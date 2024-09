Disney World celebra el “Mes de la Herencia Hispana y Latinoamericana”: imperdibles

Espectáculo "¡Celebración Encanto!". Foto: Olga Thompson, Photographer - Cortesía Walt Disney World Resort

Walt Disney World Resort está esparciendo su magia mientras se prepara para celebrar el Mes de la Herencia Hispana y Latinoamericana, con seis maneras diferentes para que los visitantes y sus familias disfruten de la fiesta.

Del 15 de septiembre al 15 de octubre, los viajeros celebrarán #TogetherWeAreMagia (#JuntosSomosMagia) con música alegre que los invitará a bailar y cantar, disfrutar de deliciosas opciones de comida y bebida con la esencia de la cultura hispana y latinoamericana, y mucho más.

1. Baila con la Familia Madrigal

¡Es oficial! El espectáculo ¡Celebración Encanto! se ha extendido para que los fanáticos de la película de Walt Disney Studios inspirada en Colombia puedan bailar, cantar y celebrar junto a Bruno, Mirabel y otros adorados personajes en el escenario de CommuniCore Plaza. Además, habrá divertidas trivias para poner a prueba los conocimientos de los visitantes sobre todo lo relacionado a Encanto, el espectáculo se presenta varias veces al día y es perfecto para disfrutar con familia y amigos.

2. Una experiencia inolvidable con mariachi

El sonido tradicional del mariachi llegará al parque temático EPCOT el 15 de septiembre. Mariachi Cobre se presentará en días y horarios selectos por tiempo limitado. Incluso puede que un amigo muy querido pase a disfrutar del espectáculo, así que los visitantes deben estar muy atentos.

3. La vida imita al arte

Los países hispanos y latinoamericanos son una mezcla de diversas culturas, cada una con sus propias formas de arte que definen y celebran sus tradiciones. Por lo tanto, estas son algunas maneras en que las que Walt Disney World Resort exhibirá estas costumbres.

En honor a este mes y disponible durante todo el año, Disney Springs Art Walk sigue creciendo con un nuevo mural con motivos pintados por Nicole Salgar, un artista con sede en Miami que plasma sus raíces latinas en cada uno de sus murales. Con una pasión por la ciencia ficción y el arte popular, sus obras desafían las perspectivas del espectador a través de una experiencia innovadora.

Entre tanto, los visitantes de Disney’s Animal Kingdom pueden aprender a dibujar a Dante de la película de Pixar Animation Studios “Coco” y conocer a la animadora hispana de Pixar, Ana Ramírez, en The Animation Experience en Conservation Station.

Mientras que en Art of Disney, en EPCOT, los amantes del arte podrán disfrutar de una amplia selección de pinturas, impresiones de edición limitada, figuras y mucho más. Además, los Artist Spotlights destacan el trabajo de artistas hispanos y latinoamericanos. Los artistas de este año incluirán al talento de Pixar, Gaston Ugarte, Ana Lacaze y Luis Uribe.

4. ¡Qué viva la música!

Una celebración no está completa sin música para bailar y cantar. Por lo tanto, este año, durante el EPCOT International Food & Wine Festival presented by CORKCICLE, icónicos artistas latinos y una banda local latina de Orlando subirán al escenario del America Gardens Theatre como parte del Eat to the Beat Concert Series by Florida Blue. Esta es la programación:

Luis Figueroa: 27 de septiembre

Mau y Ricky: 28 y 29 de septiembre

Jesse & Joy: 30 de septiembre

Latin Ambition: 1 al 3 de octubre

Asimismo, los visitantes pueden adquirir los Eat to the Beat Dining Packages, que les permiten disfrutar de una deliciosa comida en restaurantes selectos de EPCOT y reservar asientos para los espectáculos. Las reservas se pueden realizar en Taste EPCOT.com.

Tenga en cuenta que el EPCOT International Food & Wine Festival 2024, que se lleva a cabo del 29 de agosto al 23 de noviembre, ofrece delicias en más de 30 Global Marketplaces alrededor del parque, lo que lo convierte en una manera perfecta para que los visitantes realicen un recorrido culinario mundial antes de disfrutar del espectáculo.

5. Comida para el alma

De igual manera, este año, el EPCOT International Food & Wine Festival ofrece platos hispanos y latinos en los Global Marketplaces en todo el parque.

Y la diversión no termina. Los visitantes podrán descubrir delicias en los parques temáticos de Walt Disney World Resort y en los hoteles Disney. La Guía Gastronómica para el Mes de la Herencia Hispana y Latinoamericana está publicada en el Disney Parks Blog e incluye favoritos como el Encanto Cupcake, disponible en Pizzafari y Restaurantosaurus en Disney’s Animal Kingdom Theme Park; y el Pollo Guisado en ubicaciones selectas como el End Zone Food Court en Disney’s All-Star Sports Resort que vuelve este año.

6. ¡Vámonos de Shopping!

Finalmente, únete a la magia con mercancía que rinde homenaje a los personajes inspirados en la cultura hispana y latinoamericana de Disney. Desde ropa y souvenirs hasta artículos coleccionables, una amplia variedad de productos estará disponible en el Walt Disney World Resort. Para añadir más diversión, una nueva colección inspirada en la película de Walt Disney Animation Studios, “Coco”, estará disponible en el Mes de la Herencia Hispana y Latinoamericana.

