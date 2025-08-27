Delta Air Lines celebra 100 años y refuerza su presencia en Colombia

Desde marzo de 2025, Delta ofrece además Wi-Fi gratuito en vuelos entre EE. UU. y Sudamérica, incluida Colombia, lo que impulsó a 3,5 millones de nuevos socios SkyMiles. Foto: OPV : Damien Brillaud - Master F

Delta Air Lines celebra este año su centenario. Lo que comenzó en 1925 como Huff Daland Dusters, la primera compañía de fumigación aérea del mundo en Georgia, se convirtió en una de las aerolíneas más importantes del planeta, con operaciones en seis continentes, más de 275 destinos y 4.000 vuelos diarios.

“Celebrar 100 años es honrar la historia de innovación y resiliencia que nos trajo hasta aquí, pero también mirar hacia el futuro con compromiso en tecnología, sostenibilidad y servicio humano”, señaló Soledad Lago Rodriguez, directora de Comunicaciones para América Latina.

Entre sus avances recientes destacan una flota de 982 aviones, nuevos diseños interiores, más de 1.000 horas de entretenimiento a bordo y alianzas con marcas como Shake Shack, Missoni y Maison Taittinger. Desde marzo de 2025, Delta ofrece además Wi-Fi gratuito en vuelos entre EE. UU. y Sudamérica, incluida Colombia, lo que impulsó a 3,5 millones de nuevos socios SkyMiles®.

El centenario coincide con los 25 años de operaciones en Colombia, donde la aerolínea vuela dos veces al día entre Bogotá y Atlanta y tres veces a la semana entre Cartagena y Atlanta. “Colombia es un mercado clave para el futuro de Delta”, afirmó Ricardo Garnica, country manager en el país.

La alianza con LATAM, que cumple tres años, amplía la conectividad de los viajeros colombianos hacia Estados Unidos y más de 18 destinos nacionales, con beneficios compartidos en programas de fidelización, salones VIP y procesos integrados.

Con un siglo de historia, Delta Air Lines espera reafirmar su apuesta por la innovación y la conectividad en América Latina, proyectando un futuro centrado en el pasajero. La aerolínea proyecta fortalecer aún más su operación en la región buscando ser un puente estratégico entre nuestro continente y el mundo.

