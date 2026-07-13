De Abbey Road a Memphis: cinco ciudades para los amantes del rock

The Cavern Club, Penny Lane y Strawberry Field hacen de Liverpool una parada obligada para quienes quieren seguir los pasos de los Beatles. Foto: Cortesía Civitatis

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Cada 13 de julio se conmemora el Día Mundial del Rock, una fecha inspirada en el histórico concierto Live Aid de 1985, que reunió simultáneamente a grandes figuras de la música en Londres y Filadelfia. Más de cuatro décadas después, el rock sigue siendo una expresión cultural capaz de conectar generaciones y de convertir ciudades enteras en destinos de peregrinación para sus seguidores.

Hay canciones que trascendieron los discos y terminaron dándole fama a una calle; pequeños clubes que se transformaron en escenarios legendarios; estudios de grabación convertidos en íconos del turismo y barrios que hoy son reconocidos por la huella de los artistas que los hicieron famosos.

Con motivo de esta celebración, la plataforma de visitas guiadas y excursiones Civitatis seleccionó cinco ciudades de Europa y América donde es posible recorrer algunos de los lugares más representativos en la historia del rock.

Liverpool: donde nació la Beatlemanía

Hablar del rock es hablar de Liverpool. La ciudad inglesa quedó ligada para siempre a la historia de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, quienes comenzaron tocando en pequeños clubes antes de revolucionar la música popular.

Entre los recorridos más populares se encuentran las visitas a las casas donde crecieron los integrantes de la banda, Strawberry Field, Penny Lane y la iglesia de St. Peter’s, el emblemático lugar donde Lennon y McCartney se conocieron en 1957. El recorrido suele finalizar en Mathew Street, hogar del mítico The Cavern Club, donde los Beatles ofrecieron cientos de conciertos antes de alcanzar la fama mundial.

Londres: la ciudad de Abbey Road

Si Liverpool fue el punto de partida, Londres fue el escenario donde los Beatles consolidaron su legado internacional. Los recorridos por la capital británica suelen iniciar en el vibrante centro de la ciudad, pasando por puntos como Cambridge Circus y la icónica Carnaby Street, para luego trasladarse al residencial barrio de St. John’s Wood.

Es allí, en el noroeste de la ciudad, donde se encuentra uno de los puntos más fotografiados del planeta: el paso peatonal y los históricos Abbey Road Studios, donde la banda grabó la mayoría de sus álbumes. Además, Londres conserva escenarios asociados a otros movimientos que marcaron la evolución del rock británico, desde la psicodelia hasta el punk.

Buenos Aires: el corazón del rock en español

En América Latina, Buenos Aires ocupa un lugar privilegiado en la historia del rock en español. La ciudad fue cuna de artistas y bandas que marcaron a varias generaciones y construyeron una identidad musical propia.

Los recorridos permiten conocer espacios vinculados con figuras de la talla de Andrés Calamaro y Fito Páez, además de teatros, bares y barrios donde nació buena parte del movimiento. Más que un recorrido musical, estas experiencias muestran cómo el rock también retrató la vida urbana, los cambios sociales y la cultura argentina.

Memphis: la cuna del rock and roll

Mucho antes de que el rock conquistara estadios, Memphis ya era uno de los grandes centros musicales de Estados Unidos. La ciudad de Tennessee es mundialmente reconocida por su aporte al blues, el soul y, por supuesto, el nacimiento del rock and roll.

Entre las experiencias más populares figura un recorrido por los lugares asociados a leyendas como Elvis Presley y B. B. King, con una parada obligada en el histórico Sun Studio, el mítico sello donde se grabaron las primeras canciones que ayudaron a definir el sonido y la actitud del género.

Nueva York: donde la música nunca se detiene

Nueva York ha sido escenario de prácticamente todos los grandes movimientos musicales del último siglo. Aunque el majestuoso Radio City Music Hall en Midtown Manhattan ha acogido conciertos de talla mundial durante décadas, la verdadera esencia del rock neoyorquino y el nacimiento del punk se respira más al sur, en los circuitos independientes del Downtown y el East Village.

Desde los teatros comerciales de Broadway y las luces de Times Square hasta los rincones underground donde bandas como los Ramones cambiaron la historia, la Gran Manzana sigue demostrando que la música, la cultura y el entretenimiento marcan el pulso de sus calles.

A 41 años del histórico Live Aid, el rock continúa vivo en calles, estudios de grabación y escenarios que hoy también inspiran nuevas formas de viajar.

“Cada año, fanáticos y curiosos recorren ciudades buscando los espacios donde nació una banda, se grabó un álbum o se escribió un capítulo importante de la música. Estas experiencias muestran cómo el rock también puede ser una puerta de entrada para descubrir la identidad profunda de un destino”, concluyó Nicolás Posse, Regional Business Development South America de Civitatis.

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