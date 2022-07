¿Dónde comer en Nueva York? Tenga en cuenta las ofertas de “NYC Restaurant Week”

Los comensales podrán elegir entre una selección de almuerzos de dos platos por USD$30, USD$45 o USD$60, y cenas de tres platos por USD$30, USD$45 o USD$60 dólares. Foto: Amy Lombard. Cortesía NYC & Company

¿Planeando un viaje a Nueva York? NYC & Company, la organización oficial de promoción turística de la “Capital del Mundo”, comparte que las reservas para el 30º aniversario de NYC Restaurant Week Summer 2022 están abiertas. El evento se llevará a cabo hasta el domingo 21 de agosto.

“Nos complace celebrar el 30º aniversario de NYC Restaurant Week este verano del hemisferio norte, un hito importante que coincide con la palpable vitalidad de nuestra ciudad en este momento”, expresó Fred Dixon, presidente y director ejecutivo de NYC & Company. Y agregó: “Durante 30 años, el programa ha ofrecido ofertas excepcionales a los comensales al mismo tiempo que eleva y celebra la comunidad de restaurantes en los cinco distritos, subrayando la escena gastronómica verdaderamente auténtica que se ofrece únicamente en la ciudad de Nueva York”.

NYC Restaurant Week es un proyecto original creado durante la Convención Nacional Demócrata (DNC) en 1992, que se ha replicado en ciudades a nivel nacional y mundial. NYC & Company se complace en tener 14 de los restaurantes originales de 1992 participando en el programa de este año: Barbetta, Carmine’s (Upper West Side), Dock’s Oyster Bar, Gage & Tollner, Gallagher’s Steak House, The Palm, Sardi’s, Shun Lee West, Sylvia’s, Tavern on the Green, Tribeca Grill, The Russian Tea Room, Union Square Café y Victor’s Café.

A lo largo de las fechas del programa, del 18 de julio al 21 de agosto, los comensales podrán elegir entre una selección de almuerzos de dos platos por 30, 45 o 60 dólares, y cenas de tres platos por 30, 45 o 60 dólares, dependiendo del restaurante. Esta estructura de precios se creó para garantizar que los restaurantes de los cinco distritos puedan participar, ya sean de alta cocina u otra categoría.

Más de 100 restaurantes también ofrecerán botellas de vino de 30 dólares para conmemorar el 30° aniversario, disponibles en los menús participantes. Los impuestos y la propina no están incluidos. La promoción no incluye los días sábados y los domingos serán opcionales según el restaurante.

Los comensales pueden explorar en la web los restaurantes participantes mediante filtros que incluyen “ubicación”, “cocina”, “tiene menú”, “accesibilidad”, “propiedad” o “comidas”, entre otros. Los consumidores también podrán elegir restaurantes por intereses, incluidos “Restaurant Week Classics”, “Lunch Break”, “Summer Vibes”, " Dress for the Occasion”, “James Beard Honorees”, “Wine Spectator Winners” y “Make it a Stella”, que destaca los restaurantes que sirven Stella Artois, patrocinador oficial de cerveza de NYC Restaurant Week Summer 2022. Aquí está disponible una lista de los restaurantes participantes.

“Como participante original en el programa de 1992, me siento honrado de ser parte del 30° aniversario de NYC Restaurant Week, una preciada tradición en la ciudad de Nueva York. NYC Restaurant Week siempre ha sido una forma para que las personas experimenten nuevos restaurantes, incluyendo algunos de los mejores del mundo a un precio asequible. Este aniversario especial es el momento perfecto para que las personas se reconecten y celebren con una comida memorable”, comentó el chef y restaurantero David Burke, copresidente del Comité Culinario de NYC & Company.

La Oficina de Medios y Entretenimiento de la Alcaldía se asoció con NYC & Company como patrocinador de NYC Restaurant Week, para compensar las tarifas de participación de las empresas en todos los distritos en respuesta a la continua recuperación del turismo en la ciudad de Nueva York.

