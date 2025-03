Día de San Patricio: las mejores ciudades del mundo para celebrarlo

La Semana de Irlanda en Madrid, organizada por el Ayuntamiento, se celebrará del 10 al 17 de marzo de 2025, culminando con el Día de San Patricio. Foto: EFE - VICTOR LERENA

Cada 17 de marzo, el mundo se viste de verde para celebrar el Día de San Patricio, una festividad que, aunque tiene su origen en Irlanda, ha trascendido fronteras y se ha convertido en un evento global. Ciudades de todo el mundo organizan desfiles, conciertos y actividades que rinden homenaje a la cultura irlandesa, desde danzas y gaitas hasta la icónica iluminación de monumentos en verde. Esta celebración no solo conmemora la figura del santo que llevó el cristianismo a Irlanda, sino también la historia y tradiciones de un país cuya influencia se deja sentir en los cinco continentes.

Aquí le decimos algunos de los mejores lugares que tienen actividades este 17 de marzo y que se destacan por sus celebraciones y los eventos que rinden homenaje a la cultura irlandesa.

Dublín

El Festival de San Patricio en Dublín ha crecido hasta convertirse en una celebración internacional comparable al Mardi Gras de Nueva Orleans o el Carnaval de Río de Janeiro. Su evento central es el Desfile Nacional, que cada 17 de marzo parte al mediodía desde Parnell Square, atraviesa O’Connell Street y culmina en el cruce de Cuffe St./Kevin St. Lo que comenzó como una festividad de un solo día, hoy se extiende por varias jornadas con una programación llena de color. Este año, el tema “Aventuras” transformará la ciudad en un gran escenario con teatro callejero, espectáculos circenses, búsquedas del tesoro, actividades inclusivas para personas neurodivergentes y el tradicional Céilí Mór.

Un lugar que cobra un protagonismo especial es Temple Bar, el barrio más emblemático de la vida nocturna dublinesa, que durante el Festival de San Patricio se convierte en el corazón de la celebración. Sus calles se llenan de música y baile, mientras pubs icónicos como The Temple Bar, The Auld Dubliner y The Quays Bar reciben a miles de visitantes con promociones especiales, degustaciones de whiskey y eventos temáticos. Además, se organizan recorridos guiados que permiten a los turistas descubrir la historia del barrio, conocer anécdotas sobre la festividad y sumergirse en la tradición irlandesa con sesiones de música en vivo y espectáculos de danza celta.

El Día de San Patricio es una fecha clave para la industria cervecera y destilera irlandesa, y uno de los escenarios más destacados de la celebración será el Guinness Storehouse y el Guinness Open Gate Brewery. Estos emblemáticos espacios capturan la esencia de la cultura irlandesa a través de la música, el arte, la gastronomía y, por supuesto, su tradición cervecera. Este lugar se destaca porque sirve la cerveza más famosa de Irlanda, convirtiéndolo en puntos de encuentro donde los visitantes pueden explorar su historia, conocer su proceso de elaboración y disfrutar de presentaciones de talentos locales, narraciones tradicionales y exhibiciones artísticas. Además, la celebración incluye espectáculos en vivo, clases de irlandés, degustaciones y hasta exhibiciones de parkour en las calles de Dublín 8, ofreciendo una experiencia única que encapsula el espíritu festivo de la fecha.

Nueva York

El Día de San Patricio en Nueva York es una celebración extraordinaria con más de 250 años de historia, comenzando incluso antes de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. El evento principal es el desfile por la Quinta Avenida, que tendrá lugar el lunes 17 de marzo de 2025, comenzando a las 11 a.m. desde la calle 44 hasta la calle 79, pasando por la emblemática Catedral de San Patricio. Con más de 150,000 participantes y aproximadamente 2 millones de espectadores, es considerado el desfile del Día de San Patricio más grande y antiguo del mundo.

Además del desfile, la ciudad ofrece numerosos eventos culturales que celebran el patrimonio irlandés. Entre ellos destaca el Día del Libro del Centro de Artes Irlandesas, que distribuirá miles de libros gratuitos por toda la ciudad, destacando obras de autores irlandeses e irlandés-estadounidenses, incluyendo aquellos cuyos trabajos han sido históricamente censurados. También se realizará “40 tonos de verde”, un maratón cultural de seis horas en el New York Irish Center en Queens con 40 diferentes espectáculos musicales y de danza.

Buenos Aires

El Día de San Patricio, celebrado cada 17 de marzo, tiene una presencia significativa en Argentina, país que alberga a más de dos millones de habitantes de origen irlandés, convirtiéndolo en la quinta comunidad irlandesa más grande del mundo. Esta conexión cultural se manifiesta en numerosas celebraciones por todo el país, especialmente en Buenos Aires, donde calles y parques se transforman en escenarios festivos con música tradicional, gastronomía irlandesa y abundante cerveza, elementos característicos de esta festividad que conmemora al santo patrón de Irlanda.

Entre las celebraciones destacadas se encuentra “Saboreando San Patricio” en Quilmes, un evento que llega a su tercera edición y está organizado por la Cámara de Gastronomía local junto con productores de la zona, contando con el apoyo del municipio. Esta festividad, que se desarrolla durante tres días (17, 18 y 19 de marzo) en el Parque Lineal de Don Bosco, ofrece entrada libre y gratuita, permitiendo a los asistentes disfrutar de la amplia oferta gastronómica y cervecera de la ciudad en un ambiente festivo y comunitario.

