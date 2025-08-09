Destinos sostenibles en Colombia y el mundo que marcan tendencia en 2025

A medida que sigue creciendo la conciencia sobre la importancia de un turismo más consciente, cada vez más destinos están adoptando prácticas sostenibles que permiten vivir experiencias diferentes. Foto: Getty Images

Viajar de forma sostenible dejó de ser una moda en Colombia para convertirse en una prioridad. Así lo confirma el Informe de Sustentabilidad y Viajes 2025 de Booking.com, que revela que el 99 % de los viajeros colombianos encuestados planea tomar decisiones más responsables al viajar, y que un 69% ya ha modificado sus hábitos para lograrlo.

La creciente conciencia sobre el impacto del turismo ha impulsado a que más destinos adopten prácticas sostenibles que no solo permiten disfrutar de experiencias únicas, sino que también generan beneficios tangibles para las comunidades locales.

En línea con esta tendencia, Booking.com compartió su más reciente selección de destinos —en Colombia y el mundo— que destacan por ofrecer alojamientos comprometidos con la sustentabilidad, reflejando cómo la industria turística se adapta a las nuevas prioridades de los viajeros.

Destinos sostenibles en Colombia

El país ofrece una diversidad de experiencias que combinan naturaleza, cultura y hospitalidad local:

Albania , Guajira: Paisajes naturales únicos y conexión con comunidades locales. Paisajes naturales únicos y conexión con comunidades locales.

Barú, Bolívar: Turismo de bajo impacto y respeto por ecosistemas costeros.

Yopal, Casanare: Avistamiento de fauna y turismo comunitario.

Bogotá, Cundinamarca: Movilidad sostenible, cultura autóctona y gastronomía local.

Cúcuta, Norte de Santander: Patrimonio cultural y turismo consciente.

Barranquilla, Atlántico: Reactivación cultural y participación de actores locales.

Bucaramanga, Santander: Turismo en torno a la naturaleza y desarrollo sostenible.

Valledupar, Cesar: Potenciación del turismo cultural y rural.

Cali, Valle del Cauca: Revitalización urbana con impacto social y ambiental.

Cartagena, Bolívar: Turismo consciente que valora patrimonio y comunidades.

Destinos sostenibles en el mundo

Desde ciudades europeas con certificaciones reconocidas hasta metrópolis asiáticas con innovaciones verdes, estos destinos marcan el camino hacia un turismo más consciente:

Winnipeg, Canadá

La Haya, Países Bajos

Hamburgo, Alemania

Ankara, Turquía

Ginebra, Suiza

Aarhus, Dinamarca

Puebla, México

Newcastle, Reino Unido

Seúl, Corea del Sur

Roanoke, Estados Unidos

Con esta guía, Booking.com reafirma que viajar de forma sustentable no significa renunciar al confort ni a la variedad de experiencias. Significa elegir destinos que cuiden el entorno, respeten las culturas y generen un impacto positivo duradero, transformando la manera en que exploramos el mundo.

