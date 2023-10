¿De qué se habló en el Foro de Inversiones de la OMT en el que participó Colombia?

El viceministro de Turismo, Arturo Bravo, participó en el Foro Global de Inversiones de la OMT. Foto: Organización Mundial del Turismo

Desde el 16 y hasta el 20 de octubre se está realizando en Samarcanda, Uzbekistán, la 25ª Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo (OMT), donde líderes del sector discuten sobre las tendencias, necesidades, oportunidades y prioridades del sector turístico a nivel internacional. Están participando delegados de alto nivel y ministros de más de 150 países. En este sentido, el órgano rector superior de la OMT, que se reúne cada dos años, congrega de nuevo a los Estados Miembros de todas las regiones del mundo para que debatan y promuevan el programa de trabajo de la Organización y aborden los mayores retos a que se enfrenta el turismo en estos momentos.

Antes del evento, figuras clave de las principales organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas, han expresado su reconocimiento por el papel de la OMT y afirmado su interés en la Asamblea General.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, afirmó: “El turismo trae progreso. Como uno de los mayores sectores de la economía mundial, tiene el gran poder de tender puentes entre culturas, generar nuevas oportunidades y fomentar el desarrollo sostenible. Sin embargo, en el turismo repercuten también los retos mundiales interconectados. Sé que podemos contar con la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas para llevar adelante esta visión y juntos construir un futuro mejor para las personas y para el planeta.”

Mientras que el colombiano Juan Carlos Salazar, secretario general de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) manifestó: “Gracias a las nuevas tecnologías y a nuestros compromisos comunes con la innovación, la colaboración y el emprendimiento, la OMT y la OACI seguirán aprovechando plenamente el potencial del crecimiento del turismo mundial para empoderar a los jóvenes con puestos de trabajo de alto valor y guiar a otros sectores de la industria con el ejemplo, centrados en las personas, el planeta y la prosperidad.”

En la Asamblea General, los Estados Miembros tratan, debaten y aprueban el programa de trabajo de la OMT. Asimismo, el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, presenta a todos los Miembros su informe, en el que se destaca el modo en que se han promovido las prioridades básicas en los dos últimos años, con dedicación especial a las inversiones en turismo, la educación y la innovación.

El Foro Mundial de Inversiones mira hacia el futuro

Entre tanto, los análisis de los datos de la OMT ponen de manifiesto la necesidad vital de aumentar los niveles de inversiones tradicionales y no tradicionales en el sector y de garantizar que no se centre únicamente en una minoría de destinos bien establecidos. Por lo tanto, el Foro de Inversión, uno de los eventos clave de la Asamble General, reunió a ministros de Albania, Colombia, Reino de Marruecos, Maldivas, Perú y España, también ha destacados expertos del sector privado y representantes de la comunidad mundial de inversores para reflexionar sobre los principales desafíos y oportunidades. En consonancia con las prioridades de la OMT para el turismo mundial, la atención se centró firmemente en las crecientes necesidades de inversiones en los ámbitos de las Personas (educación), el Planeta (sostenibilidad) y la Prosperidad (innovación y tecnología).

En la apertura del Foro, Zurab Pololikashvili hizo hincapié en la urgente necesidad de replantear las inversiones en nuestro sector, en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y destacó el papel clave del apoyo gubernamental a la inversión en turismo y a la creación de un marco político de apoyo, elogiando el ejemplo del país anfitrión, Uzbekistán, que estableció su estrategia de inversión turística para hacer crecer el sector como pilar del desarrollo y el patrimonio cultural.

Los panelistas de alto nivel destacaron las prioridades clave de los gobiernos en la formulación de políticas nacionales de inversión en los próximos años para apoyar las crecientes y cambiantes necesidades de inversión del sector turístico, al tiempo que reconocieron la necesidad vital de inversiones tanto tradicionales como no tradicionales para construir una mayor sostenibilidad, asegurar la resiliencia a largo plazo del sector y fomentar un cambio positivo. Además, se acordó que canalizar las inversiones de capital de riesgo y proporcionar estructuras de apoyo cruciales es una de las formas más efectivas de liberar el potencial de las empresas emergentes y fomentar una mentalidad innovadora y emprendedora.

#Hoy en el Foro Global de Inversiones de la #25UNWTOGA, resaltamos el enfoque integral del #GobiernoDelCambio para apoyar a los empresarios turísticos y promover inversiones no tradicionales, con incentivos financieros, asesoría, promoción y desarrollo de habilidades. pic.twitter.com/xxo90vfWSt — Arturo Bravo (@Bravoarthur) October 17, 2023

Importancia de diversificar las inversiones en turismo

La directora ejecutiva de la OMT, la colombiana Natalia Bayona, resumió las perspectivas y tendencias mundiales de la inversión extranjera directa y turística y destacó la importancia de diversificar las inversiones en turismo en el marco de las personas, el planeta y la prosperidad. Destacó que durante el período 2018-2022 se anunciaron casi 2.415 proyectos que representan una inversión de capital total de US$ 175.5 mil millones y también el papel crucial de los capitales para acelerar la innovación y apoyar a las startups, ya que el financiamiento de capital de riesgo en viajes y turismo alcanzó los US$48 mil millones en el mismo período de tiempo, lo que demuestra la resiliencia del sector. El rápido crecimiento del papel de los fondos públicos de previsión y los fondos soberanos, que invirtieron alrededor de US$ 20 mil millones en la industria hotelera y de ocio desde 2016, fue señalado a la atención de la audiencia por la directora ejecutiva.

