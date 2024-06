Diez lugares del mundo que están prohibidos para los turistas

Durante décadas, el Área 51 había sido foco de rumores y teorías de la conspiración que la vinculaban con el estudio de naves extraterrestres y tecnología alienígena Foto: Pixabay - Schäferle

Desde siempre el ser humano ha sentido una intensa curiosidad por explorar cada rincón del planeta. Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos y el afán de conquista, aún existen numerosos lugares que permanecen vedados para la mayoría de las personas. Estas zonas se mantienen inaccesibles ya sean por razones de seguridad, protección ambiental, restricciones legales o respeto a creencias culturales y religiosas.

Aquí le hacemos una lista de algunos de esos lugares que están prohibidos y que solo podrá conocer a través de fotos.

Área 51, Nevada

Esta lista la encabeza claramente el Área 51, una instalación militar ultrasecreta ubicada en un remoto desierto de Nevada que ha sido foco de intensa especulación y teorías de conspiración durante décadas. Vinculada inicialmente a rumores sobre el estudio de naves extraterrestres gracias a declaraciones de un supuesto exempleado en 1989, - las cuales fueron rápidamente desacreditadas-, la verdad es que la naturaleza de las actividades que allí se desarrollan siguen siendo un secreto.

De hecho, no fue hasta 2013 que el gobierno estadounidense admitió la existencia de este complejo de casi 150 hectáreas con espacio aéreo restringido, aunque se sabe que desde 1955 la CIA, la Comisión de Energía Atómica y otros organismos lo han utilizado para pruebas nucleares, ensayos de aviones no tripulados y naves espía avanzadas, sin embargo, en general, el mundo aún no conoce el propósito de esta base. En cuanto al turismo, mientras el perímetro puede ser visitado en excursiones turísticas, acceder a la base está estrictamente prohibido.

La Bóveda del Juicio Final, Noruega

La Bóveda Global de Semillas de Svalbard, también conocida como la “Bóveda del Fin del Mundo”, es una instalación ubicada en un remoto archipiélago noruego dentro del Círculo Polar Ártico. Y aunque su nombre resulte intimidante, su objetivo realmente no lo es, pues está construida para servir como un banco de semillas a nivel mundial, almacenando muestras de cultivos de todas partes del planeta para preservar la biodiversidad agrícola ante una eventual catástrofe global. En el interior del edificio, que está a 130 metros de profundidad dentro de una montaña y que fue diseñado para resistir desastres naturales y ataques, se encuentran resguardadas más de 1 millón de variedades de semillas provenientes de 249 países, envueltas en paquetes especiales para garantizar su conservación por cientos o miles de años.

Dada su vital importancia para salvaguardar el futuro de la alimentación en el mundo, el acceso a la Bóveda del Juicio Final está estrictamente restringido solo a personal autorizado y científicos. No se permiten visitantes externos, convirtiendo esta instalación noruega en uno de los lugares más protegidos y sellados del planeta. Su ubicación remota y sofisticados sistemas de seguridad la convierten en el último bastión de la biodiversidad agrícola mundial ante cualquier escenario apocalíptico que pudiese amenazar los cultivos.

Isla Queimada Grande, Brasil

Está ubicada a unos 30 kilómetros de la costa de São Paulo, Brasil, y es conocida como la “Isla de las Serpientes” debido a la extraordinaria densidad que posee de estos animales. Se estima que en esta pequeña isla de 43 hectáreas puede haber 1 serpiente de la especie Bothrops insularis por cada metro cuadrado. Esta increíble concentración se debe a que la isla quedó aislada del continente hace 11.000 años, forzando a las serpientes a evolucionar y volverse hasta cinco veces más venenosas que sus contrapartes continentales para poder cazar aves migratorias, al no haber mamíferos disponibles.

Dada la extrema peligrosidad que representan estas serpientes de mordedura potencialmente letal, las autoridades brasileñas han prohibido terminantemente el acceso de cualquier persona a la Isla Queimada Grande. Únicamente unos pocos científicos e investigadores cuentan con permisos especiales para adentrarse en esta remota ubicación. Incluso los cazadores furtivos que logran ingresar de forma ilegal para capturar ejemplares y venderlos en el mercado negro se exponen a un riesgo mortal.

La Tumba de Qin Shi Huang, China

La tumba del primer emperador de la China unificada, Qin Shi Huang, ubicada en Xi’an, permanece como uno de los mayores misterios arqueológicos del mundo. A pesar de que en 1974 se descubrió accidentalmente su impresionante ejército de guerreros de terracota que custodian la morada, la tumba en sí sigue sellada e inexplorada, esto debido a que los arqueólogos temen que cualquier intento de excavar y acceder al interior pueda dañar irreparablemente los secretos que encierra.

Y es que no solo los riesgos de deterioro limitan esta exploración, sino que se dice que existen “trampas” diseñadas para protegerla de intrusos. Estas sospechas se basan en los relatos del antiguo historiador Sima Qian, quien describió la existencia de ballestas cargadas, flechas y ríos de mercurio líquido esperando a cualquier curioso. Sobre esta última trampa, una investigación realizada en 2020 mediante escaneos de suelo encontró niveles inusualmente altos de mercurio en la zona, por lo que se sugiere que incluso poner un pie en ella sería un riego. Así, 2.200 años después de su construcción, el misterioso mausoleo de Qin Shi Huang se mantiene como una de las cámaras funerarias más inquietantes y celosamente resguardadas del planeta.

