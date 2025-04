¿Debe el sector turístico fortalecer su capacitación para atraer nuevas generaciones?

El WTTC subrayó la importancia de la sostenibilidad y la protección de la biodiversidad como ejes fundamentales para el desarrollo del sector turístico global. Foto: Getty Images

Julia Simpson, presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), afirmó que las empresas del sector turístico deben robustecer sus programas de capacitación y ofrecer beneficios competitivos para atraer a la próxima generación de trabajadores especializados en transformación digital, inteligencia artificial (IA) y sostenibilidad.

Durante su participación en el Foro Internacional de Inversión Hotelera (IHIF), en el panel Talk of Titans: candid cross-industry perspective on owning the moment, Simpson compartió escenario con Sébastien Bazin, CEO de Accor, para debatir sobre las megatendencias en la industria de viajes, incluyendo los cambios demográficos y las preferencias de los consumidores.

El WTTC subrayó la importancia de la sostenibilidad y la protección de la biodiversidad como ejes fundamentales para el desarrollo del sector turístico global. Según el último Informe de Impacto Económico del organismo, se proyecta que para 2034 esta industria contribuirá con el 11.4 % de la economía mundial y generará más de 100 millones de nuevos empleos.

Revolución tecnológica y personalización

Simpson destacó que la tecnología y la IA están revolucionando la experiencia del viajero, con soluciones innovadoras como Trip Genie de Trip.com, que optimiza itinerarios según las preferencias del usuario. Además, resaltó que el uso de estas herramientas puede reducir hasta en un 20 % los costos energéticos en las operaciones hoteleras.

“Las empresas de este sector están utilizando la IA para mejorar la personalización, la eficiencia operativa y optimizar las experiencias de los clientes”, aseguró Simpson.

Por otro lado, el turismo de lujo sigue creciendo y evolucionando hacia un enfoque más consciente, combinando exclusividad con responsabilidad social y ambiental. Simpson mencionó que el 76 % de los viajeros considera que la sostenibilidad debe ser un compromiso prioritario tanto para las grandes empresas como para los gobiernos.

Foro clave para alianzas estratégicas

El IHIF de Berlín se consolidó como una plataforma estratégica para fortalecer alianzas y generar compromisos orientados a la innovación, sostenibilidad y crecimiento equilibrado del turismo global. Durante el evento, Julia Simpson y Virginia Messina, VP Senior del WTTC, se reunieron con líderes del sector, incluyendo a Roger Allen (RLA Global), Keith Barr (Intercontinental Hotel Group), Vivian Zhou (Shanghai Jinjiang International Hotels Group), Simon Vincent (Hilton), Mark Hoplamazian (Hyatt Hotels Corp.), Anthony Capuano (Marriott International) y otros directivos clave.

Con el impulso de la tecnología y la capacitación especializada, el WTTC reafirma su compromiso con un turismo más sostenible, digitalizado y preparado para afrontar los desafíos del futuro.

