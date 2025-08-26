Nuevo hotel en Santa Marta fusiona diseño exclusivo con cerámica colombiana

El Hotel Perla Roca es resultado de la colaboración con la línea 1200° de Corona. Foto: Cortesía Perla Roca

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la orilla occidental de la bahía de Santa Marta acaba de abrir sus puertas Perla Roca, un hotel boutique que decidió contar la historia de Colombia no con palabras, sino con cerámica. Cada piso, cada decorado y cada plato que reciben a los huéspedes son el resultado del servicio de personalización 1200° de Corona, una línea de productos creada para que arquitectos, diseñadores, constructores y chefs conviertan sus ideas en piezas únicas.

El proyecto comenzó hace tres años, cuando los promotores de Perla Roca recuperaron un antiguo hotel frente al mar y se aliaron con el equipo de Corona. El desafío era claro: transformar los espacios en lugares que invitaran a descansar y, al mismo tiempo, a conectarse con la naturaleza y el Caribe colombiano. La respuesta nació en los talleres de 1200° Corona, donde la creatividad se moldea al calor de hornos que alcanzan los 1200 grados centígrados.

Durante meses se diseñaron pisos inspirados en mosaicos tradicionales, bricks que envuelven las columnas del restaurante como celosías y contrahuellas que guían al visitante por las escaleras hasta un rooftop con vista 360°. También se creó una línea de vajillas exclusiva para el hotel. En total, se produjeron 3.500 m² de revestimientos, docenas de lavamanos escultóricos y centenares de piezas de mesa, todos con el sello de calidad, resistencia e innovación que caracteriza a Corona.

👀🌎📄(Lea también: Colombia proyecta récord en turismo internacional con más reservas y rutas aéreas)

“Lo que nos mueve es cocrear y la posibilidad de concebir espacios que cuenten historias”, explica Alejandro Sierra, gerente de marca de Corona. Y agrega: “Perla Roca demuestra que la personalización no es un lujo, sino una herramienta de identidad. Gracias a 1200° Corona pudimos darle al hotel un carácter que no se encuentra en ningún otro lugar”.

El resultado es tangible en cada rincón: la piscina principal luce un piso antideslizante en dos tonos que genera un efecto visual de movimiento; las mesas del restaurante están revestidas con pequeñas baldosas que evocan azulejos antiguos; las duchas exteriores incorporan bricks en tonos beige y azul que remiten al mar; y las escaleras de piedra se enriquecen con contrahuellas cerámicas que completan la experiencia.

👀🌎📄(Lea también: Cuatro playas colombianas entran al top global por su belleza y conexión natural)

Perla Roca no es solo un nuevo alojamiento frente al mar. Es un manifiesto sobre cómo el diseño, la tecnología y la cocreación pueden narrar la identidad de un país. Y, sobre todo, una muestra de que cuando una idea se cuece a 1200°, puede convertirse en un relato inolvidable.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.