¿Cuáles son los destinos más baratos para viajar en 2025?

El Algarve, una región de Portugal, es un destino turístico popular por sus playas, acantilados y belleza natural. Además, es un destino económico para los viajeros. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Viajar sigue siendo uno de los placeres más buscados, y también una de las metas más recurrentes cuando se piensa en una escapada o en cómo aprovechar el próximo puente o periodo vacacional. Pero en un momento en el que cada vez prestamos más atención a cómo y en qué gastamos, planificar un viaje con inteligencia se ha convertido en todo un arte. En este contexto, el informe anual de la empresa de correos británica Post Office se ha vuelto un recurso imprescindible para quienes quieren exprimir al máximo su presupuesto viajero.

Este estudio, ya en su 19ª edición, muestra los destinos más baratos del mundo en 2025 entre su lista de 47 ciudades y regiones repartidas por todo el planeta, teniendo en cuenta no solo la ventaja del tipo de cambio frente a la libra esterlina, sino también los precios locales en restaurantes, bares y atracciones turísticas. En una era en la que los viajeros comparan precios al detalle y buscan los mejores trucos para ahorrar en vuelos, alojamiento y comidas, este tipo de informes se han convertido en una herramienta imprescindible para planificar escapadas sin sobresaltos económicos.

Para determinar los destinos más asequibles, el informe toma como referencia el precio medio de ocho artículos y experiencias comunes en vacaciones: un café, una cerveza, una Coca Cola, una copa de vino, una botella de agua, protector solar, repelente de insectos y una comida de tres platos para dos personas. La información es conseguida en colaboración con oficinas de turismo nacionales y locales, ofreciendo así una visión realista y actualizada del coste de viajar a cada lugar.

👀🌎📄 (Lea también: Cinco destinos económicos, dentro y fuera de Colombia, para viajar en Semana Santa)

Este año, el Algarve (Portugal) encabeza la lista, consolidándose como el destino más barato del mundo para unas vacaciones en 2025. Lo siguen de cerca Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y Tokio (Japón), esta última una sorpresa para muchos que aún perciben a la capital nipona como un destino caro. Bali, Delhi y otras ciudades de Asia y Europa del Este también figuran entre los lugares más convenientes para el bolsillo.

Los 15 destinos más baratos del mundo en 2025, según Post Office, son:

Algarve, Portugal Ciudad del Cabo, Sudáfrica Tokio, Japón Kuta, Bali (Indonesia) Delhi, India Sunny Beach, Bulgaria Hội An, Vietnam Praga, República Checa Phuket, Tailandia Costa del Sol, España Mombasa, Kenia Penang, Malasia Lanzarote, España Marmaris, Turquía Sliema, Malta

👀🌎📄 (Lea también: ¡Un nuevo destino! Así es Isla Corona, un paraíso sostenible en el Caribe colombiano)

Para quienes están pensando en su próxima escapada, este informe no solo ofrece alternativas económicas, sino que también invita a descubrir rincones del mundo que, quizás, no estaban en el radar. Porque viajar bien no siempre significa gastar más—y 2025 promete grandes aventuras sin grandes desembolsos.

Aquí puede encontrar más información acerca del informe.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.