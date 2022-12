¿De viaje en Miami? No se pierda los Meses del Arte, la Cultura y el Patrimonio

Un viaje por la historia: los asistentes podrán conocer la historia de los primeros policías negros de la ciudad de Miami y recibir una entrada gratuita infantil comprada en el City of Miami Black Police Precinct and Courthouse Museum. Los interesados pueden comprar una entrada y recibir otra gratis en el Museo del Ferrocarril de la Costa Dorada, que se esfuerza por preservar, exhibir y operar equipos históricos como más de 40 vagones históricos.

Lo mejor del talento local: los grupos podrán disfrutar de la tradición navideña más dulce del Miami City Ballet. Al comprar tres entradas, conseguirán una gratis para El Cascanueces de George Balanchine, con orquesta en directo, vestuario decadente, proyecciones de gran tamaño y más de 100 bailarines. Pueden aprovechar el 10 % de descuento en las entradas para Anna in the Tropics, de Miami New Drama. Escrita por el dramaturgo de Miami, Nilo Cruz, la historia transporta a los espectadores a la Florida de los años 20 y sigue la historia de los trabajadores de una fábrica de cigarros cubano-americana que aprenden el equilibrio entre las nuevas y las viejas tradiciones.