Inversiones orientadas en Uzbekistán y Mauricio

Ampliando aún más su cartera en la zona, la OMT presentó la última de su serie de directrices “Doing Business”, publicaciones exhaustivas destinadas a atraer inversores en destinos específicos. En Samarcanda, el secretario general Pololikashvili presentó primero “Tourism Doing Business: Invertir en Uzbekistán” y luego “Tourism Doing Business: Invertir en Mauricio”. A continuación, también nombró al Embajador de la OMT para el Turismo Responsable, el Sr. Albert, en reconocimiento a su trabajo en el sector privado y a su papel en el crecimiento sostenible del sector en su Indonesia natal.

Competición de Start-ups para Mega Eventos y Turismo MICE

Asimismo, los ganadores de la UNWTO Event Startup Competition (Competición de Start-ups para eventos) subieron al escenario para presentar sus soluciones innovadoras para los mega eventos y los retos del turismo de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones (MICE por sus siglas en inglés). Las soluciones presentadas en la sesión de presentación tienen como objetivo digitalizar la gestión de eventos, fomentar la sostenibilidad, mejorar la inclusión, amplificar el impacto a través de la promoción estratégica y garantizar una gestión sólida de la infraestructura para optimizar las experiencias de los participantes.

Entre las 164 candidaturas de 69 países, se seleccionaron cinco start-ups en cuatro categorías. Circular Unity, una empresa emergente con sede en Portugal, destacó en la categoría de Digitalización y Disrupción para la Gestión Sostenible de Eventos en Mega Eventos. La solución todo en uno para la gestión de la huella de carbono y la participación de las partes interesadas simplifica la sostenibilidad de los eventos, el entretenimiento y la hostelería. En la categoría de Inclusión y Accesibilidad, Touch2see, una empresa emergente francesa dedicada a hacer que los juegos sean accesibles para las personas con discapacidad visual, demostró una solución notable.

Por la promoción y comercialización de eventos MICE, el reconocimiento fue otorgado a Atlaseek, una solución con sede en los Emiratos Árabes Unidos, que une a los mejores creadores de viajes y ofrece historias de viajes únicas, guías y videos lanzados temprano, junto con Sentimantl de Israel, una plataforma de software de última generación que ayuda a una amplia variedad de empresas en sectores de servicios a mejorar sus operaciones y la satisfacción del cliente.

La última categoría fue otorgada a Hello X-Lab, una empresa emergente con sede en Japón seleccionada en la categoría de Tecnología para la Participación e Infraestructura de los Asistentes, una tienda de diseño de productos y experiencia impulsada por la experiencia del usuario formada por pioneros y solucionadores de problemas creativos, que crea experiencias inmersivas, mejora los procesos y explora nuevas formas de conectarse, informar y deleitar.

Otros eventos destacados

Dentro de la Asamblea General, la OMT también convoca a varios de sus órganos estatutarios clave y congrega a los líderes del sector en eventos temáticos dedicados a sus principales prioridades para el sector ahora mismo:

El Consejo Ejecutivo de la OMT celebra sus reuniones 119.ª (17 de octubre) y 120.ª (20 de octubre). La labor del Consejo es tomar todas las medidas necesarias, en consultas con el Secretario General, para aplicar sus propias decisiones y las recomendaciones de la Asamblea e informar al respecto a la Asamblea.

La Comisión Regional de la OMT para Europa (16 de octubre) dió la bienvenida a los Estados Miembros de los principales destinos regionales del mundo por número de llegadas internacionales y dedicó su atención a la innovación, los puestos de trabajo y el empoderamiento de la juventud.

En la reunión plenaria de los Miembros Afiliados (16 de octubre) se congregaron los representantes del sector privado, la sociedad civil y el mundo académico.

El Foro de Inversiones (17 de octubre) y el Foro de Educación (19 de octubre) cuentan con un diálogo de alto nivel en torno a las prioridades clave de la OMT, lo que afianza las asociaciones público-privadas en relación con los objetivos comunes.

Best Tourism Villages 2023 de la OMT se designarán en Samarcanda y se destacarán los mejores ejemplos de turismo para el desarrollo rural. En este programa están postulados : Jericó, Antioquia; Iza, Boyacá; Zapatoca, Santander; Villavieja, Huila; Providencia, San Andrés; Tibasosa, Boyacá; Guadalupe, Santander y Filandia, Quindío. Lasde la OMT se designarán en Samarcanda y se destacarán los mejores ejemplos de turismo para el desarrollo rural. En este programa están postulados ocho pueblos colombianos Jericó, Antioquia; Iza, Boyacá; Zapatoca, Santander; Villavieja, Huila; Providencia, San Andrés; Tibasosa, Boyacá; Guadalupe, Santander y Filandia, Quindío.

Como jefe de delegación, junto con el embajador en Rusia Héctor Arenas, representamos a 🇨🇴 en la 25° Asamblea General de la @UNWTO en Samarcanda, Uzbekistán 🇺🇿, como Estado miembro del Consejo Ejecutivo. ¡Seguimos posicionando #ElPaísDeLaBelleza en el mapa mundial del turismo! pic.twitter.com/rCwOn0pl9M — Arturo Bravo (@Bravoarthur) October 16, 2023

