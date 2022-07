Turismo en Nueva York: ¿Cómo recorrer Manhattan como un neoyorquino? Imperdibles

Central Park es el parque urbano más grande de Nueva York y uno de los más grandes el mundo. Foto: Getty Images

NYC & Company, la organización oficial de promoción turística de la ciudad de Nueva York, invita a “Conocer Manhattan como un neoyorquino”, como parte de la iniciativa Get Local NYC de la organización.

“Podría vivir aquí toda su vida y nunca quedarse sin cosas que hacer en Manhattan”, expresó Fred Dixon, presidente y director ejecutivo de NYC & Company.

Y añade: “esta no es solo la capital financiera, cultural y de entretenimiento del mundo, sino que también es indiscutiblemente uno de los mejores destinos de viaje. Desde el teatro y las artes hasta las compras y los restaurantes, desde el té a las 4 p.m., hasta el baile hasta las 4 a.m.; desde la rica historia, hasta la tecnología de punta; desde el yoga en Central Park, hasta los bares en las azoteas. Manhattan ofrece infinitas formas únicas de experimentar la ciudad de Nueva York como un neoyorquino”.

Hoteles

Manhattan tiene cientos de hoteles, desde boutiques escondidas en calles residenciales hasta propiedades de marca en el corazón de Times Square. Ya sea en midtown, uptown o downtown, hay algo en cada rango de precios y en casi todos los vecindarios, incluido el lujo inigualable en propiedades de cinco estrellas como The Ritz-Carlton, Mandarin Oriental y St. Regis; excelentes ofertas de marcas populares como Hilton y Marriott; un enfoque en la sostenibilidad en propiedades como Crosby Street Hotel en Soho y 1 Hotel Central Park; hitos históricos como The Beekman Hotel; y cautivadoras temáticas en lugares como el Arthouse Hotel en el Upper West Side.

Lower Manhattan

En 1624, los marineros holandeses establecieron un puesto comercial en el extremo sur de lo que los nativos Lenape llamaban “Manahatta”. Dos años más tarde se fundó la colonia de Nueva Amsterdam. En 1664, los británicos se hicieron cargo y la rebautizaron como Nueva York. Hoy en día, el vecindario más antiguo de la ciudad es un centro financiero global, repleto de sitios históricos y atracciones contemporáneas.

The Battery, un parque frente al mar en el extremo sur de Manhattan, ofrece impresionantes vistas del puerto de Nueva York. Tome un paseo en el SeaGlass Carousel y luego elija los paseos en bote. El ferry de Staten Island es gratuito y permite observar la Estatua de la Libertad y Ellis Island mientras cruza el puerto. Para visitar Liberty Island, donde se encuentra la estatua, y Ellis Island, donde se encuentra el Museo Nacional de Inmigración, debe comprar un boleto en Statue City Cruises (el mismo barco se detiene en ambos sitios).

También hay un ferry a Governors Island (USD $4 por trayecto para adultos o usd $2,75 en NYC Ferry). La isla fue una base militar y una instalación de la Guardia Costera durante más de 200 años. Hoy es un parque único y bellamente diseñado con un bosque de hamacas, un tobogán de 17 metros de largo, alquiler de bicicletas, sitios históricos, instalaciones de arte, eventos, espectáculos, además de las colinas y vistas inigualables del puerto de Nueva York y Lower Manhattan.

Las nuevas atracciones en Governors Island incluyen The Open Orchard, un repositorio viviente de frutas tradicionales, con múltiples variedades injertadas en árboles individuales para que cada árbol pueda producir diferentes frutas, así como QC NY Spa, un nuevo spa completamente inmersivo que proviene de Italia.

Otros sitios incluyen el Museo de la Herencia Judía, el Museo Nacional del Indio Americano y la Taberna y Museo Fraunces, donde el general George Washington se despidió de sus tropas después de que los británicos abandonaran Nueva York en 1783. Encontrará la famosa estatua del toro en Broadway, cerca de Morris Street, y la estatua de Fearless Girl en Broad Street, cerca de Wall Street, frente a la Bolsa de Valores de Nueva York. Federal Hall, en 26 Wall St., es una reconstrucción de 1842 del edificio donde George Washington prestó juramento como primer presidente de la nación.

Muy cerca se encuentra el complejo del World Trade Center. Diríjase al One World Observatory en el piso 102 de One World Trade para disfrutar de una vista panorámica de Lower Manhattan.

