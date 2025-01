¿Cuáles son los aeropuertos más puntuales del mundo?

Muelle nacional del aeropuerto que se inaugura el 23 de octubre 2013. Foto: Liz Durán

Los aeropuertos son más que puntos de partida y llegada: son el eje que conecta destinos, personas y culturas en un mundo interconectado. En este complejo sistema, la puntualidad no es un simple beneficio, si no que es un reflejo de la capacidad de aerolíneas y terminales para garantizar un servicio eficiente y confiable. Esto no solo mejora la experiencia de los pasajeros, brindándoles mayor comodidad, sino que también minimiza los contratiempos que podrían afectar sus planes. Reconociendo la importancia de este factor, la empresa Cirium analizó el desempeño global y presentó un ranking con las aerolíneas y aeropuertos más puntuales del mundo del 2024.

Esta ranking es importante debido a que la empresa ofrece una visión integral del desempeño global de aerolíneas y aeropuertos, pues está respaldada por una base de datos que cubre más del 97% de los vuelos comerciales en todo el mundo. Su alcance incluye el seguimiento semanal de 7 millones de eventos de vuelo, 100.000 cambios de horarios diarios y 70 millones de itinerarios anuales. Además, Cirium gestiona la base de datos de flotas más grande y detallada del sector, con información sobre más de 400.000 aviones individuales que data de 1947.

Para garantizar la precisión y la equidad en sus evaluaciones, la empresa aplica un enfoque ponderado, considerando factores clave como el volumen de vuelos, la cobertura de datos de salidas y la diversidad regional de los aeropuertos analizados. Cada mes, revisan aproximadamente 3 millones de vuelos para clasificar la puntualidad y el desempeño. En su metodología, un aeropuerto se considera puntual si los vuelos despegan dentro de los 14 minutos y 59 segundos posteriores a la hora programada. Este criterio es fundamental para evaluar la eficiencia operativa y la confiabilidad en la gestión aeroportuaria.

Para este informe anual, se monitorearon 6.141 millones de vuelos a lo largo de 2,714 rutas, logrando una tasa global de puntualidad en las salidas del 78.44%. Estas cifras representan la gestión de más de mil millones de asientos de pasajeros, destacando la magnitud y la complejidad de las operaciones aeroportuarias a nivel mundial.

Aeropuertos con mejor puntualidad del mundo

El Aeropuerto Internacional Rey Khalid, de Riad, se ha consolidado como el líder indiscutible en puntualidad global entre los aeropuertos grandes, logrando un sobresaliente 86.65% de salidas puntuales. Este rendimiento es particularmente notable, considerando que el aeropuerto gestionó 240,990 vuelos a través de 115 rutas diferentes, operando las 24 horas del día.

La ventaja de casi dos puntos porcentuales sobre su competidor más cercano, el Aeropuerto Jorge Chávez de Lima, y de más de cinco puntos sobre su rival regional en Doha, subrayando su desempeño, el cual atribuye debido a que este hub tiene un enfoque riguroso en la excelencia operativa, la optimización de franjas horarias y la continuidad empresarial en las operaciones aéreas.

El segundo lugar lo ocupa el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima (LIM), con un destacado 84.57% en salidas puntuales y un rendimiento del 78.65% en llegadas. Este aeropuerto opera 71 rutas atendidas por 27 aerolíneas, consolidándose como un modelo de eficiencia en Sudamérica. Su desempeño lo posiciona como un hub estratégico en la región, especialmente para el tráfico internacional, subrayando su importancia en la conectividad aérea del continente.

En la lista también destacaron:

Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (MEX) : mantiene su posición del tercer lugar, con un sólido 84.04% en salidas puntuales y un sobresaliente 84.82% en llegadas. Atiende 102 rutas y trabaja con 22 aerolíneas, reflejando una operación gestionada y altamente concentrada.

Aeropuerto Internacional de Salt Lake City (SLC), Estados Unidos: mantiene una sólida puntuación de puntualidad, con un 83.80% en salidas y un 84.78% en llegadas. A pesar de servir 104 rutas con solo 14 aerolíneas, su operación está optimizada para garantizar altos niveles de puntualidad y confiabilidad.

Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago, Chile: El aeropuerto presenta un desempeño de 82.84% en salidas puntuales y un 78.51% en llegadas. Este aeropuerto sirve 68 rutas con 21 aerolíneas, posicionándose como un actor relevante en el tráfico aéreo sudamericano, aunque con margen de mejora en sus operaciones.

En cuanto a aeropuertos medianos, el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá se destaca como el líder indiscutible en puntualidad, logrando un impresionante 90.34% en salidas puntuales y un 88.61% en llegadas puntuales. Este rendimiento excepcional no solo le ha valido el título de “Aeropuerto Mediano más Puntual”, sino que también refleja la eficiencia operativa que caracteriza a su principal aerolínea, Copa Airlines, ganadora en la categoría latinoamericana de aerolíneas.

