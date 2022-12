Cumbre Mundial del WTTC: turismo, aliado del desarrollo sostenible de los destinos

At Turaif, en Diriyah, al noroeste de Riad, en Arabia Saudita, un destino que le está apostando al turismo sostenible. Foto: María Alejandra Castaño

Riad (Arabia Saudita) fue sede de la edición número 22 de la Cumbre Mundial de Viajes y Turismo, que se convirtió en la reunión más grande de líderes y profesionales del sector, gracias a la participación de 55 ministros gubernamentales, 250 directores ejecutivos de la industria y 60 embajadores que se encontraban entre los casi 3.000 delegados de 140 países.

Con el lema “Viajar por un futuro mejor”, los representantes debatieron sobre las problemáticas, necesidades y tendencias del sector turístico, y se comprometieron con las estrategias transfronterizas colaborativas para impulsar un futuro exitoso, mientras que el Consejo Mundial del Turismo (WTTC, por su sigla en inglés), organizadores de la cumbre, entregaron cifras y resultados de diversos estudios que son claves para la industria.

“Este evento ha sido el ejemplo perfecto de colaboración, de grandes conversaciones que han llevado a una acción significativa. Espero que todos hayan experimentado el verdadero significado de la hospitalidad saudita. En el reino llamamos a la hospitalidad Hafawah. Entendemos que esta tiene el poder de desbloquear experiencias auténticas que nos diferencian”, aseguró Ahmed al Khateeb, ministro de Turismo de Arabia Saudita.

El futuro es sostenible

Entre los muchos temas de la Cumbre estuvo el impacto positivo que pueden tener las estrategias sostenibles en la generación de empleos, la prosperidad y el desarrollo sostenido de comunidades que son vitales para un futuro vibrante para los viajes.

“La tendencia que hemos visto es la sustentabilidad ya no es solo una cuestión de los gobiernos o de las empresas, sino también de los consumidores, ellos se quieren asegurar de que cuando viajan están tomando decisiones responsables, que consumen local, que tendrán el menor impacto en el medio ambiente”, dijo Virginia Messina, vicepresidenta del WTTC.

“Durante los últimos dos años en el Consejo Mundial hemos tomado la sustentabilidad como la prioridad mayor. El sector turismo depende el 80 % de la naturaleza, y por eso es tan importante protegerla”, enfatizó Messina.

Confirmando esta premisa, el WTTC presentó en Riad un estudio que detalla la huella climática del sector a nivel mundial, integrando datos de 185 países. El estudio, que se realizó en colaboración con el Centro Global de Turismo Sostenible (STGC, por su sigla en inglés), ubicado en Arabia Saudita, se actualizará cada año.

“Hasta ahora no teníamos en el sector una manera de medir con precisión nuestra huella climática. Estos datos brindarán a los gobiernos la información detallada que necesitan para avanzar en el Acuerdo de París y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU”, aseguró Julia Simpson, presidenta del WTTC.

De acuerdo con el estudio, en 2019, el año de mayor actividad en la historia del turismo, la huella climática del sector fue del 8,1 % del total, frente al 7,3 % que aportaba en 2010, por ejemplo. Esta cifra descendió en 2020, año de la pandemia, hasta el 4,2 %, para luego recuperarse ligeramente en 2021, hasta el 4,6 % del total.

La huella climática del turismo actual aún está cerca de un 40 % por debajo del pico de 2019, mientras que la actividad económica ya se ha recuperado en gran medida.

“Estamos en un mundo en el que las guerras se librarán por el agua. Este es uno de los recursos restringidos de seguridad nacional más críticos y solo se volverá más intenso. No podemos tener industrias turísticas que no aborden cómo obtienen su agua”, aseguró el actor y filántropo Edward Norton, uno de los conferencistas de la cumbre. Y agregó: “El desarrollo de capacidades locales reales es un déficit terrible en la mayoría de los lugares en los que he estado. Ponen a la gente local al frente de la casa y no los capacitan. Debe haber un compromiso más profundo”.

Además del reconocido actor, Ban ki-Moon, octavo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de 2007 a 2016, y Theresa May, exprimera ministra de Reino Unido, también tuvieron valiosas presentaciones.

Soluciones de alto impacto

Por otro lado, el STGC lanzó los “Premios de Viajes Sostenibles” para reconocer anualmente a quienes abordan el cambio climático, protegen la naturaleza y apoyan a las comunidades en el mundo.

“Estamos orgullosos de lanzar estos premios para reconocer el trabajo sobresaliente que se está realizando en todo el mundo en diferentes áreas del trabajo de sostenibilidad, desde acciones contra el cambio climático hasta la preservación de la naturaleza y el apoyo a las oportunidades para las comunidades”, aseguró la mexicana Gloria Guevara, asesora especial principal del Ministerio de Turismo del reino de Arabia Saudita.

Las supermodelos Elle Macpherson, Adriana Lima y Valeria Mazza acompañaron a Gloria Guevara en el lanzamiento oficial de los premios globales.

Debuta en África

Kigali, la capital de Ruanda, fue anunciada como la anfitriona de la Cumbre Mundial del Turismo 2023, que por primera vez será en África. Sede de varios importantes programas, el país mostrará el poder del turismo sostenible para proteger la biodiversidad.

Motor de crecimiento

En la cumbre de Riad, el WTTC también lanzó su “Informe de impacto económico de las ciudades (EIR), que muestra que estas siguen siendo los motores del turismo global e impulsarán la recuperación del sector y de las economías en todo el mundo.