Luego acceda al 9/11 Memorial, que rinde homenaje a las casi 3.000 personas que perecieron en los ataques terroristas que se desarrollaron el 11 de septiembre de 2001. Dos piscinas reflectantes ocupan las huellas de las torres gemelas que fueron destruidas ese día. Los parapetos de bronce alrededor de las piscinas llevan los nombres de los que murieron. En medio de los árboles del monumento, busque el árbol sobreviviente que se cultivó a partir de un tocón de 2,4 metros encontrado en los restos de los edificios caídos. El 9/11 Memorial & Museum (180 Greenwich St.) cuenta la historia de la construcción, destrucción y reconstrucción del World Trade Center a través de fotografías, videos y artefactos.

El complejo también incluye el Oculus, una estructura llamativa diseñada por el famoso arquitecto Santiago Calatrava. El Oculus sirve como un centro de tránsito para 12 líneas de metro y el tren PATH a Nueva Jersey, pero sus alas blancas acanaladas interiores también ofrecen un gran telón de fondo para selfies.

Seaport está ubicado en el lado del East River de Lower Manhattan. Las atracciones incluyen el Museo South Street Seaport, dos barcos históricos, bares y restaurantes, una serie de conciertos de verano en la azotea en el Muelle 17 y una variedad de cruceros turísticos desde los muelles cercanos. Y si desea ir en barco a Brooklyn, el Bronx o los Rockaways en Queens, tome un ferry por solo 2,75 dólares.

El límite norte de Lower Manhattan es Chambers Street. El Ayuntamiento y el Parque del Ayuntamiento se encuentran aquí frente a la entrada del Puente de Brooklyn. Dos cuadras al norte en 290 Broadway se encuentra el Monumento Nacional African Burial Ground, un cementerio que data de la década de 1630.

Chinatown Little Italy

Tome el tren R hasta Canal Street y diríjase a Mott Street. Este es el centro de Chinatown, que ofrece tiendas de recuerdos, vendedores ambulantes y restaurantes en abundancia. Justo al oeste de Mott Street se encuentra Columbus Park, donde hoy en día los visitantes pueden ver a los lugareños jugando al ping-pong o haciendo tai chi. Pero en el siglo XIX, este era el corazón de Five Points, como se muestra en la película Gangs of New York.

La Iglesia de la Transfiguración (29 Mott St.) cobijó a los católicos irlandeses en la década de 1850, seguidos por los italianos, luego los católicos cantoneses y luego los fujianeses. Busque una estatua de Confucio cerca de Division Street y Bowery, y una estatua de Lin Ze Xu, que luchó contra el tráfico de opio en Gran Bretaña en el siglo XIX, en Chatham Square. Aprenda sobre la historia de la vida de Buda en una serie de paneles dentro del Templo Budista Mahayana (133 Canal St.).

Justo al norte de Chinatown se encuentra Little Italy. Pruebe la pizza en Rubirosa, adquiera productos importados en Di Palo’s Fine Foods y deguste postres de Ferrara Bakery, que abrió sus puertas en 1892 y aún sirve algunos de los mejores helados, capuchino y cannoli del mundo. La Fiesta de San Gennaro se apodera del barrio durante 10 días a mediados de septiembre de cada año.

Tribeca y Soho

Elegante, glamuroso y artístico: ese es el ambiente en Tribeca, un acrónimo de triangle below Canal Street (“triángulo debajo de Canal Street”) y Soho (al sur de Houston Street).

Elija entre tiendas exclusivas, incluidas Alexander Wang, Balenciaga, Chanel, Céline, Burberry, Prada y Rag & Bone. Los amantes de las artes pueden echar un vistazo a The Earth Room, una escultura en 141 Wooster St., y Louis K. Meisel Gallery (141 Prince St.) que apareció en Sex and the City. Vea una obra en The Public Theatre (donde se estrenó Hamilton) o programe una visita para el Festival de Cine de Tribeca, que se lleva a cabo cada junio.

Otros lugares notables incluyen el parque infantil y el campo de minigolf en Pier 25, la estación de bomberos que aparece en la película Cazafantasmas (14 N. Moore St.), y la torre “Jenga” (56 Leonard St.), una maravilla arquitectónica de pilas irregulares. Lombardi’s (32 Spring St.) afirma ser el lugar de nacimiento de la pizza, mientras que el “cronut” nació en Dominique Ansel Bakery (189 Spring St.).

Lower East Side - East Village

Los lugares culturales incluyen el Nuyorican Poets Café (236 E. 3rd St.), que alberga competiciones de poesía, lecturas, obras de teatro, talleres, salsa, jazz y más; el Club de Teatro Experimental La MaMa (66 E. 4th St.); el New Museum (235 Bowery) de arte contemporáneo y el Tenement Museum en el Lower East Side para una inmersión inolvidable en la historia de inmigrantes del vecindario.

Visite Tompkins Square Park y St. Mark’s Place, donde encontrará refrigerios coreanos y una tienda de K-pop en Oh K-Dog, libros usados en East Village Books, moda punk en Search & Destroy y auténtica comida japonesa en Kenka.

