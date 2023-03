¿Planeando un viaje a Disney? 10 experiencias que no se puede perder

La celebración del 50º aniversario de Walt Disney World finaliza el 31 de marzo de 2023. Foto: Cortesía Disney Destinations - Matt Stroshane

Ir a Walt Disney World Resort es uno de los sueños de viajeros de todo el mundo, no importa si es la primera vez que va este mundo mágico o si ya ha estado en cualquiera de sus espacios, este complejo turístico siempre sorprende y enamora a quién lo visita.

Sus hoteles y parques temáticos son únicos y especiales, y cuentan con atracciones y opciones de entretenimiento para todas las edades y gustos. En Magic Kingdom, por ejemplo, puede explorar tierras de encanto infinito y ver como sus fantasías se convierten en realidad; en Epcot tiene la oportunidad de celebrar las historias que unen a la gente y culturas de todo el mundo, comer delicioso y disfrutar de sus festivales; en Disney’s Hollywood Studios ve como la magia de la gran pantalla cobra vida; y en Animal Kingdom puede contemplar la magia de la naturaleza y vivir el mejor entretenimiento salvaje; en todos ellos, además, hay atracciones y encuentros inolvidables.

Adicionalmente, Disney World siempre está buscando la manera de sorprender y aprovechar todos sus personajes y espacios para que cada viajero sienta la magia en su interior, sonría, se emocione y logre identificarse con algún momento especial que lo haga sentir nostalgia, alegría, ilusión... Por lo tanto, gracias a nuevas aventuras que debutan como Tron, una de las montañas rusas más rápidas de cualquier parque temático de Disney; o Roundup Rodeo BBQ, un nuevo restaurante con un concepto único y deliciosos sabores; la transformación de Epcot, que no para de innovar; y el regreso de espectáculos nocturnos, entre otras, hacen que en 2023 este complejo turístico sea, una vez más, el mejor destino para experimentar emociones de todo tipo y recordar que los sueños se hacen realidad.

En este sentido, si sueña conocer este mundo mágico y vivir momentos únicos estas son diez recomendaciones que le ayudarán a planear su viaje.

1. La montaña rusa más rápida de Walt Disney World Resort

A partir del 4 de abril, los visitantes abordarán motos Lightcycle de alta velocidad para una carrera emocionante en Tron Lightcycle / Run presentado por Enterprise. Localizada en el parque Magic Kingdom, es la montaña rusa más rápida de cualquier parque temático de Disney, junto con su atracción hermana en Shanghai Disneyland.

La atracción une las emociones de una montaña rusa con la rapidez, efectos visuales y música para crear una experiencia como ninguna otra. La fila virtual estará disponible cuando Tron Lightcycle / Run abra y los visitantes también tendrán la opción de comprar una entrada individual de Lightning Lane para la atracción a través de la aplicación My Disney Experience el día de su visita al parque.

2. Roundup Rodeo BBQ llega a Disney’s Hollywood Studios

El patio de Andy se prepara para recibir a más juguetes en el Roundup Rodeo BBQ que se inaugurará el 23 de marzo en Toy Story Land, en Disney’s Hollywood Studios. Con platos a la parrilla, esta experiencia gastronómica única en su tipo, es el primer restaurante en el mundo con servicio a la mesa inspirado en Toy Story.

En esta colaboración entre Walt Disney Imagineering, Disney Pixar Animation Studios y Walt Disney World Food & Beverage, los visitantes se convertirán en uno de los juguetes de Andy. Y, además de la comida variada y deliciosa, se emocionarán con la temática única, sus historias y demás sorpresas con las que cuenta el nuevo restaurante.

3. Encuentros con personajes nuevos y recurrentes durante todo el año

Los encuentros con personajes nuevos y recurrentes emocionarán a los visitantes de todas las edades. A partir del 22 abril, Moana saludará a sus compañeros de viaje en Discovery Island en el parque temático de Disney’s Animal Kingdom, justo a tiempo para el 25° aniversario del parque.

Por su parte, en Epctot, los fanáticos de Figment, el dragón morado que sirve como mascota de este parque, tendrán la oportunidad de abrazar al icónico personaje en el pabellón de Imagination a finales del verano. Mientras que Mickey Mouse y sus amigos también tendrán un nuevo hogar en el Communicore Hall, que se inaugurará este año como parte de la transformación del segundo parque que abrió sus puertas en Disney World.

Mientras tanto, en el parque Magic Kingdom, Mirabel de la exitosa película Encanto de Walt Disney Animation Studios, recibirá en otoño a los visitantes en el Fairytale Garden rodeada de una decoración fantástica inspirada en la Familia Madrigal. Una buena oportunidad para que los colombianos y los viajeros de todo el mundo conozcan más sobre segundo país más biodiverso del mundo. Estas nuevas experiencias continúan con el regreso de distintos encuentros con personajes como el Pete’s Silly Sideshow, Enchanted Tales with Belle, Ariel en su gruta bajo del mar y el regreso de comidas con personajes en Cinderella’s Royal Table.

