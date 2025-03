¿Cuáles son las rutas de senderismo más difíciles de Europa?

Estos seis senderos fueron seleccionados por su nivel de desafío, diversidad de paisajes y la experiencia única que ofrecen a los excursionistas más aventureros. Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Terrenos rocosos, senderos empinados y un clima impredecible hacen de cada ruta una verdadera prueba de resistencia física y mental. Y es que cargar una mochila pesada, superar la fatiga y sortear tramos exigentes pone a prueba la determinación de cualquier viajero que le gusta el senderismo. Sin embargo, lejos de desanimarse, muchos buscan precisamente ese desafío. Para ellos, National Geographic Traveller ha seleccionado seis de las rutas más desafiantes de Europa.

Estos seis senderos fueron seleccionados por su nivel de desafío, diversidad de paisajes y la experiencia única que ofrecen a los excursionistas más aventureros. Desde las escarpadas montañas de Eslovenia hasta la naturaleza indómita de Escocia, cada ruta pone a prueba la resistencia física y mental con terrenos accidentados, ascensos exigentes y condiciones climáticas impredecibles. Además, recorren algunos de los paisajes más impresionantes de Europa, como los Alpes, el Círculo Polar Ártico y la abrupta costa de Córcega, combinando la emoción del esfuerzo con la recompensa de vistas espectaculares y la conexión con la naturaleza en su estado más puro.

La Alta Ruta de Walker, Francia y Suiza

La Ruta de los Montes Altos para Caminantes (Walker’s Haute Route) es una travesía alpina de aproximadamente 200 kilómetros que conecta Chamonix en Francia con Zermatt en Suiza, pasando por algunos de los paisajes montañosos más espectaculares de Europa. Esta ruta lleva a los excursionistas a través de 11 puertos de montaña, con un desnivel acumulado de unos 15.200 metros y alcanzando altitudes cercanas a los 3.000 metros. El camino ofrece una diversidad paisajística que incluye glaciares, picos nevados, valles verdes, prados alpinos y pintorescos pueblos montañosos, además de una excelente gastronomía local.

La temporada ideal para realizar esta travesía es entre mediados de julio y finales de agosto, cuando las condiciones climáticas son más favorables y hay menos probabilidad de encontrar nieve en los puertos de montaña.

El recorrido requiere una buena condición física y experiencia previa en montaña, ya que implica caminar entre 6 y 8 horas diarias durante aproximadamente dos semanas, superando puertos empinados y estando expuesto a la altitud. El alojamiento se realiza principalmente en refugios de montaña (llamados “refuge” en Francia y “cabane” en Suiza), donde se recomienda la opción de media pensión para no tener que cargar con comida adicional.

Según National Geographic Traveler la Ruta de los Montes Altos representa un desafío debido a sus puertos más elevados y técnicamente más exigentes, aunque ofrece una mayor variedad de paisajes y está menos concurrida, excepto en los extremos de Chamonix y Zermatt. Sin embargo, a pesar de su dificultad, esta ruta es accesible para excursionistas bien preparados y ofrece una de las experiencias de senderismo más gratificantes de Europa, comparable en intensidad y belleza a otras grandes rutas de trekking mundiales.

Ruta Kamnik-Savinja, Eslovenia

Los Alpes de Kamnik-Savinja representan una impresionante cordillera ubicada en la región norte de Eslovenia, caracterizada por sus espectaculares picos que superan los 2.500 metros de altitud, con algunos que incluso sobrepasan los 3.000 metros. Esta zona montañosa ofrece algunas de las rutas de alta montaña más pintorescas de la región, con un terreno que combina desafiantes ascensiones con una belleza natural única. Lo que hace especial al montañismo en esta área es su diversidad de paisajes: desde exuberantes praderas verdes con flores silvestres en las zonas bajas, hasta terrenos rocosos con campos de nieve en las partes más elevadas. Todo esto mientras se recorren senderos que en ocasiones requieren equipo especializado como crampones, piolets y cuerdas para una navegación segura.