La capacidad operativa del Aeropuerto de Tocumen es notable, manejando 93 rutas diferentes y sirviendo a 16 aerolíneas, lo que demuestra su importancia como hub regional. Su desempeño supera significativamente al de otros aeropuertos medianos en la lista, incluyendo al Aeropuerto Internacional de Brasilia, que registra un 88.19% de salidas puntuales y sirve a 47 rutas con 9 aerolíneas.

Los otros ganadores de esta categoría son:

Aeropuerto Internacional de Osaka Itami (ITM) destaca con un excelente 90.34% en salidas puntuales y un 88.61% en llegadas puntuales. Con 47 rutas atendidas por 16 aerolíneas, este aeropuerto demuestra una notable eficiencia operativa. Su alto rendimiento lo convierte en un hub crucial en Japón.

Aeropuerto Santos Dumont de Río de Janeiro (SDU) presenta un sólido 88.19% en salidas puntuales y un 86.18% en llegadas puntuales. Sirviendo 47 rutas con 12 aerolíneas, este aeropuerto se destaca por su desempeño a pesar de su tamaño más reducido en comparación con otros aeropuertos internacionales, y juega un papel clave en la conectividad dentro de Brasil, especialmente para vuelos domésticos.

Aeropuerto Internacional de Portland (PDX), con un 88.18% en salidas puntuales y 88.17% en llegadas puntuales, se posiciona como un modelo de eficiencia en la región del Pacífico Noroeste de los Estados Unidos. Este aeropuerto maneja 34 rutas atendidas por 4 aerolíneas.

Por último, en la categoría de aeropuertos pequeños, el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil lideró la clasificación con un 91.38% de salidas puntuales y un 87.83% de llegadas a tiempo, gestionando 20 rutas y 12 aerolíneas. Lo más destacable de esta categoría fue el fuerte desempeño de los aeropuertos sudamericanos, ya que varios de ellos lograron resultados excepcionales, subrayando la creciente eficiencia de la infraestructura aérea en la región.

Entre los destacados está:

Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, Ecuador: ocupó el segundo lugar con un 90.05% de salidas puntuales y un 85.46% de llegadas puntuales, manejando 27 rutas y 17 aerolíneas.

Aeropuerto Internacional de Ciudad del Cabo, Sudáfrica: destacó por su consistencia, con un 89.39% en salidas y un 88.90% en llegadas, gestionando 42 rutas y 28 aerolíneas.

Aeropuerto Internacional de El Salvador, El Salvador: se posicionó con una puntualidad superior al 88% en sus salidas, demostrando un desempeño eficiente en sus operaciones.

Aeropuerto Internacional de Kona Ellison Onizuka, Hawaii, Estados Unidos: completó el top 5, manteniendo niveles de puntualidad superiores al 88% en sus salidas.

El Aeropuerto el Dorado obtuvo un premio especial

El año 2024 marcó un hito importante en la industria aeronáutica con la primera entrega del Premio Platinum de Cirium para aeropuertos globales, siendo el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, el ganador inaugural de este reconocimiento. Este nuevo galardón evalúa diversos factores que van más allá de la puntualidad tradicional, considerando el impacto de las demoras en los pasajeros, la duración de las interrupciones, la complejidad operativa y el atractivo general del aeropuerto, con un énfasis especial en el crecimiento y desarrollo.

Esto esta enmarcado en el contexto de un 2024 que presentó desafíos significativos para la industria de la aviación, incluyendo interrupciones tecnológicas a gran escala y condiciones climáticas extremas fuera de temporada. A pesar de estas adversidades, tanto aerolíneas como aeropuertos demostraron una notable capacidad de adaptación y compromiso con la excelencia operativa. Jeremy Bowen, director ejecutivo de Cirium, destacó el orgullo de reconocer a las organizaciones que mantuvieron los más altos estándares de puntualidad y servicio durante este período desafiante.

Y es que la eficiencia operativa y la conectividad son factores cruciales en el éxito de un aeropuerto moderno. El informe destaca que el Dorado ha demostrado su excelencia en estos aspectos, ofreciendo tiempos de respuesta rápidos, procesos optimizados para el manejo de equipaje y reabastecimiento de combustible, además de contar con una infraestructura moderna que incluye pistas bien mantenidas, suficientes puertas de embarque y sistemas avanzados de control de tráfico aéreo.

La accesibilidad y las comodidades para los pasajeros también jugaron un papel importante en la evaluación. El aeropuerto se destaca por su ubicación estratégica, conexiones de transporte público eficientes y una amplia gama de servicios que mejoran la experiencia del viajero, incluyendo salas de espera confortables, opciones diversas de restaurante y conectividad gratuita a internet. Estos elementos, combinados con una gestión eficiente de los costos operativos y tarifas competitivas para las aerolíneas, han consolidado su posición como un hub aeroportuario de primer nivel.

