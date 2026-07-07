Viajes de colombianos al exterior crecen 12,6 % mientras cae la llegada de turistas al país

La fortaleza del peso abarata los viajes al exterior para los colombianos, pero plantea nuevos desafíos para el turismo receptivo. Foto: Getty Images

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El turismo internacional muestra un comportamiento desigual para Colombia en 2026. Mientras cada vez más colombianos están viajando al exterior, el país recibe menos visitantes no residentes, una tendencia que, según la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), responde, entre otros factores, a la apreciación del peso frente al dólar.

De acuerdo con cifras del gremio, entre enero y mayo la salida de colombianos al exterior aumentó 12,6 % frente al mismo periodo de 2025. En contraste, la llegada de visitantes no residentes disminuyó 1,6 %, al pasar de 2,5 millones a 2,4 millones de viajeros.

El balance también refleja una desaceleración en algunos segmentos del turismo receptivo. Aunque los turistas extranjeros, que representan cerca del 80 % del total de visitantes, crecieron apenas 0,5 %, el ingreso de colombianos residentes en el exterior cayó 9,1 % y el de pasajeros de cruceros internacionales disminuyó 8,2 %

Para Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato, el comportamiento del mercado se presenta en un contexto en el que la conectividad aérea internacional continúa creciendo, pero a un ritmo moderado. Entre enero y junio de 2026, Colombia registró un promedio de 1.522 frecuencias internacionales directas semanales, un incremento de apenas 0,5 % frente al mismo periodo del año anterior. En el mercado doméstico, por el contrario, la oferta alcanzó 6.498 frecuencias semanales, con un crecimiento del 4,3 %

A este panorama se suma el comportamiento de la tasa de cambio. Al cierre de junio, la TRM se ubicó en COP 3.443,59, cerca de 15 % por debajo de la registrada un año atrás. Para Anato, un dólar más barato incentiva los viajes de los colombianos al exterior al reducir los costos de hospedaje, compras y otros gastos en destino. Sin embargo, también disminuye el atractivo económico de Colombia para los viajeros internacionales y reduce su competitividad frente a otros destinos de la región.

El gremio considera que este escenario pone de manifiesto la necesidad de fortalecer las estrategias para atraer visitantes extranjeros y aprovechar mejor la capacidad aérea disponible.

Pese a la caída en la llegada de viajeros, Anato sostiene que Colombia conserva importantes ventajas para impulsar nuevamente el turismo receptivo. La diversidad de destinos, la oferta de experiencias culturales y de naturaleza, así como una conectividad aérea internacional consolidada, son algunos de los factores que, acompañados de una mayor promoción y de un trabajo articulado entre el sector público y privado, podrían traducirse en un mayor flujo de turistas hacia el país.

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