4. Espectáculos nocturnos iluminan el cielo y llenan los corazones

El espectáculo nocturno favorito de los fans, “Happily Ever After” presentado por Pandora Jewelry, regresa para iluminar el cielo nocturno sobre el Castillo de Cenicienta en el parque Magic Kingdom a partir del 3 de abril. Como novedad de este año, el espectáculo nocturno de fuegos artificiales sumergirá por completo a los visitantes en las conmovedoras historias de Disney a medida que las nuevas proyecciones se extienden por Main Street U.S.A., agregando aún más magia a este inolvidable espectáculo.

Por otro lado, “Epcot Forever” regresa al World Showcase Lagoon a partir del 3 de abril. Con interpretaciones conmovedoras de la memorable música de Epcot, el espectáculo despierta recuerdos de la historia del parque.

5. La transformación de Epcot continúa

Este otoño traerá experiencias aún más emocionantes como parte de la transformación continua de Epcot. Los visitantes podrán explorar las maravillas del agua cuando se abra Journey of Water, inspirado por Moana. Este divertido sendero interactivo al aire libre ofrece la oportunidad de jugar e interactuar con el agua mientras viaja desde el cielo hasta los océanos. En el camino, los visitantes aprenderán sobre la importancia del agua y descubrirán su personalidad divertida, tal como lo hizo Moana en su heroico viaje.

Esta temporada también traerá la finalización del nuevo vecindario de World Celebration, que, como eje del parque, contará con diferentes jardines que cambiarán con las estaciones. También albergará el nuevo Communicore Plaza y el nuevo Communicore Hall, este último ofreciendo un lugar para conocer a Mickey Mouse y Minnie Mouse.

Asimismo, World Celebration será el ancla de los renombrados festivales del parque, también es donde los visitantes descubrirán Dreamers Point, un mirador inspirador que muestra una estatua de Walt Disney llamada “Walt the Dreamer”.

Los visitantes también podrán disfrutar a finales de este año el debut de un nuevo espectáculo nocturno que deslumbrará con música, pirotecnia, láseres e iluminación. El espectáculo contará con una composición original y evocadoras selecciones del repertorio de Disney, todo entretejido para recordarnos que somos más parecidos que diferentes.

6. 25° aniversario del parque temático Disney’s Animal Kingdom

2023 marca un hito especial ya que el parque temático Disney’s Animal Kingdom celebra el 22 de abril su 25° aniversario. Con el regreso de entretenimiento con el ‘’Festival of the Lion King’' y ‘’Finding Nemo: The Big Blue… and Beyond’', no hay mejor momento para explorar este parque. Es el lugar perfecto para observar animales salvajes, disfrutar de emociones de alta velocidad, e incluso viajar a un mundo increíble en Pandora – The World of Avatar.

7. Más opciones para comer en Disney durante todo el año

El 1° de abril, Narcoossee’s en Disney’s Grand Floridian Resort & Spa dará la bienvenida a los comensales a una nueva y emocionante experiencia gastronómica. Este restaurante exclusivo, famoso por sus vistas panorámicas de Seven Seas Lagoon, presentará un nuevo interior junto con un menú renovado que ofrece un equilibrio perfecto entre clásicos actualizados y nuevas delicias culinarias.

Los visitantes experimentarán el regreso de las especialidades de la casa, como la sopa de langosta y nuevos platos como Blackened Redfish y sabrosas opciones a base de plantas. Este año, debutarán más delicias gastronómicas, como Summer House on the Lake en Disney Springs y The Cake Bake Shop en Disney’s BoardWalk.

8. El 50° aniversario de Walt Disney World continúa hasta el 31 de marzo

Es su última oportunidad para disfrutar la celebración del 50º aniversario de Walt Disney World que concluirá el 31 de marzo de 2023. Haga planes para visitar ya y ver a Mickey Mouse y a sus amigos lucir sus trajes de gala iridiscentes por última vez, y disfrutar de todos los paisajes, sabores y mercancía especiales que hacen de este evento un momento memorable.

9. Experimenta los parques temáticos de Walt Disney World

Para disfrutar de todo lo que ofrecen los parques temáticos de Walt Disney World, los visitantes necesitan una entrada válida con una reservación para la misma fecha. Tenga en cuenta que la experiencia puede ser aún más fácil y entretenida gracias a varias alternativas como el Disney PhotoPass, un servicio gratuito de fotografía y videografía que permite que toda la familia salga en las fotos y videos durante sus vacaciones en Walt Disney World Resort. Asimismo, Memory Maker es un producto de Disney PhotoPass que le permite comprar y descargar todas esas fotos y videos por un precio fijo.

Otra alternativa que vale la pena adquirir son las MagicBands, que son pulseras coleccionables que le brindan acceso electrónico a las habitaciones de hoteles resort Disney selectos, tiquetes virtuales para parques temáticos y más.

El servicio Disney Genie es otro que no se puede perder ya que le ofrece cómodos productos de planificación de itinerarios que podrá utilizar durante su visita a Walt Disney World Resort.

10. Celebración Disney100

A finales de este año, Walt Disney World Resort se unirá a la celebración mundial del 100º aniversario de The Walt Disney Company, celebrando 10 décadas de creatividad e innovación.

