Los viajes en tren más impresionantes del mundo, según National Geographic

Viajar en tren sigue siendo una de las formas más evocadoras de conocer el mundo. Más allá del simple trayecto, cada línea ferroviaria es una puerta abierta a paisajes, historias y culturas que se revelan a medida que las ruedas avanzan sobre los rieles.

Desde las cumbres nevadas de Colorado hasta los fiordos noruegos o los campos de té en Sri Lanka, estos recorridos no solo conectan ciudades: conectan épocas, emociones y miradas distintas sobre la belleza del planeta.

Rocky Mountaineer, EE. UU.

El Rocky Mountaineer es mucho más que un medio de transporte: es una experiencia escénica que recorre 563 kilómetros entre Moab y Denver, atravesando algunos de los paisajes más espectaculares del oeste norteamericano. Desde las formaciones rocosas de tonos rojizos en Utah hasta las majestuosas montañas de Colorado, el tren sigue el curso del río Colorado entre cañones, viñedos y antiguos pueblos fantasmas que conservan el eco de leyendas del Lejano Oeste.

A bordo, el lujo se combina con el confort y la atención al detalle. Los vagones con cúpulas de cristal permiten observar el paisaje sin perder un solo matiz, mientras se disfruta de un menú inspirado en los sabores locales y un servicio que anticipa cada necesidad.

Reunification Express, Vietnam

El Reunification Express es mucho más que un tren: es un viaje por la historia moderna de Vietnam. Construido durante la ocupación francesa, fue escenario de conflictos en la Primera Guerra de Indochina y en la Guerra de Vietnam, hasta convertirse en símbolo de unión nacional cuando volvió a operar en 1976. Su ruta, que conecta Hanoi con Ciudad Ho Chi Minh, atraviesa más de 1.700 kilómetros de paisajes cambiantes: desde campos de arroz y aldeas rurales hasta tramos costeros donde las vías parecen rozar el mar.

El tramo más impresionante llega al cruzar el Paso Hai Van, conocido como el “Paso Nubes del Océano”. Desde la ciudad imperial de Hue, el tren asciende entre montañas cubiertas de vegetación antes de descender hacia una península verde que se abre paso frente a la Bahía de Danang.

Norient Express, Noruega

A partir del otoño de 2025, Noruega estrenará su primer tren de lujo, el Norient Express, una travesía de seis días que promete convertirse en una de las experiencias ferroviarias más impactantes de Europa. El recorrido partirá desde Bergen, en la costa oeste, y llegará hasta Trondheim, pasando por Oslo y atravesando algunos de los paisajes más emblemáticos del país: lagos cristalinos, montañas cubiertas de nieve y los majestuosos fiordos que han hecho famosa a Noruega. Además, quienes viajen entre los meses más fríos tendrán la posibilidad de presenciar uno de los espectáculos naturales más fascinantes del mundo: la aurora boreal.

Más allá de su ruta escénica, el Norient Express destaca por su compromiso con el diseño local y la sostenibilidad. Sus interiores combinarán elegancia y artesanía noruega, con muebles elaborados con materiales nacionales, asientos de cuero, tapicería inspirada en William Morris y una estética nórdica de mediados del siglo XX.

Rovos Rail, África Austral

Este legendario tren recorre el sur del continente con rutas que atraviesan las dunas de Namibia, el interior de Angola y los paisajes salvajes de Sudáfrica, Botsuana, Zimbabue, Zambia y Tanzania. Su itinerario más emblemático —de Ciudad del Cabo a Dar es Salaam— dura 15 noches y ofrece un viaje que combina historia, naturaleza y sofisticación.

El recorrido incluye paradas que van mucho más allá del turismo convencional: desde visitas a reservas naturales y safaris hasta la experiencia de sentir la bruma de las Cataratas Victoria en la frontera entre Zambia y Zimbabue. El viaje culmina con la travesía por la línea Tazara, que atraviesa el Parque Nacional Nyerere en Tanzania, donde los amaneceres dorados y los sonidos de la fauna acompañan los últimos kilómetros.

Ella to Kandy Line, Sri Lanka

No hay mejor forma de descubrir el corazón verde de Sri Lanka que a bordo del tren que une Ella y Kandy, una de las rutas ferroviarias más bellas del mundo. Diseñada por los británicos en la década de 1920, la línea atraviesa montañas cubiertas de cascadas, valles profundos y extensas plantaciones de té que parecen no tener fin. Durante las siete horas que dura el recorrido, el paisaje cambia constantemente: campos agrícolas, templos escondidos y aldeas donde el tren se detiene brevemente para dejar subir a vendedores que ofrecen té, frutas o bocadillos.

Los compartimentos conservan un encanto sencillo y auténtico. Los viajeros se sientan junto a las ventanas abiertas, dejando que el aire fresco de la montaña les acaricie el rostro, mientras otros prefieren colgar las piernas por las puertas y contemplar el paisaje desde los bordes del vagón.

Otros trenes en la lista

California Zephyr, EE. UU: Un viaje épico de Chicago a la Bahía de San Francisco que atraviesa las Montañas Rocosas, los desiertos de Utah y los paisajes más emblemáticos del Viejo Oeste estadounidense.

La Dolce Vita Orient Express, Italia — Un tren de lujo inspirado en el glamour de los años 60 y 70 que recorre Roma, Venecia y Portofino con el encanto de una película de Fellini.

The Ghan, Australia: De Adelaide a Darwin, este tren cruza el continente australiano de sur a norte, pasando del desierto rojo a las selvas tropicales del norte.

Maharajas’ Express, India: Considerado el tren más opulento de la India, recorre Rajasthan y Maharashtra con una experiencia digna de la realeza, entre banquetes y palacios.

Tohoku Shinkansen, Japón: El tren bala más largo del país une Tokio con Shin-Aomori a 320 km/h, cruzando montañas, bosques y paisajes volcánicos.

Heart of Wales Line, Reino Unido: Una línea ferroviaria pintoresca que atraviesa el corazón rural de Gales, con castillos, colinas y estaciones donde se detiene con una señal de mano.

Cairo to Luxor, Egipto: Un tren nocturno que sigue el curso del Nilo desde El Cairo hasta Luxor, revelando los vestigios de las antiguas civilizaciones egipcias.

Harz Narrow Gauge Railways, Alemania: Locomotoras de vapor recorren bosques encantados y montañas llenas de leyendas, culminando en la cima del Brocken.

The Acela Express, EE. UU: Un tren rápido que conecta Boston, Nueva York, Filadelfia y Washington D. C., uniendo lo mejor de la costa este estadounidense.

Golden Eagle, Asia Central: Un viaje de lujo por las antiguas rutas de la Seda entre Almaty y Taskent, con paradas en Samarcanda, Bujará y el cráter de Darvaza.

Hiram Bingham, Perú: Un elegante tren que recorre el Valle Sagrado de los Incas hasta Machu Picchu entre música, pisco sour y vistas andinas.

El Chepe, México: El legendario tren que atraviesa la Sierra Madre Occidental, pasando por túneles, puentes y el imponente Cañón del Cobre.

Bernina Express, Suiza: Cruza glaciares, viaductos y curvas espectaculares desde Chur hasta Tirano, entre Suiza e Italia.

Douro Line, Portugal: Un recorrido junto al río Duero entre viñedos y azulejos, desde la estación de São Bento en Oporto hasta las bodegas del interior.

