Desde el Pacífico colombiano, el turismo que transforma vidas más allá de las cifras récord

El turismo cerró 2025 con cifras históricas, consolidándose como uno de los sectores más dinámicos de la economía. Sin embargo, más allá de los récords en visitantes y crecimiento, la industria turística continúa demostrando su impacto como una herramienta de transformación social, capaz de generar oportunidades, reducir brechas de desigualdad y fortalecer comunidades históricamente marginadas.

Como lo asegura el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, este sector no solo impulsa el crecimiento económico y la estabilidad de numerosos países, sino que también emplea a personas de distintos orígenes socioeconómicos, sin distinción de edad, género o etnia. En particular, se ha convertido en un motor de empoderamiento femenino, ofreciendo espacios de liderazgo, ingresos sostenibles y autonomía económica para mujeres en distintos territorios.

Una de esas historias que reflejan el poder transformador del turismo es la de Michelle Sinisterra Vergara, reconocida como uno de los Personajes del Año 2025 por El Espectador, junto a otros emprendedores de la industria. Joven, líder comunitaria y emprendedora del Pacífico colombiano, Michelle representa a una nueva generación que apuesta por el turismo sostenible como camino de dignidad y resiliencia.

Turismo comunitario desde el Pacífico

Michelle hace parte del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Punta Soldado, en el litoral Pacífico, y es la fundadora de Playa Viva, una agencia de turismo comunitario nacida del deseo de abrir oportunidades reales para su territorio, especialmente para mujeres y jóvenes.

“Playa Viva nació desde el deseo profundo de abrir nuevas oportunidades para la misma comunidad de Punta Soldado, especialmente para quienes han sido históricamente marginados”, explica Sinisterra. El emprendimiento ofrece experiencias centradas en la naturaleza y la cultura local, como caminatas por manglares, talleres de conservación ambiental y vivencias comunitarias auténticas, bajo un enfoque de turismo responsable.

Pero el proyecto va más allá de mostrar paisajes. “Queremos que los visitantes no solo conozcan los atractivos, sino que sientan el pulso de nuestra comunidad, nuestra historia, nuestras vivencias y nuestras luchas”, señala.

Resiliencia frente al cambio climático

Punta Soldado es una de las comunidades del Pacífico más afectadas por la erosión costera y el cambio climático. En los últimos años ha perdido más de 500 metros de playa, lo que ha obligado a procesos de reasentamiento. Aun así, la comunidad permanece en el territorio.

“Seguimos en pie, seguimos en lucha y seguimos en el territorio porque lo amamos”, afirma Michelle. Para ella, el alma de Punta Soldado está en su gente, en la relación profunda entre los manglares y la vida cotidiana, y en el liderazgo que han asumido mujeres y jóvenes como agentes de transformación.

Turismo como herramienta de desarrollo social

Desde Playa Viva, el turismo sostenible se concibe como un medio para generar empleo local, preservar tradiciones y fortalecer la identidad cultural. En una comunidad cuya principal fuente de ingreso ha sido históricamente la pesca, el turismo comunitario se ha convertido en una alternativa complementaria que diversifica la economía y refuerza la autoestima colectiva.

“El turismo sostenible no es solo atraer visitantes, es crear oportunidades, dignidad, orgullo, educación y amor por el territorio”, destaca Sinisterra. Al involucrar directamente a la comunidad, se fomenta el cuidado del medio ambiente, la transmisión de saberes ancestrales y la protección de los manglares.

Liderazgo joven y futuro

Uno de los mayores logros del proceso, según Michelle, ha sido ver cómo la comunidad se ha empoderado: mujeres y jóvenes liderando espacios, organizándose y asumiendo responsabilidades con orgullo. A nivel personal, reconoce que el camino no ha estado exento de críticas por su juventud, pero el compromiso con su territorio ha sido más fuerte.

“Esto me dio propósito, convicción y la certeza de que puedo contribuir a algo grande. Amo ser parte del cambio y disfrutar cada proceso comunitario, incluso las dificultades”, afirma.

Historias como la de Punta Soldado y Playa Viva reflejan que, más allá de las cifras récord de 2025, el turismo sigue siendo una herramienta poderosa de transformación social, capaz de construir desarrollo sostenible, equitativo y consciente desde los territorios.

