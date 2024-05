Descubra un paraíso inexplorado en República Dominicana

The Ocean Club, A Luxury Collection Resort cuenta con tres piscinas, incluida una de borde infinito de agua salada frente a la playa. Foto: Cortesía

The Ocean Club, a Luxury Collection Resort, Costa Norte, busca posicionarse entre los viajeros colombianos como el nuevo destino imperdible para unas vacaciones en Puerto Plata, República Dominicana. Situado en el pueblo costero de Sosúa, en el norte del país, esta propiedad fusiona diseño contemporáneo y sofisticado con de la belleza natural que lo rodea.

The Luxury Collection pertenece a las más de 30 marcas del portafolio de Marriott International, y es creada para los viajeros que buscan descubrir los destinos más emocionantes y atractivos del mundo con un toque de exclusividad. Cada uno de los hoteles de The Luxury Collection está intrínsecamente conectado con su entorno, y The Ocean Club, a Luxury Collection Resort, Costa Norte no es la excepción.

Situado sobre la llamada Costa de Ámbar, el resort es un oasis de tranquilidad rodeado de naturaleza. El norte de República Dominicana, además de tener las playas que han hecho al país famoso, tiene una oferta excepcional de naturaleza, con montañas, cascadas y múltiples opciones para turismo ecológico y de aventura.

La playa privada del hotel ofrece aguas color turquesa, arena dorada e hileras de palmeras. Su ubicación es ideal para los amantes de los deportes acuáticos, ya que la Bahía de Sosúa, es conocida por ser un paraíso para practicar buceo y esnórquel; y también, es posible llegar a Cabarete, la capital del Caribe de los deportes de aventuras, ya que su oleaje es ideal para practicar kitesurf y windsurf.

“Estamos emocionados de presentar nuestro hotel a los viajeros colombianos,” dijo Cristina Moncion, VP Sales & Marketing de The Ocean Club, A Luxury Collection Resort, Costa Norte. “Sabemos que República Dominicana es un destino muy conocido por los colombianos, y queremos invitarlos a que descubran la Costa Norte mientras disfrutan de la elegancia de The Ocean Club, a Luxury Collection Resort, Costa Norte un refugio ideal para quienes quieren relajarse en el ambiente exquisito que nuestro hotel ofrece” agregó.

Recientemente, el Ministerio de Turismo de República Dominicana anunció la próxima operación de aerolíneas con rutas directas entre Bogotá y el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón de Puerto Plata, a solo 15 minutos del hotel. Para llegar a la propiedad es posible hacerlo por carretera desde Santo Domingo, y también en barco o helicóptero, ya que el hotel cuenta con su propia marina y helipuerto.

Su inigualable oferta gastronómica hace eco de la sofisticación del hotel. Por un lado, la Chef Tita, mundialmente reconocida como la mayor exponente de la Nueva Cocina Dominicana, lidera Aguají, un restaurante que ofrece un menú degustación de la gastronomía Gourmet Dominicana con productos 100% locales que contribuye a la sostenibilidad local. Además, está Baia Bar, un restaurante que fusiona la cocina mediterránea con lo mejor de los ingredientes caribeños en donde el pescador local trae hasta la mesa la pesca del día.

Por otra parte, La Roca Beach Club, es un club de playa abierto los fines de semana ideal para disfrutar de un aperitivo y uno de sus cocteles de autor al atardecer; y La Cave Wine and Cigar Cellar, es un restaurante de tapas con una extensa colección de vinos y rones añejos. Asimismo, el hotel ofrece una exclusiva cena con chef privado en The Spot, un espacio para 12 personas en donde los huéspedes pueden disfrutar de su propia pesca.

Además, el hotel ofrece tres piscinas, incluyendo una de borde infinito con agua salada y tres niveles en cascada. Mientras que, el The Ocean Club Spa cuenta con una amplia gama de terapias de bienestar ideales para consentir a los viajeros durante la estancia.

Manteniendo la calidad de servicio que ofrece Marriot International, The Ocean Club, a Luxury Collection Resort, Costa Norte, da la bienvenida a los viajeros colombianos y reitera su compromiso de ofrecerles una experiencia excepcional para garantizar que su estadía sea inolvidable y llena de momentos memorables.