Una característica destacable de los Alpes de Kamnik-Savinja, según National Geographic Traveller, es su conexión con el extenso Sendero de las Montañas Eslovenas de 600 kilómetros, aunque quienes buscan un desafío más breve pueden recorrer tramos que ofrecen la misma intensidad. Estas rutas exigen una excelente condición física, agilidad y equipo adecuado para afrontar ascensos y descensos por vía ferrata, con cables fijos y escaleras. Para recuperar fuerzas, es recomendable hospedarse en refugios como Kamnik Saddle, Cojzova Koča y Češka koča, donde se puede disfrutar de la hospitalidad montañesa y la comida tradicional eslovena.

A lo largo de estas rutas, los aventureros pueden disfrutar de numerosas atracciones adicionales que enriquecen la experiencia: visitar cuevas como Velika Planina con sus formaciones kársticas, admirar cascadas que proporcionan refrescantes descansos durante los meses de verano, conocer la cultura local en los pueblos enclavados en las laderas e incluso practicar otros deportes de aventura como parapente o barranquismo en las regiones adyacentes. Para los amantes de la fotografía, lugares emblemáticos como el Pico Ojstrica ofrecen oportunidades inmejorables para capturar paisajes espectaculares.

El Adlerweg, Austria

El Adlerweg o “Camino del Águila” representa uno de los senderos más emblemáticos del Tirol austríaco, cuyo trazado, visto desde arriba, se asemeja a la silueta de un águila con las alas extendidas. Esta ruta atraviesa el Tirol de este a oeste y comprende oficialmente 33 etapas que suman 413 kilómetros, aunque el tramo principal recorre unos 320 kilómetros desde St. Johann hasta St. Christoph am Arlberg.

Lo que hace especial a este sendero es su combinación de paisajes: aunque el Tirol es una región predominantemente montañosa, no alcanza las altitudes extremas de otras zonas alpinas occidentales, ofreciendo, en cambio, una mezcla más equilibrada de picos, valles protegidos y serenas praderas alpinas.

El Adlerweg presenta diferentes niveles de dificultad a lo largo de su recorrido. Mientras que algunos tramos son particularmente desafiantes y expuestos, como el paso de Eppzirlerscharte, la ruta de la cresta del Grossbergspitze y el ascenso al Griesslscharte, gran parte del sendero transcurre por caminos relativamente anchos y laderas cubiertas de hierba que resultan más accesibles.

Para los excursionistas experimentados, en buena forma física y con la debida atención, es posible completar todo el recorrido principal en aproximadamente 16 días, aunque se recomienda planificar algunos días de descanso durante el trayecto. La temporada ideal para recorrer el Adlerweg es entre mediados de junio y septiembre, cuando las posibilidades de encontrar nieve en las zonas más elevadas son menores.

Sendero del Cabo Wrath, Escocia

El Sendero de Cape Wrath se ha ganado su reputación como la ruta de senderismo más difícil del Reino Unido, extendiendo sus aproximadamente 370-385 kilómetros desde Fort William hasta el punto más noroccidental de Escocia. Lo que hace única a esta travesía es su carácter no oficial: técnicamente no es un sendero sino una ruta, lo que significa que no está señalizada ni balizada, otorgando a los excursionistas la libertad de elegir su propio camino a través de las Tierras Altas y el oeste escocés.

Esta característica requiere excelentes habilidades de orientación y un alto grado de autosuficiencia. Es importante destacar que, a pesar de su naturaleza no oficial, existen guías, mapas detallados y numerosos recursos en línea con documentación avanzada sobre este recorrido.

La dificultad del Cape Wrath Trail va más allá de la mera orientación y abraza múltiples desafíos que ponen a prueba la resistencia y preparación del excursionista. El clima húmedo proveniente del oeste, la escasez de árboles que ofrezcan cobertura, las traicioneras turberas (comparadas con arenas movedizas), los limitados puntos de reabastecimiento y el terreno constantemente húmedo que mantiene los pies mojados durante días son solo algunos de los obstáculos a superar.

La mayoría de los senderistas completan la ruta en 2-3 semanas, acampando al aire libre la mayor parte del tiempo o aprovechando las “Mountain Bothies”, sencillas construcciones dispersas por el campo que ofrecen refugio básico contra los elementos.

A pesar de sus numerosos desafíos, lo que la hace especial se debe a que la ruta atraviesa algunos de los paisajes más salvajes, remotos y espectaculares de Europa, donde es posible viajar durante días sin encontrar a otra persona. Sin embargo, si lo hace, la población local, aunque con un marcado acento que puede resultar difícil de comprender para los visitantes extranjeros, suele ser educada y acogedora, ofreciendo una cálida hospitalidad a quienes se aventuran por estas tierras.

