuerto de destino con el fin de que los funcionarios estén preparados para recibir el vuelo cuando aterrice, según la asociación.

Trasladar a la persona fallecida a un asiento con pocos pasajeros alrededor. Si el vuelo está lleno, hay que devolver el cadáver a su asiento original o a uno que no obstruya un pasillo o una salida. “Ten en cuenta la dificultad de la situación para acompañantes y espectadores”, dicen las directrices.

Meter el cuerpo en una bolsa para cadáveres. Hay que cerrar la cremallera hasta el cuello del cuerpo y sujetarlo con el cinturón de seguridad. Si no se dispone de una bolsa para cadáveres, hay que cubrir el cuerpo con una manta.

Cerrarle los ojos.

Desembarcar primero a los pasajeros. Los familiares deben permanecer junto al cadáver.

¿Por qué un asiento es la opción más segura?

Cuando se trata de un cadáver en un vuelo, “no se puede dejar en el suelo”, dijo José Alvarado, piloto de la aerolínea islandesa Play, explicando que podría golpear a un pasajero cercano si hubiera turbulencias.

En caso de emergencia médica, los pilotos mantendrán el rumbo o desviarán el vuelo dependiendo de la situación. Hay médicos disponibles mediante comunicación por satélite para asesorar sobre la mejor forma de tratar y monitorizar a un paciente, dijo.

Si fracasan todos los esfuerzos y muere un pasajero, los pilotos suelen continuar hasta el destino previsto, dijo Alvarado. En sus décadas como piloto, solo una vez ha muerto un pasajero en pleno vuelo mientras él estaba en los controles. Fue en 1999, y un pasajero sufrió un derrame cerebral en un vuelo de La Habana a Madrid, recordó. Continuó volando hasta Madrid, donde los paramédicos se llevaron el cuerpo y asistieron a la hija del hombre, dijo.

“Tienes muy pocas opciones a 39.000 pies”, dijo Alvarado.

¿Con qué frecuencia mueren personas en los aviones?

Las muertes en vuelo son raras. Hay una emergencia médica por cada 604 vuelos, según un estudio publicado en 2013 que revisó las emergencias médicas en vuelos entre 2008 y 2010. De los más de 10.000 pacientes de los que se disponía de datos, poco más de una cuarta parte fueron trasladados a hospitales y solo el 0,3%, es decir, unos 30, murieron. Los problemas más comunes fueron posibles derrames cerebrales o síntomas respiratorios.

