¿Cuáles son las prioridades de los viajeros en 2023?

Grand Wailea, A Waldorf Astoria Resort. Foto: Melia Lucida - Cortesía Hilton

La necesidad de vivir experiencias inmersivas para desconectarse de la rutina y aliviar el estrés de la vida cotidiana ha cambiado la forma de viajar. Ahora los turistas eligen destinos y actividades para vacacionar que beneficien su salud física y mental. Según el informe de Hilton The 2023 Traveler: Emerging Trends that are Innovating the Travel Experience, un tercio de los viajeros globales reconocen el bienestar como una prioridad, incorporando los viajes como parte integral de su rutina.

Como indica el informe, en 2023 los viajeros optarán por hoteles que ofrezcan:

Alimentación consciente: El 32 % de los viajeros globales están priorizando los alimentos y bebidas de origen local, lo que los llevará a vivir experiencias culinarias inmersivas.

Oportunidades para conectar con la cultura local: El 49% de los viajeros buscarán actividades atractivas y con propósito para sumergirse en diversas culturas.

Tiempo para desconectar: Casi la mitad (49%) de los encuestados globales con empleo van a viajar para desconectarse de su rutina del trabajo.

Estas son algunas opciones que ofrece Hilton para disfrutar de experiencias de bienestar en los hoteles de las Américas:

Ciclismo en helipuerto con fuegos artificiales y entrenadores de Adidas:

Hilton México City Reforma es ahora el hogar de una nueva experiencia de ciclismo llamada “Ride in the Sky”. Esta actividad se disfruta en lo alto del helipuerto, en medio de una vista de 360° de la Ciudad de México. Con seis eventos programados para el año, el segundo y más reciente inició con una carrera de 5 km guiada por entrenadores de Adidas por el centro histórico, luego dieron un paseo por el helipuerto y finalizaron con un tratamiento de spa de 30 minutos. Los próximos eventos tendrán lugar en mayo, agosto, noviembre y diciembre.

Nueva cámara de sal en Arizona:

El Sol Garden es el nuevo espacio de relajación al aire libre del spa Tierra Luna en Arizona Biltmore, A Waldorf Astoria Resort. Sol Garden abre los sentidos de los huéspedes al espíritu del desierto, con una gran variedad de rituales conscientes y viajes de sanación, desde una envoltura con barro y cristales alquímicos hasta meditación con cuencos tibetanos. El renovado spa cuenta ahora con una cámara de sal de última generación, equipada con sal pura del Himalaya para estimular la inmunidad, mejorar el estado de ánimo y revitalizar la piel.

Ritual de Mercurio Retrógrado en Aruba:

Recientemente se lanzó el Ritual Retrógrado del Hilton Aruba Caribbean Resort and Casino, una guía para que los huéspedes encuentren su ‘chi interno’ entre los sonidos de la playa y los cuencos de cristal. La combinación de meditación consciente y sanación sonora invita a una sensación de calma centrada y enraizada para cruzar la estación retrógrada. Esta experiencia está disponible cuando mercurio está en retrógrado (3-4 veces al año). Las próximas activaciones son el 21 y el 28 de abril.

Astrología de Sinastría en Hawaii:

El Grand Wailea, A Waldorf Astoria Resort ofrece una nueva sesión de astrología de la sinastría conocida como la alquimia de la astrología de las relaciones. Durante esta sesión, dos huéspedes tendrán una lectura conjunta con el astrólogo residente del resort y explorarán su sinastría y cartas compuestas, signos, temperamentos, cualidades y elementos para explorar el “click” de su relación.

Chamanes y curación Maya en México:

Inspirado en la conexión del Árbol de la Vida con la cultura maya, el spa del recién inaugurado Waldorf Astoria Cancún usa hierbas frescas de su jardín, piedras curativas y la participación de los chamanes del lugar. El chamán del Conrad Tulum Riviera Maya lleva a cabo rituales ancestrales que incluyen gratitud purificadora y ceremonias sagradas en cenotes. Además, brinda un “Viaje Kinich Ahau” de varios pasos que rinde homenaje al Dios del Sol para obtener fuerza y luz.

Mesas de Olas y Cabañas de Recuperación en Los Ángeles:

El recién inaugurado spa del Conrad Los Ángeles redefine el arte de la relajación con un nuevo concepto de bienestar sin límites. Cuenta con técnicas avanzadas de cuidado de la piel, una mesa de spa eléctrica Welnamis que proporciona beneficios para la meditación y relajación profunda, un salón de iluminación, cabinas de recuperación para aumentar o disminuir la energía con terapias de bienestar y mucho más.

Entrenamientos en la azotea de Beverly Hills:

Waldorf Astoria Beverly Hills invita a sus huéspedes a que conozcan los nuevos Wellness Workouts. Los entrenamientos incluyen una gran variedad de ejercicios y se desarrollan todos los domingos a las 8:30 a.m. en el exclusivo Rooftop Promenade del hotel, que cuenta con vista al precioso horizonte de Beverly Hills. Quien dirige la actividad es el entrenador Jai Jordan, que combina los beneficios de los ejercicios aeróbicos y de HIIT en una sesión de 45 a 60 minutos.

F45 Training en el Hilton Austin:

F45 Training Hilton Downtown Austin es un estudio exclusivo en el centro de Austin para los amantes del ejercicio. Los ciudadanos de Austin y los viajeros tendrán ahora la oportunidad de mantener sus objetivos de fitness con entrenamientos en grupo dirigidos por un entrenador. El estudio es la primera sede de F45 en los hoteles y la única del centro de Austin.

