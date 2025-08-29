¿Cuánto cuesta viajar a Barranquilla para ver a la Selección Colombia?

Las camisetas de los 11 jugadores de Colombia fueron desplegadas en las tribunas del estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Foto: Andrés Osorio Guillott

Colombia vuelve a Barranquilla para una cita decisiva. El próximo 4 de septiembre, en el imponente Metropolitano, la Selección Nacional se juega más que tres puntos frente a Bolivia: puede sellar su regreso al Mundial 2026. La ciudad ya respira ambiente de eliminatoria, con tribunas listas para teñirse de amarillo y un inusual movimiento en los vuelos hacia la capital del Atlántico que confirma la expectativa. Y es que un triunfo no solo aseguraría el tiquete, también desataría la celebración de todo un país.

Esta emoción se siente en los aeropuertos, según datos de Kayak, las búsquedas de vuelos hacia Barranquilla entre el 3 y el 5 de septiembre crecieron un 18 % frente al partido pasado contra Paraguay. Un incremento que deja en el aire una pregunta inevitable para los hinchas y viajeros: ¿cuánto cuesta ir a Barranquilla para vivir este partido histórico?

Antes de empezar, vale aclarar que algunas de las cifras aquí mostradas son promedios (para servicios como estadía y tiquetes, por ejemplo), por lo que los costos reales van a depender de factores como la tasa de ocupación, el día de viaje o llegada, así como los lugares de estadía que elija cada usuario.

Tiquetes

Los precios también se contagian del ambiente de eliminatoria. Según Kayak, un tiquete ida y vuelta en clase económica hacia Barranquilla cuesta hoy en promedio $696.235, un 5 % menos frente a marzo, cuando la Selección enfrentó a Paraguay en “La Arenosa”.

Por su parte, de acuerdo con Google Vuelos, desde Bogotá hacia Barranquilla Wingo ofrece tiquetes desde $405.980, mientras que Avianca y LATAM cuentan con vuelos directos desde $520.220, con una duración aproximada de 1 hora y 33 minutos solo de ida. En promedio, se requiere alrededor de $1.200.000 para viajar ida y vuelta a ver a la Selección.

Eso sí, si busca precios más bajos o aún no encuentra vuelos disponibles, una estrategia útil es aplicar el filtro de “más barato” al realizar la búsqueda en Kayak.com.co. “De esta forma se identifican de inmediato las opciones más convenientes, lo que facilita la planificación incluso en temporadas de alta demanda”, explicó Alejandro Lombana, director comercial para Latinoamérica de Kayak.

Otra herramienta que hace la tarea más sencilla son las Alertas de Precios. Al activarlas, usted recibe notificaciones cuando surgen mejores tarifas, lo que le permite aprovechar el momento ideal para comprar y asegurar un buen precio en sus viajes, incluso en épocas como Semana Santa.

Otros medios de trasporte

Carro

Bogotá - Barranquilla: $215.900 a $345.400 COP gasolina por trayecto aproximadamente (un promedio que varía dependiendo del tipo de carro que tiene). Además, contiene un total de 13 peajes que saldrían a $187.100 (si el carro pertenece a la categoría 1)

Bus:

Bogotá (Terminal del Salitre) - Barranquilla: $110.000 a $1750.0000 aproximadamente, dependiendo del tipo de autobús seleccionado y la empresa de transporte.

Estadía

Hay distintas formas de ajustar el presupuesto para hospedarse en Barranquilla. Las opciones van desde hostales y hoteles hasta el alquiler de casas locales a través de plataformas como Airbnb.

Hostales y habitaciones: entre $160.000 y $300.000 por noche, especialmente si busca alojarse cerca del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Los precios varían según la zona y la fecha del partido.

Hoteles: desde $120.000 hasta $400.000 por noche, dependiendo de la ubicación y del número de personas.

Eso sí, la ocupación puede ser muy alta en fechas de eliminatoria, por lo que se recomienda usar buscadores de precios y establecer un rango de presupuesto personalizado para recibir opciones que se ajusten mejor a sus necesidades.

Comida

El gasto en alimentación es otro aspecto que debe sumarse al presupuesto.

Mercado para cocinar en casa: alrededor de $250.000 para cubrir tres días de estadía en la ciudad.

Comer por fuera: se calcula un promedio de $150.000 diarios por persona, suficiente para disfrutar de la oferta gastronómica local y probar platos típicos en restaurantes de la ciudad, esto según la comparación de precios de Rappi.

Alta cocina: si busca una experiencia más exclusiva, el gasto total puede ascender a unos $340.000 por persona.

Boletos

Actualmente, ya no hay boletas disponibles. Sin embargo, puede inscribir su correo electrónico en la plataforma tuboleta.com para recibir notificaciones en caso de que se habiliten más entradas en los próximos días.

Estos son los precios por localidad:

Localidad Precio (COP) Norte alta $85.000 Sur alta $85.000 Oriental alta $360.000 Oriental baja $340.000 Occidental alta $580.000 Occidental baja $580.000 Occidental baja + VIP $1.365.000

Ojo: Los precios no incluyen el costo por servicio de TuBoleta.

Recomendaciones:

Se recomienda vestir prendas cómodas y frescas debido a las temperaturas. Por ello, es importante aplicar protector solar, utilizar sombrero y gafas de sol para protegerse de la intensidad del sol.

Para preservar el medio ambiente, es fundamental llevar una bolsa para la basura y retirarla de los puntos de ecoturismo que visite, evitando el uso de objetos de plástico.

Para protegerse de picaduras de mosquitos y otros insectos, es útil utilizar repelente de insectos durante la estancia.

Explore opciones de comida local y considere la diversidad gastronómica de la región.

Planifique con anticipación y considere las opciones aéreas y de carretera. Tenga en cuenta cierres viales, accidentes y demanda de todas las opciones presentadas.