Por otro lado, la ciudad costera de Mar del Plata se suma a las celebraciones con el “San Patricio Playa Fest”, el primer Festival de Cerveza Artesanal de la ciudad que se realizará el 17 y 18 de marzo. El evento contará con la participación de más de 20 productores locales, foodtrucks, actividades lúdicas y presentaciones musicales en vivo. Mientras tanto, en Buenos Aires, la Plaza San Martín se ha convertido en el epicentro de la celebración, aunque también en Plaza Armenia, Recoleta y Palermo se pueden encontrar bares que ofrecen experiencias únicas y cerveza artesanal para conmemorar esta festividad de origen irlandés que ha sido adoptada con entusiasmo por la cultura argentina.

Chicago

El Día de San Patricio en Chicago se celebra con una variedad de eventos que rinden homenaje a la herencia irlandesa en la ciudad. La festividad comenzó el sábado 15 de marzo con su tradición más emblemática: el teñido verde del río Chicago, un espectáculo en el que un tinte naranja especial transformó las aguas en un tono esmeralda. Este evento, originado accidentalmente en 1961, se ha convertido en un símbolo de la celebración y puede durar desde algunas horas hasta varios días, reuniendo a su alrededor una amplia programación para disfrutar de la cultura irlandesa en distintos puntos de la ciudad que va hasta el 17 de marzo.

El Centro del Patrimonio Irlandés Americano (IAHC) es el epicentro de la celebración, con música en vivo, espectáculos de danza tradicional y un mercado de artesanías y gastronomía típica, donde se pueden degustar platos como carne en conserva con repollo o pastel de pastor. Para quienes buscan una experiencia más animada, los pubs irlandeses de barrios como Bridgeport y Beverly ofrecen música en vivo y la oportunidad de disfrutar de una Guinness bien servida. Como alternativa, un crucero temático por el río permite apreciar la ciudad iluminada mientras se disfruta de gastronomía y bebidas irlandesas. Y, por supuesto, es recomendable vestir de verde para evitar los tradicionales pellizcos que, según la costumbre, reciben quienes no llevan este color en San Patricio.

Madrid

La Semana de Irlanda en Madrid, organizada por el Ayuntamiento, se celebrará del 10 al 17 de marzo de 2025, culminando con el Día de San Patricio. Durante estos días, la ciudad se llenará de actividades que acercarán a madrileños y turistas a la cultura irlandesa a través de su música, danza y gastronomía. Año tras año, esta celebración sigue creciendo, ofreciendo experiencias cada vez más auténticas.

Este año las actividades destacadas para el 17 son:

Churros y danza irlandesa en San Ginés La jornada del 17 de marzo comenzará con una fusión de sabores y tradición en la emblemática Chocolatería San Ginés. A partir de las 10:30, los asistentes podrán disfrutar de una degustación de churros con chocolate mientras presencian una animada exhibición de danza irlandesa, una combinación que une la gastronomía madrileña con el folclore celta en un ambiente festivo.

Baile celta en el Metro de Gran Vía A mediodía, a las 12:00, la estación de Metro de Gran Vía se convertirá en un escenario improvisado para la última sesión de baile celta de la semana. En esta presentación, la UCD Dance Society ofrecerá un espectáculo vibrante, llevando la energía de la danza irlandesa a uno de los puntos más transitados de la ciudad, sorprendiendo a viajeros y curiosos.

Charla y concierto en Conde Duque Por la tarde, a las 19:00, la Biblioteca Musical Víctor Espinós, en el Centro Cultural Conde Duque, será el escenario de la charla El Tesoro Celta, un espacio para explorar la riqueza de la cultura irlandesa. Luego, el dúo Camille Levecque y Unai Otegi ofrecerá un concierto gratuito en el que interpretarán melodías tradicionales con arpa de levas y flauta irlandesa, transportando al público a la esencia musical de Irlanda.

Londres

El Día de San Patricio en Londres ofrece numerosas actividades para todos los gustos durante marzo de 2025. Los visitantes pueden apuntarse a rutas de pubs históricos donde se recorre la “calle de la vergüenza”, degustando cervezas y bebidas mientras se descubren lugares emblemáticos como la catedral de San Pablo y se escuchan leyendas londinenses. También hay eventos musicales como las Shamrock Sessions en BoxPark Wembley con artistas irlandeses, actividades para niños y comida callejera, todo con entrada gratuita donde solo se paga lo que se consume.

Para las personas más activas, se celebra una media maratón de 5 km en Hyde Park el 18 de marzo por solo 11 libras, mientras que los amantes de la cultura pueden visitar la iglesia católica de San Patricio en Soho (la primera iglesia católica romana e irlandesa en Gran Bretaña), explorar el legado irlandés en el Museo Británico o el Centro Cultural Irlandés en Hammersmith. Estos espacios ofrecen exposiciones, talleres y eventos sobre la historia y cultura irlandesa, muchos de ellos con acceso gratuito.

Los pubs irlandeses de Londres son otra excelente opción para sumergirse en el ambiente festivo, con establecimientos como The Toucan y Waxy O’Connor’s en Soho, The Porterhouse en Covent Garden o The Sheephaven Bay en Camden. Durante toda la semana de San Patricio, estos locales ofrecen cerveza irlandesa, música tradicional, bailes céilí, menús típicos y decoración especial donde predomina el color verde, garantizando una auténtica experiencia irlandesa en el corazón de Londres.

