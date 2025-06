Así se transforma Disney World en 2025: atracciones, shows y más magia

Nuevo desfile nocturno “Disney Starlight: Dream the Night Away". Foto: Olga Thompson, Photographer - Cortesía Walt Disney World Resort

Un año lleno de magia y encanto continúa en Walt Disney World Resort, que en 2025 sorprende con un despliegue sin precedentes de experiencias nuevas. Desde espectáculos teatrales con villanos, desfiles nocturnos y tabernas inspiradas en piratas, hasta mundos temáticos completamente nuevos, el “Lugar Más Mágico del Mundo” se renueva para seguir conquistando corazones de todas las edades.

Un espectáculo de villanos y un viaje bajo el mar

En Disney’s Hollywood Studios, el entretenimiento teatral se renueva con dos grandes producciones. “Disney Villains: Unfairly Ever After” presenta a personajes icónicos como Cruella de Vil, Maléfica y el Capitán Garfio en un espectáculo envolvente que combina acción en vivo, efectos especiales y una narrativa alternativa que muestra una nueva faceta de los villanos clásicos.

A su vez, “The Little Mermaid – A Musical Adventure” transporta a los visitantes bajo el mar con una reimaginación visualmente impactante de la historia de Ariel, con marionetas, animación digital y nuevas perspectivas de los personajes.

Un lounge futurista en EPCOT

El parque tamático EPCOT también estrena GEO-82, un lounge sofisticado con temática retro futurista dentro de la emblemática atracción Spaceship Earth. Ofrece cócteles innovadores, platillos de autor y vistas panorámicas, disponible exclusivamente con reserva previa a través de la app MyDisneyExperience.

Cool Kid Summer: diversión limitada hasta septiembre

Hasta el 1 de septiembre, los cuatro parques temáticos celebran Cool Kid Summer, una propuesta familiar con entretenimiento especial para niños y actividades llenas de color y ritmo:

En Magic Kingdom , los visitantes pueden unirse a la fiesta Big Top Bash en Storybook Circus o bailar en Galactic Blast con Stitch como invitado especial.

EPCOT invita a bailar con Goofy en GoofyCore y a reencontrarse con Phineas y Ferb cerca de su entrada principal.

En Hollywood Studios, Animation Courtyard se llena de juegos y espectáculos con personajes de Disney Junior.

Y en Animal Kingdom, los visitantes se suman a nuevas misiones con los Wilderness Explorers y a un espectáculo musical en Rafiki’s Planet Watch.

Los hoteles de Disney también participan con actividades especiales, juegos familiares y apariciones de personajes.

Lo que está por venir: novedades para el resto del año

La magia no se detiene. El 20 de julio, Magic Kingdom estrenará el nuevo desfile nocturno “Disney Starlight: Dream the Night Away”, protagonizado por el Hada Azul y personajes de películas clásicas y contemporáneas como Encanto, Frozen y Moana. Dos días después, el 22 de julio, reabre Test Track en EPCOT, completamente renovado con tecnología de vanguardia en colaboración con General Motors.

Para finales de 2025, llegarán dos nuevas experiencias inmersivas: “The Beak and Barrell”, una taberna de piratas en Magic Kingdom inspirada en Piratas del Caribe, y “Zootopia: Better Zoogether!”, un espectáculo en 3D protagonizado por Judy Hopps y Nick Wilde en Animal Kingdom.

Además, 2025 marca la última oportunidad de disfrutar la clásica atracción DINOSAUR, que se cerrará para dar paso a la futura tierra temática Tropical Americas.

Ventajas para huéspedes y eventos especiales

Quienes se hospeden en hoteles Disney durante 2025 podrán acceder gratuitamente a uno de los parques acuáticos del resort el día de su llegada y disfrutar de ingreso anticipado diario a los parques. También regresan los populares eventos Disney After Hours, que permiten explorar los parques con acceso limitado durante tres horas después del cierre oficial, con refrigerios incluidos.

Asimismo, los visitantes podrán seguir disfrutando de más de 200 días de eventos especiales durante el año, como el EPCOT International Festival of the Arts y la esperada Mickey’s Very Merry Christmas Party.

Y en el horizonte: Muppets, Encanto y más

Disney ya ha anunciado grandes planes a futuro:

En 2026, Los Muppets se harán cargo de Rock ‘n’ Roller Coaster en Disney’s Hollywood Studios en una aventura emocionante y llena de música con mezclas de rock, caos entre bastidores y sobre todo muchas risas.

En 2026 llegarán emocionantes actualizaciones para Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin en Tomorrowland en Magic Kingdom, incluyendo una nueva escena, vehículos actualizados y mejoras en el juego.

Para 2027, Animal Kingdom estrenará una nueva y emocionante tierra inspirada en los exuberantes paisajes, las ricas culturas y la extraordinaria vida silvestre de América Central y del Sur. Esta área inmersiva de más de cuatro hectáreas incluirá dos nuevas atracciones exclusivas, incluyendo una experiencia de recorrido basada en “Encanto” y una aventura original inspirada en “Indiana Jones”.

Se construirá Piston Peak National Park, un área temática basada en el universo de Cars. Será parte de la expansión más grande en la historia de Magic Kingdom, dará vida al espíritu de los parques nacionales de Estados Unido y contará con atracciones llenas de acción para todas las edades.

Además, se sumará una tierra de Monsters, Inc. Esta zona contará con la primera montaña rusa suspendida en un parque de Disney, que permitirá a los visitantes viajar a través de la icónica Bóveda de la Puerta, tal como lo hicieron Mike y Sulley en la película. Estará en Disney’s Hollywood Studios.

Finalmente, se abrirá una tierra dedicada a los villanos más célebres, con dos grandes atracciones, restaurantes y tiendas.

Con estas novedades, Disney continúa reinventando la experiencia de sus visitantes, manteniendo la promesa de hacer realidad los sueños. Recuerde que Walt Disney World Resort es un destino de entretenimiento y recreación de clase mundial que cuenta con cuatro de los parques temáticos más populares de todo el mundo, dos emocionantes parques acuáticos, casi 29,000 habitaciones de hotel, un complejo deportivo, cuatro campos de golf y Disney Springs, un distrito de tiendas, restaurantes y entretenimiento.

Desde 1971, Walt Disney World se ha centrado en ofrecer un servicio legendario al visitante y experiencias únicas que lo convierten en el destino de parques temáticos más grande y visitado del mundo, donde las familias crean recuerdos mágicos.

