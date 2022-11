Cuatro restaurantes de Bogotá están entre los mejores 100 de Latinoamérica

Harry Sasson ocupa el puesto número 56 de los mejores restaurantes en Latinoamérica, según The World’s 50 Best Restaurants. Foto: Cortesía The World's 50 Best Restaurants

Latin America’s 50 Best Restaurants celebra este año a un mayor número de establecimientos de hostelería, con el anuncio de la lista inaugural de restaurantes clasificados entre el puesto 51 y el 100, un elemento clave de los The World’s 50 Best Restaurants que hace su debut en la región. La lista de los clasificados tiene como objetivo destacar la diversidad de las culturas culinarias de Latinoamérica antes de la revelación de la prestigiosa lista de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2022, el 15 de noviembre en Mérida, Yucatán (México).

“Estamos encantados de volver a la región con nuestra lista anual habitual y una ceremonia de entrega de premios en persona. No obstante, era esencial seguir evolucionando nuestra presencia en América Latina para cumplir con nuestra ambición de dar visibilidad al mayor número posible de restaurantes y destinos. La lista 51-100 es el siguiente paso en esta misión. Estamos deseando poder presentar este amplio abanico de establecimientos el próximo 15 de noviembre en Mérida”, aseguró William Drew, director de contenidos de Latin America’s 50 Best Restaurants.

Con una amplia representación en toda la región, la lista 51-100 destaca restaurantes de 24 ciudades de América Latina. Buenos Aires consolida su condición de destino gastronómico con seis restaurantes en la lista ampliada, la ciudad con mayor número de restaurantes. Bogotá, La Paz, Santiago y São Paulo les siguen de cerca con cuatro restaurantes cada una.

Buenos Aires

Alo’s: No.53 Anafe: No.55 Crizia: No.66 Anchoita: No.73 Niño Gordo: No.75 Narda Comedor: No.87

Bogotá

Harry Sasson: No.56 Humo Negro: No.74 Prudencia: No.93 Salvo Patria: No.96

La Paz

Ancestral: No.63 Ali Pacha: No.67 Phayawi: No.84 Popular Cocina Boliviana: No.85

Santiago

Olam: No.68 Demencia: (No.71 Ambrosía Bistro: (No.72 La Calma by Fredes: No.98

São Paulo

Kotori: No.65 Fame Osteria: No.83 Fasano: No.94 Corrutela: No.95

Dos nuevos establecimientos encabezan la lista: Flor de Lis, en Ciudad de Guatemala, en el puesto No.51, y Origem, en Salvador de Bahía, en el No.52. Ciudad de Guatemala aparece por segunda vez en la lista con Mercado 24 (No.81), mientras que otra nueva ciudad, Guayaquil, cuenta con dos puestos en la lista con Casa Julián (No.78) y Mikka (No.97). Otros lugares nuevos son San José con Sikwa (No.86), San Salvador con El Xolo – Maíz Criollo (No.91) y Santa Cruz de la Sierra con Sach’a Huaska (No.90).

“American Express apoya a gastrónomos y chefs de todo el mundo, y somos testigos del intenso y apasionado trabajo diario que realizan para crear propuestas únicas y un servicio espectacular para sus clientes. Esta lista concentra un increíble talento mundial y estamos orgullosos de formar parte del reconocimiento que merecen. Estoy seguro de que los usuarios de nuestras tarjetas estarán deseando visitar estos extraordinarios lugares tanto como yo”, comentó Santiago Fernández Vidal, director ejecutivo de American Express México.

Latin America’s 50 Best Restaurants 2022 celebrará el primer evento completo de la comunidad gastronómica de la región desde 2019 en la ceremonia de entrega de premios de la edición 2022, el martes 15 de noviembre. Entre los premios que se anunciarán en la ceremonia figuran el premio Estrella Damm Chefs’ Choice, el premio Gin Mare Art of Hospitality y un nuevo galardón: el premio Beronia Latin America’s Best Sommelier.

Otros actos del programa de eventos de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2022 incluyen el foro de liderazgo de pensamiento #50BestTalks, que este año abordarán el tema de la cocina consciente y explorarán la forma en que los restaurantes pueden apostar por las buenas condiciones de trabajo, la sostenibilidad medioambiental, económica y humana, alimentos más saludables y prácticas de abastecimiento éticas.