Sendero del Círculo Polar Ártico, Noruega, Suecia y Finlandia

El Nordkalott Trail es una ruta de senderismo de 800 kilómetros que atraviesa los territorios árticos de Noruega (380 km), Suecia (350 km) y Finlandia (70-80 km). Inaugurada en 1993 tras conectar varios caminos preexistentes, esta ruta se sitúa por encima del Círculo Polar Ártico y cruza fronteras internacionales hasta 10 veces. Los puntos populares para comenzar o finalizar el recorrido son Kautokeino y Sulitjelma en Noruega, Kvikkjokk en Suecia y Kilpisjärvi en Finlandia, desde donde se pueden elegir variantes como la ruta hacia Kautokeino (190 km) o hacia Abisko en Suecia (190 km), con la posibilidad de ascender al Halti (1.328 metros), la montaña más alta de Finlandia.

Esta ruta exigente está recomendada únicamente para excursionistas experimentados debido a las condiciones extremas que pueden encontrarse, incluyendo cambios meteorológicos repentinos (con posibilidad de nieve incluso en verano), terrenos variados que abarcan montañas, bosques de abedules, valles glaciares y ciénagas, además de ríos sin puentes que pueden ser difíciles de cruzar.

A lo largo del sendero existen más de 50 refugios disponibles para pernoctar, aunque están separados entre 10 y 50 kilómetros, por lo que es imprescindible llevar tienda de campaña. También es necesario dominar técnicas de orientación con mapa y brújula, ya que algunas secciones pueden estar mal señalizadas, y la cobertura telefónica es limitada, especialmente en los tramos de Noruega y Suecia.

El mejor período para recorrer el Nordkalott Trail es entre julio y mediados de septiembre, aunque pocos intentan completar los 800 kilómetros en su totalidad debido a su ubicación remota y las exigencias del terreno. Entre las particularidades de la ruta destaca el poste de los tres países (Treriksrøysa), único lugar de Noruega donde se puede caminar libremente entre los tres países, y el poste trinacional más septentrional del mundo. Esta travesía ofrece la oportunidad de experimentar uno de los pocos territorios salvajes que quedan en Europa, con la posibilidad de observar fauna como osos pardos, glotones y zorros polares, convirtiéndose así en un desafío extraordinario para los amantes del senderismo de aventura.

GR20, Córcega, Francia

El GR20 es un emblemático camino de senderismo de 180 kilómetros que atraviesa la isla de Córcega de norte a sur, considerada una de las más desafiantes de todas las rutas de Gran Recorrido (Grande Randonnée) en Europa.

Con un desnivel acumulado de 12.000 metros, este sendero conocido localmente como “Fra li Monti” (a través de las montañas) se puede completar en aproximadamente 15 días, aunque muchos excursionistas optan por dividirlo en dos secciones: la parte norte entre Calenzana y Vizzavona, más técnica y escénica con terrenos escarpados que requieren el uso de cadenas y escaleras en algunos tramos, y la parte sur entre Vizzavona y Conca, relativamente más accesible pero igualmente hermosa con sus verdes praderas como la meseta de Coscione.

El recorrido está completamente marcado, pero requiere experiencia en montañismo, buen sentido de orientación y la capacidad de leer mapas, especialmente en los tramos donde se encuentran variantes alpinas señalizadas con marcas amarillas que implican trepar en lugar de caminar.

La logística para realizar el GR20 requiere una cuidadosa planificación, tanto en la elección de la temporada (recomendada entre finales de junio y principios de septiembre, cuando los refugios están abiertos y las condiciones climáticas son favorables) como en las reservas de alojamiento, especialmente considerando que hasta 30.000 personas intentan completar la ruta cada año. A lo largo del sendero se dispone de refugios de montaña gestionados por el parque natural regional de Córcega, que ofrecen dormitorios comunales con literas, instalaciones básicas y la posibilidad de comprar comidas; alternativamente, se permite acampar cerca de estos refugios (prohibido en otros lugares del recorrido).

⛰️⛰️⛰️Si quiere saber más sobre senderismo puede seguir Entre Montañas un espacio de El Espectador dedicado a estos temas 🌄🌄🌄