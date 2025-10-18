Disney sube precios en sus parques: esto costará ahora una visita a Disneyland

Disneyland incrementó sus tarifas por cuarto año consecutivo. Foto: Disney +

Walt Disney Company anunció un nuevo incremento en los precios de sus entradas, pases anuales y servicios adicionales en los parques Disneyland y California Adventure, en Estados Unidos. El ajuste, que entró en vigor el 8 de octubre de 2025, aplicará durante lo que resta del año y todo 2026, según informó el portal especializado Disney Tourist Blog.

El aumento, que se ha convertido casi en una tradición anual, llega por cuarto año consecutivo durante la segunda semana de octubre. Aunque los incrementos de 2025 son más moderados que los de 2024, se mantienen como parte de la estrategia de precios basada en la alta demanda de los parques.

Los boletos de un día para un solo parque ahora oscilan entre 104 y 224 dólares, dependiendo de la temporada. Esto equivale a un rango aproximado de 438.000 a 943.000 pesos colombianos, calculado con una tasa de cambio promedio de 4.215 COP por dólar. En el caso de los pases de varios días, los precios van desde 335 dólares por dos días (unos 1,4 millones de pesos colombianos) hasta 520 dólares por cinco días (cerca de 2,2 millones de pesos).

El incremento más alto se registró en las entradas de Nivel 6, las más demandadas durante fechas festivas y temporadas altas, con un aumento cercano al 9 % frente al año anterior. En contraste, las tarifas más bajas, correspondientes a la temporada baja, se mantuvieron sin cambios: el boleto de US 104 se conserva igual desde 2019. De hecho, Disneyland ampliará la cantidad de días en los que ese valor más económico estará disponible hasta abril de 2026, según informó CNN.

La mayoría de los demás boletos aumentaron 3 % o menos, un porcentaje similar al de la inflación anual en Estados Unidos (2,9 % hasta agosto). Además de las entradas, también subieron los precios de los pases anuales “Magic Key”, los complementos Park Hopper, que permiten visitar ambos parques el mismo día, el estacionamiento y el servicio Lightning Lane Premier Pass, que otorga acceso prioritario a las atracciones.

Pese a los incrementos, Disney lanzó algunas promociones especiales. Don Munsil, presidente del sitio MouseSavers.com, explicó a CNN que los descuentos actuales en hospedaje reflejan que la compañía “tiene un número inusualmente alto de habitaciones que llenar”. Según el experto, el uso de descuentos fijos en dólares y no en porcentajes “disfraza el hecho de que se trata de rebajas muy profundas, mayores que las ofrecidas en años recientes”.

Entre las nuevas ofertas, destaca una dirigida a los residentes de California, que representan más de la mitad de los visitantes del resort. Podrán adquirir un pase de tres días para ambos parques por US 249, válido en fechas no consecutivas entre el 1 de enero y el 21 de mayo de 2026. Según el portal MickeyVisit, es el precio más bajo para un pase de ese tipo desde 2013.

Para Gavin Doyle, fundador de MickeyVisit, los aumentos moderados y los descuentos actuales reflejan un periodo de transición: “Estamos entre grandes aniversarios y sin nuevas atracciones importantes hasta 2026”, explicó a CNN.

De mantenerse la tendencia, el próximo incremento podría llegar el 7 de octubre de 2026, fecha en la que, según los registros, la compañía suele aplicar sus reajustes anuales.