Los restaurantes clásicos incluyen Katz’s Delicatessen (205 E. Houston St.), conocido por sus enormes sándwiches de pastrami y la icónica escena de “Tomaré lo mismo que ella” de la película Cuando Harry conoció a Sally.

Greenwich Village y Meatpacking District

Para llegar al corazón de Greenwich Village, tome el tren A, B, C, D, E, F o M hasta la estación de West 4th Street. Llegue a Washington Square Park, enmarcado por un gran arco de mármol, y luego visite Christopher Park y el Monumento Nacional Stonewall. Aquí es donde comenzó el movimiento por los derechos de los homosexuales en 1969, cuando los clientes LGBTQ+ lucharon contra una redada policial en The Stonewall Inn.

Han pasado seis décadas desde que Bob Dylan y otros cantantes folk encontraron fama en Village, pero el vecindario sigue siendo un gran lugar para escuchar música en vivo con clubes como Cafe Wha?, The Bitter End, Village Vanguard y Blue Note.

Mucha gente se aventura a West Village para ver las tomas exteriores de los programas de televisión Sex and the City y Friends. Los recorridos completos de lugares de cine y televisión en la ciudad de Nueva York están disponibles a través de On Location Tours.

Justo al norte de West Village se encuentra el Meatpacking District. Aquí, el Museo Whitney de Arte Americano (99 Gansevoort St. en Tenth Ave.) ofrece impresionantes vistas desde sus terrazas al aire libre y una colección de arte que incluye obras de Andy Warhol, Georgia O’Keeffe, Joseph Stella, Jasper Johns y Alexander Calder.

Muy cerca se encuentra la entrada a High Line, un parque lineal construido sobre una línea ferroviaria de carga elevada a 9 metros sobre el nivel de la calle. Sus paisajes, instalaciones de arte, características históricas y vistas de la ciudad en constante cambio lo han convertido en una de las atracciones más populares de la ciudad de Nueva York. High Line corre aproximadamente 1,6 kilómetros al norte, hasta 34th Street.

Cerca de 13th Street en Pier 55 se encuentra Little Island, un oasis urbano nuevo y único que forma parte de Hudson River Park.

Union Square, Distrito de Flatiron y Nomad

Union Square Park alberga su animado Greenmarket al aire libre los lunes, miércoles, viernes y sábados. El emblemático Flatiron Building triangular se encuentra en 175 Fifth Ave. El cercano Madison Square Park ofrece instalaciones de arte, paisajismo y la ubicación original de Shake Shack. El área también alberga dos museos muy diferentes: el Museo del Sexo (Fifth Avenue y 27th Street) y el Museo Nacional de Matemáticas (11 E. 26th St.).

Murray Hill es un vecindario residencial que comienza en East 20s, pero un tramo de Lexington Avenue desde las calles 25 a 30 se llama Curry Hill gracias a su grupo de restaurantes del sur de Asia.

Chelsea

Chelsea alberga unas 200 galerías de arte, docenas de cafés, bares y restaurantes, lugares únicos para ir de compras, cultura y diversión. Está la famosa Galería David Zwirner (525 W. 19th St.) el Museo de Arte Rubin (150 W. 17th St.) y el McKittrick Hotel, donde puede tomar una copa la azotea. Chelsea Piers tiene de todo, desde patinaje sobre hielo hasta bolos, Chelsea Market es un salón de comidas techado y Chelsea Flea es un mercado de antigüedades y artículos antiguos.

Hudson Yards y Hell’s Kitchen

Hudson Yards es un vecindario relativamente nuevo en West 30s a lo largo del río Hudson. Las atracciones incluyen The Shed, un lugar de arte; Mercado Little Spain, con puestos de comida y un restaurante del chef José Andrés; y Edge, una plataforma de observación con piso y paredes de vidrio de 100 pisos sobre el nivel de la calle.

Manhattan West es un desarrollo cercano abierto recientemente, que incluye espacio para oficinas, tiendas, restaurantes y alojamiento.

Hell’s Kitchen incluye el Javits Center, en 34th Street y Eleventh Avenue; el Intrepid Sea, Air & Space Museum, en el muelle 86 cerca de la calle 46, y el punto de embarque de los cruceros turísticos Circle Line en la calle 43 y la avenida 12. Hell’s Kitchen también ofrece vida nocturna LGBTQ+, incluido el club nocturno de varios niveles The Q NYC.

Midtown

El Empire State Building, Times Square, Macy’s, Grand Central Terminal y Rockefeller Center: todos se encuentran entre las atracciones más icónicas de Nueva York, y todos están en Midtown Manhattan.