Isla de Surtsey, Islandia

Surtsey es una pequeña isla volcánica -con apenas 2,7 kilómetros cuadrados de extensión- surgida frente a las costas del sur de Islandia entre 1963 y 1967 a raíz de una serie de erupciones. Esta nueva formación terrestre se ha convertido en un laboratorio natural único en el mundo, pues desde que emergió del océano, los científicos han podido monitorear y catalogar la llegada de las primeras formas de vida vegetal y animal que han ido colonizando este territorio virgen. Además, a lo largo de las décadas han registrado la aparición de musgos, plantas, líquenes, hongos, invertebrados e incluso el arribo de diversas especies de aves.

Para preservar esta valiosa oportunidad de estudiar el establecimiento de un ecosistema desde cero, la isla fue declarada reserva natural en 1965 y la Surtsey Research Society fue creada para su gestión a cargo del Museo de Historia Natural de Reikiavik. El acceso se encuentra completamente restringido para evitar cualquier tipo de contaminación o introducción de especies externas que pudiesen alterar el proceso natural. Incluso, en 2008 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Isla Sentinel del Norte, India

La isla Sentinel del Norte, ubicada en el archipiélago de las Islas Andamán en el Océano Índico, alberga a una de las últimas tribus del mundo que permanecen completamente aisladas y sin contacto con la civilización exterior. Se estima que en esta pequeña isla -de apenas 59 kilómetros cuadrados- habitan entre 50 y 400 miembros de la tribu sentinelesa, una de las pocas comunidades cazadoras-recolectoras que quedan en el planeta. Lo que se sabe de ellos es muy poco: que son muy hostiles ante cualquier foráneo que intente acercarse y que habrían migrado desde África hace 60.000 años.

Es por ello, que las autoridades indias han declarado ilegal visitar la isla para preservar a los sentineleses del contacto con enfermedades foráneas que podrían exterminar a toda la tribu.

Montaña Gangkhar Puensum, Bután

Con 7.570 metros de altitud, el Gangkhar Puensum es el único gran pico montañoso del planeta que permanece inexpugnable y sin haber sido coronado por el ser humano. Ubicado en la cordillera del Himalaya, en la frontera entre Bután y China, esta imponente montaña es considerada sagrada por las poblaciones locales, quienes creen que en sus laderas habitan espíritus que no deben ser perturbados. Por esta razón, y por un respeto a las tradiciones religiosas, el gobierno de Bután prohibió terminantemente en 2004 cualquier intento de escalarla.

Aunque esto también se debe a los desafíos burocráticos que presenta la montaña, pues al encontrarse en un área fronteriza en disputa entre dos naciones, conseguir permisos se vuelve aún más complicado. De hecho, tanto Bután como China han impuesto vedas legales que impiden a extranjeros siquiera acercarse a intentar la ascensión de esta cumbre virgen, manteniendo el misterio sobre cuándo y quién logrará finalmente llegar a la cima de esta gran montaña.

Mezhgorye, Rusia

Ubicada en los montes Urales, cerca del monte Yamantau, Mezhgorye es una de esas ciudades cerradas que siguen operando en el más absoluto secretismo. Se cree que fue establecida entre 1970 y 1980 con algún propósito militar o industrial clasificado y solo es posible acceder con permisos especiales de los servicios de inteligencia. De hecho, tiene una fuerte seguridad, pues tiene controles férreos, puestos de vigilancia, cámaras y más, que impiden a cualquier visitante no autorizado ingresar a esta localidad de 20.000 habitantes, que además cuenta con restricciones de espacio aéreo. El misterio se extiende kilómetros bajo tierra en unas supuestas instalaciones subterráneas cuya finalidad se desconoce.

Santuario de Ise, Japón

El Santuario de Ise o Ise-jingū es el templo sintoísta más importante de Japón, ubicado en la ciudad de Ise, prefectura de Mie. Está compuesto por dos santuarios principales: Naikū, dedicado a la diosa Amaterasu, y Gekū, dedicado a Toyouke no Ōmikami. Estos santuarios, junto con otros 123 estructuras, forman parte del Parque Nacional Ise-Shima, considerado uno de los lugares más sagrados del país.

Sin embargo, aunque es un lugar importante para la cultura japonesa, el acceso al interior está reservado únicamente para sacerdotes sintoístas de alto rango y miembros de la familia imperial japonesa. Aunque los visitantes comunes pueden apreciar las estructuras exteriores y disfrutar del entorno sagrado.

Cueva de Lascaux, Francia

La Cueva de Lascaux, ubicada en el suroeste de Francia, alberga uno de los ejemplos más impresionantes del arte rupestre del Paleolítico superior. Descubierta accidentalmente en 1940 por unos niños, esta cueva contiene cerca de 600 pinturas y 1.400 grabados de animales como caballos, venados, uros, cabras, bisontes y felinos, datados entre el 17.000 y 15.000 a.C. Las representaciones, realizadas con pigmentos naturales como óxidos de hierro y manganeso, destacan por su destreza artística y sugieren un propósito ritual o espiritual.

Sin embargo, debido al impacto negativo causado por la masiva afluencia de visitantes desde su apertura al público en 1948, fue cerrada definitivamente en 1963 para preservar sus invaluables pinturas de cualquier daño adicional. Los esfuerzos se han centrado solamente en controlar la propagación de hongos y mantener las condiciones ambientales óptimas dentro de la cueva original. Para permitir la apreciación de estas obras del arte rupestre, en 1983 se inauguró Lascaux II, una réplica precisa de las principales cámaras decoradas, ubicada a 200 metros de la primera cueva.

