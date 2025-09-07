¿Cuáles son los géneros musicales que más inspiran los viajes de los colombianos?

La música es un lenguaje universal y los colombianos la llevan en cada aspecto de sus vidas, incluso en la forma de viajar. Foto: EFE - Thais Llorca

La música no solo acompaña a los colombianos en fiestas o en playlists personales: también marca el rumbo de sus viajes. Así lo confirma una reciente encuesta de Booking.com, que revela cómo los géneros favoritos del país inspiran los destinos, las experiencias y el ritmo con el que los viajeros disfrutan sus escapadas.

El estudio señala que el reguetón y los ritmos latinos (34 %) encabezan la lista de influencias. Para quienes los eligen, las vacaciones ideales están ligadas a escenarios de sol, playa y brisa caribeña, con cocteles en la arena, noches vibrantes y una energía que nunca se apaga.

En segundo lugar aparece el pop (32 %), que inspira viajes alegres y despreocupados. Son experiencias pensadas para compartir, reír y explorar sin complicaciones: desde festivales culturales hasta paseos urbanos y fotografías en lugares icónicos.

El rock (23 %) se asocia con viajeros aventureros, que buscan senderismo, deportes extremos o destinos poco tradicionales. Este género inspira un turismo más intenso y atrevido, cargado de carácter.

Por su parte, la cumbia y la salsa (23 %), profundamente enraizadas en la identidad colombiana, conectan con viajes de amistad y reencuentro, donde lo esencial es disfrutar en grupo y celebrar la vida al compás del ritmo.

La electrónica (19 %) atrae a quienes entienden el viaje como sinónimo de fiesta: noches largas en ciudades cosmopolitas, clubes en la playa y energía sin límites. En contraste, los amantes de la música clásica (17 %) prefieren recorridos culturales que incluyan museos, arquitectura y experiencias ligadas al arte y la historia.

“La música es un lenguaje universal y los colombianos la llevan en cada aspecto de sus vidas, incluso en la forma de viajar. Estos resultados confirman que cada género musical puede inspirar un estilo de turismo distinto, y en Booking.com queremos ayudar a que cada persona le dé play a la experiencia que mejor se ajuste a su ritmo”, destacó Luiz Cegato, gerente senior de Comunicaciones de Booking.com para Latinoamérica.

Con estos resultados, los viajes se perfilan como auténticas playlists personales: algunos buscan el beat tropical del reguetón, otros la frescura del pop, la fuerza del rock o la elegancia de lo clásico. Al final, cada canción se convierte en destino y cada destino en un recuerdo inolvidable.

