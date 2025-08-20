La magia de Orlando, capital mundial de los parques temáticos

Colombia registró 343.000 visitantes en 2024 y está en el “top” cinco de los países que más llevan viajeros a la ciudad. Foto: Cortesía Visit Orlando

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Orlando son muchas ciudades. Es innegable que es uno de los destinos favoritos para quienes visitan suelo estadounidense por primera vez. Los parques temáticos, sus atracciones y sus montañas rusas son el lugar ideal para cualquier viajero amante de la aventura. Y aunque las tendencias de viajes siempre están cambiando, las compras, disfrutar de los animales y desafiar los límites de la adrenalina no han dejado de ser la receta perfecta para disfrutar, descansar y pasarla bien. Una receta que esta ciudad de Florida siempre ha sido capaz de entregar.

Es más que común ver no solo a familias norteamericanas recorriendo la ciudad y sus parques, sino también a millones de visitantes de todas partes del mundo que dedican parte de sus días libres a disfrutar de Orlando.

En 2024, Orlando reafirmó su posición como uno de los destinos más atractivos para los viajeros latinoamericanos. Según cifras de Visit Orlando, entre los principales mercados internacionales que más crecieron se destaca Colombia, que registró 343.000 visitantes; un impresionante aumento del 13,6 % frente al año anterior, consolidándose en el top cinco de emisores internacionales. México también mostró un desempeño sólido, con 438.000 viajeros (+1,5 %), impulsado por la creciente conectividad aérea con vuelos directos desde varias ciudades del país. Estos resultados reflejan la importancia de Latinoamérica en la recuperación y el fortalecimiento del turismo en la que se hace llamar la Capital Mundial de los Parques Temáticos.

Es común ver la imagen de numerosas familias con camisetas temáticas, o de adultos —sin importar la edad— disfrazados de los programas, personajes animados y caricaturas de su infancia. ¿No es un gran destino aquel en el que se puede ser feliz, ya sea con niños o incluso volviendo a sentirse uno de ellos? Desde las franquicias de Universal y Disney, pasando por Icon Park y SeaWorld, la oferta es muy amplia. Eso sí, el alojamiento puede ser más cómodo y tranquilo en complejos como Evermore Orlando Resort, donde la acomodación en amplias casas son el espacio ideal para grandes familias.

👀🌎📄(Lea también: Cuatro playas colombianas entran al top global por su belleza y conexión natural)

La magia de SeaWorld

SeaWorld es conocido mundialmente por sus parques temáticos centrados en la vida marina, que combina espectáculos, atracciones y un fuerte enfoque en la conservación. Desde 1973, SeaWorld Orlando ha sido uno de los parques más llamativos y de los primeros para que los más jóvenes visiten en la ciudad. La posibilidad de observar de cerca a delfines, leones marinos, focas, tortugas, flamencos, rayas, pingüinos y manatíes es algo único.

Si bien las críticas ante el uso de animales en espectáculos son reales, son destacables labores como las de SeaWorld Rescue, programa de rescate y rehabilitación de animales marinos.

“Hoy existe un intercambio de animales entre diferentes entidades para la preservación genética animal. Nosotros llevamos mucho tiempo haciendo labores junto a la AZA (Asociación de Zoológicos y Acuarios), y gracias a la colaboración entre zoológicos y acuarios para la preservación de animales. Esta actividad de conservación la hacemos con el fin de que la población sea sostenible y no exista la necesidad de ir a buscar animales en vida libre. Nosotros no reproducimos a ningún animal rescatado. Nuestro gran objetivo es rescatar, rehabilitar y retornar al animal a la naturaleza”, explica Gisela Montaño, directora de sostenibilidad de especies en United Parks y Resorts.

👀🌎📄(Lea también: Viajar con sentido: el auge del turismo experiencial en Colombia)

Pasando al entretenimiento, SeaWorld Orlando tiene dos nuevas atracciones: la montaña rusa Penguin Trek, que integra efectos audiovisuales inmersivos para al final, y el nuevo simulador Expedition Odyssey. La primera es una montaña rusa pensada para públicos más tranquilos para los que la adrenalina, la velocidad y las caídas no son su fuerte. Por eso, los efectos visuales de Penguin Trek fueron diseñados para disfrutar la vida de los pingüinos en su estado más natural. Los efectos visuales, el sonido y el ambiente son una inmersión en la vida de estas aves.

Otra atracción llena de tecnología es Expedition Odyssey, un simulador que poco o nada tiene para envidiarles a los más famosos de Orlando. En esta atracción, una corta explicación en la línea de espera es suficiente para entender que todas las imágenes son reales. Lo que este simulador busca ofrecer es un encuentro con animales como ballenas beluga y morsas en su hábitat natural. Los efectos visuales, incluso el ambiente frío , hasta la caída de agua, hacen que esta experiencia sea totalmente inmersiva en la vida del ártico. Postales como sobrevolar grandes picos de nieve, observar de cerca animales e incluso sumergirse en el agua para observar el movimiento de ballenas de gran tamaño hacen dudar de su autenticidad, pero sí, todas fueron grabadas y hacen de este simulador un infaltable total.

Icon Park, una mirada sobre Orlando

Este complejo versátil y dinámico es un destino para ir en familia y con amigos, una de sus grandes razones es su acceso gratuito, aunque para algunas atracciones como el museo de cera Madame Tussauds y el Museo de las Ilusiones requieren un pago, valen mucho la pena, en especial por la experiencia de experimentar otras perspectivas de las formas, los colores y las texturas del cuerpo.

No hay nada que defina mejor a Icon Park que The Orlando Eye, típica atracción de feria que es una rueda de más de 120 metros de altura donde se puede disfrutar y ver la extensión de Orlando, sus lagos y campos de golf. La vista de la ciudad que esta atracción entrega es única.

Orlando, un destino de compras

Aunque para algunos viajeros los destinos y los tiempos de compras están lejos de lo que buscan en sus vacaciones, en una ciudad como Orlando esto de ser un destino de compras aplica en todo sentido. Lugares como Vineland Premium Outlets, que alberga más de 160 tiendas de marca y diseñadores hace cumplir esa típica imagen de ver gente con maletas de viaje, y no es porque estén a unas cuantas horas de volar, sino porque con la maleta en mano pueden calcular perfectamente con cuántas compras pueden regresar.

Orlando es una ciudad de múltiples visitas. Un destino ideal capaz de entregar muchas experiencias para públicos multigeneracionales. No importa si es la primera o la décima vez, Orlando es una experiencia para despertar los sentidos y hacer de la aventura y el descanso parte crucial del viaje.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.