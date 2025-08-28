¿Qué destinos marcaron tendencia en los viajes de los colombianos en 2025?

Cartagena es una de las ciudades más elegida por viajeros de todo el mundo. Foto: Getty Images

La empresa de viajes Despegar presentó su informe sobre las tendencias del turismo colombiano en la primera mitad de 2025, con datos que revelan los destinos más elegidos, el perfil de los viajeros y los factores que impulsaron el sector.

Cartagena, el favorito nacional

En el ámbito local, Cartagena mantuvo su liderazgo como el destino más elegido por los colombianos, registrando además el mayor crecimiento en comparación con 2024. Le siguieron Santa Marta y Bogotá, completando el podio de las ciudades más visitadas.

Punta Cana y Brasil, protagonistas en el exterior

En cuanto a los viajes internacionales, Punta Cana fue la preferida, seguida por Madrid y Panamá. Sin embargo, la gran sorpresa llegó desde Brasil, que registró un aumento del 90 % en búsquedas en lo que va del año y un 145 % en proyecciones de crecimiento para el segundo semestre.

“Entre enero y julio, contabilizamos 13.870 colombianos viajando a Brasil, con estadías promedio de entre siete y diez días y reservas planificadas con hasta dos meses de anticipación”, señaló Pablo Jaitman, Country Manager de Despegar Colombia. Entre los destinos brasileños con mayor crecimiento se destacan Río de Janeiro (+119 %), Fortaleza (+105 %), Foz de Iguazú (+22 %) y Brasilia (+20 %).

Viajes en pareja, la nueva tendencia

El informe también evidenció que cada vez más colombianos eligen viajar en pareja. En destinos nacionales, San Andrés concentró un 49 % de viajes en pareja, seguido por Cartagena (43 %) y Santa Marta (41 %). En el exterior, Punta Cana (54 %), Río de Janeiro (51 %) y Cancún (47 %) lideraron esta modalidad.

Eventos y vacaciones, motores del turismo

Los eventos culturales y musicales, junto con las temporadas vacacionales, fueron clave en la activación del turismo.

La Feria de las Flores impulsó búsquedas hacia Medellín en agosto.

Los conciertos de Shakira con su gira “Las mujeres ya no lloran World Tour” generaron un incremento superior al 50 % en la demanda de viajes hacia las ciudades donde se presentó.

Semana Santa dinamizó el tráfico aéreo nacional e internacional, especialmente hacia Cancún, Riviera Maya, Miami y Orlando .

Las vacaciones de mitad de año marcaron un crecimiento del 32 % en búsquedas frente a 2024, con un aumento del 60 % en vuelos nacionales. En esta temporada, las familias fueron protagonistas con el 55 % de la demanda.

Cartagena inspira con “Plan Botero”

En línea con su estrategia, Despegar lanzó en junio el Plan Botero, una campaña vigente hasta septiembre que busca consolidar a Cartagena como uno de los principales destinos del país. La iniciativa incluye promociones semanales en hoteles, paquetes y experiencias, además de beneficios exclusivos en alianza con bancos.

“Con Plan Botero buscamos que Cartagena inspire a más viajeros a descubrir todo lo que ofrece, reafirmando nuestro compromiso de brindar experiencias completas con una amplia oferta en vuelos, hoteles, actividades y paquetes”, concluyó Jaitman.

