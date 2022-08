¿Cuáles son las cervecerías más famosas del mundo? Seis imperdibles

Delirium Café, en Bruselas, es el bar con la carta de cervezas más extensa del mundo. Foto: Shutterstock - Cortesía Civitatis

Artesanales, con más o menos malta, doradas, tostadas, de estilo Ale, IPA, APA… Existen tantas variedades como gustos, no es de extrañar, entonces, que el 5 de agosto se celebre el Día Internacional de la Cerveza, una de las bebidas más consumidas del mundo y la favorita de muchos.

Para festejar esta fecha, Civitatis, la empresa líder en la venta de visitas guiadas, excursiones y free tours en español, ha compartido algunas de las cervecerías más famosas del mundo. ¿Cuál es su favorita?

1. Delirium Café, todo un récord en Bruselas

Crujientes papas fritas, deliciosos chocolates, dulces gofres, exquisitos mejillones… Esta lista de iconos de la gastronomía belga no estaría completa sin una buena cerveza y la capital del país da buena fe de ello. No es casualidad, por tanto, que en Bruselas se encuentre el afamado Delirium Café.

Esta cervecería figura en el Libro Guinness de los Récords como el bar con la carta de cervezas más extensa del mundo: existen más de 2000 variedades diferentes. No son pocos los turistas que acuden al Delirium solo para conocer su grande carta, que incluso, el propio establecimiento vende como souvenir.

Las cervezas del Delirium son tan variadas como singulares: de chocolate belga, de melocotón, de café… Basta con acercarse hasta este emblemático pub, situado en las inmediaciones de la Grand Place, para probar algunas de ellas.

2. Hofbräuhaus, todo un clásico de Múnich

Alemania es otro país donde la cerveza goza de una gran popularidad, especialmente en lugares como Baviera. En Múnich, la capital de la región, se encuentra Hofbräuhaus, una de las cervecerías más famosas del mundo debido a su antigüedad, ya que sus orígenes se remontan al año 1589. En la actualidad, la cervecería Hofbräuhaus de Múnich cuenta con tres plantas donde poder disfrutar de una rubia bien tirada. Sin embargo, en sus comienzos solo podía acceder un público muy selecto, y no fue hasta 1828 cuando empezó a admitirse a un público general.

La cervecería, que oficialmente se denomina Hofbräuhaus am Platzl, constituye hoy en día uno de los principales reclamos turísticos de Múnich. El local, decorado al más puro estilo bávaro, es todo un templo de la cerveza en el que también se organizan diversos espectáculos.

3. Temple Bar, el pub con nombre de barrio en Dublín

En todo viaje que se precie a la capital de Irlanda no puede faltar una visita al barrio de Temple Bar. Esta zona de Dublín está repleta de diversos pubs, bares y restaurantes en los que se puede degustar una buena pinta de cerveza irlandesa.

Dentro de este barrio dublinés se encuentra el local más famoso de la ciudad, que no es otro que el pub Temple Bar. La cerveza Guinness es la estrella en la carta de este establecimiento, en el que también se puede tomar algo de comida y escuchar música en directo. Lo mejor de este típico pub irlandés es que en los alrededores de este local se encuentran otros establecimientos en los que poder seguir disfrutando de las tardes (y de las noches) de Dublín. La zona del barrio de Temple Bar ha inspirado incluso diversas tramas literarias, películas y series de ficción.

(Vea también: En fotos: estos son los 10 amaneceres más lindos del mundo)

4. U Supa, un emblema de Praga

Varias estadísticas lo constatan: República Checa es el mayor consumidor mundial de cerveza. ¡Hasta 114 litros por persona al año! En Praga, la capital del país, la lista de locales en los que se puede consumir esta popular bebida es muy extensa. Sin embargo, hay un local que destaca por encima de todos: U Supa, la cervecería más famosa de Praga.

Situada en la calle Celetná, a tan solo unos pasos de la plaza de la Ciudad Vieja, se ubica la emblemática U Supa. Esta cervecería decorada en estilo gótico renacentista se remonta nada menos que al siglo XV. Desde entonces, cientos de fieles a la cerveza han acudido hasta este rincón de la capital checa para tomar una buena lager seminegra.

5. McSorley’s Old Ale House, en Nueva York desde 1854

La ciudad de los rascacielos no solo destaca por sus puestos de perritos calientes y por sus populares restaurantes de comida rápida, también es posible encontrar bares con mucha historia. El más destacado de todos ellos es el McSorley’s Old Ale House, el pub irlandés más antiguo de Nueva York. Desde 1854 permanece abierto en el número 15 de la calle 7 Este, en pleno centro de Manhattan.

(Lea también: ¿Dónde comer en Nueva York? Tenga en cuenta las ofertas de “NYC Restaurant Week”)

Con lemas como Be Good or Be Gone (Pórtate bien o vete), fue labrándose su fama desde el siglo XIX. Clientes ilustres como Abraham Lincoln o Teddy Roosevelt fueron habituales del McSorley’s Old Ale House. Otro eslogan del bar, muy polémico, no se derogó hasta bien entrado el siglo XX: Good Ale, Raw Onions and No Ladies (buena cerveza, cebollas crudas y no mujeres). De hecho, hasta 1970 las mujeres no estaban admitidas en el pub.

En la actualidad, el pub es mucho más tolerante y todo el mundo es bienvenido en uno de los locales con más solera de la ciudad que nunca duerme. De hecho, diversas revistas especializadas han incluido a este local en el Top 5 de los Historic Bars de Nueva York.

6. Presidente Bar, el preferido de Messi en Buenos Aires

Innumerables establecimientos de la capital de Argentina sirven cervezas, pero no todos alcanzan el nivel de exclusividad de Presidente Bar: la coctelería favorita de Leo Messi en Buenos Aires.

(Lea también: ¿A dónde viajar con $1 millón?)

Cócteles, cervezas, combinados y bebidas varias engrosan la selecta carta del Presidente Bar. Este local, situado en el popular barrio de Recoleta, no solo está considerado como uno de los mejores bares-restaurantes de Buenos Aires. También es un imán para numerosos famosos y celebridades, a los que podéis encontraros acodados en la barra del pub.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.