El Empire State Building, en 34th Street y Fifth Avenue, es uno de los monumentos más reconocibles del mundo. Contemplar la vista desde el observatorio al aire libre en el piso 86 sigue siendo una de las experiencias más emocionantes de la ciudad, y la experiencia completa del observatorio se reinventó recientemente.

Macy’s, la tienda departamental más grande de los EE. UU., ancla el distrito comercial de 34th Street. Unas cuadras al oeste se encuentran la estación Penn, el Moynihan Train Hall y el Madison Square Garden, donde juegan los New York Knicks y los New York Rangers. En Broadway y 32nd Street se encuentra Korea Way, conocido por sus restaurantes coreanos y bares de karaoke.

Times Square está en Broadway y 42nd Street. La noche aquí es tan brillante como el día, gracias a las enormes y coloridas publicidades digitales.

El Theatre District cercano se extiende desde la calle 40 hasta la 54 con algo para todos, desde musicales de Disney hasta dramas clásicos y obras de vanguardia. Busque ofertas en la aplicación TodayTix, y pase por el stand de TKTS en 47th Street y Broadway para obtener descuentos el mismo día (mientras esté allí, tome una selfie en los escalones). Entre los muchos lugares del vecindario para beber y cenar se encuentran el bar giratorio en la azotea del hotel Marriott Marquis y restaurantes clásicos como Joe Allen, Sardi’s, Chez Josephine y Carmine’s. Y no se olvide de The Drama Book Shop (266 W. 39th St.), que vende guiones y otros documentos relacionados con el teatro.

Diríjase hacia el este desde Times Square a lo largo de la calle 42 hasta Bryant Park, un encantador oasis urbano en la 42 y la Sexta Avenida, con un carrusel, una pista de patinaje, juegos y actividades gratis. La sucursal principal de la Biblioteca Pública de Nueva York se encuentra en un emblemático edificio de bellas artes en la Quinta Avenida y la calle 42, custodiado por leones de piedra llamados Paciencia y Fortaleza. Ingrese para ver la sala de lectura principal, con sus candelabros y el mural de un cielo en el techo.

Continuando hacia el este por 42nd Street, llegará a Grand Central Terminal, otro punto de referencia de las bellas artes. Entre para ver los candelabros resplandecientes, los pisos de mármol, los arcos de azulejos, las escaleras adornadas, las ventanas de la catedral, el reloj de cuatro caras y el famoso techo que representa las constelaciones del zodíaco en un cielo nocturno. Encuentre la galería de susurros, donde los visitantes pueden presionar su cara contra una esquina y hacer que alguien escuche su susurro al otro lado del camino.

El edificio Chrysler se encuentra en la calle 42 y la avenida Lexington, pero su hermosa y reluciente torre en forma de arco se puede ver desde muchos puntos estratégicos de la ciudad. Más al este, las Naciones Unidas están ubicadas en 42nd Street y First Avenue. Su elegante edificio, conocido por una elegante fachada de cortina de vidrio, es un ícono arquitectónico modernista. Las visitas guiadas están disponibles en muchos idiomas.

El rascacielos más nuevo de la zona, One Vanderbilt, abrió recientemente e incluye la experiencia de arte envolvente Summit One Vanderbilt, que también presenta la plataforma de observación más nueva de la ciudad de Nueva York.

El Rockefeller Center abarca las calles 48 a 51 entre las avenidas Quinta y Sexta. Es el hogar de una impresionante colección de rascacielos art déco, las esculturas Prometheus y Atlas, el observatorio Top of the Rock, el Rainbow Room, la pista de patinaje y el famoso árbol de Navidad en diciembre. El Museo de Arte Moderno está a dos cuadras en la calle 53. La colección permanente del MoMA es simplemente asombrosa, incluyendo “La noche estrellada” de Van Gogh, “Los nenúfares” de Monet, “El mundo de Christina” de Wyeth y muchas otras.

La Catedral de San Patricio se encuentra frente a la Quinta Avenida desde el Rockefeller Center. Subiendo por Fifth hacia Central Park, los visitantes encontrarán tiendas de lujo como Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman y Cartier, junto con American Girl Place, el cubo de cristal Apple Store y The Plaza Hotel.

Central Park

Central Park comienza en la calle 59, corre de este a oeste desde la Quinta a la Octava avenida y al norte hasta la calle 110. Es un oasis pintoresco justo en el medio de Manhattan, con caminos sinuosos, estanques y puentes, árboles y rocas, jardines y campos. Las atracciones incluyen el zoológico, el carrusel, una pista de patinaje, el Jardín del Conservatorio y el Castillo de Belvedere. Se puede recorrer en bicicleta o en coche de caballos.

Central Park también es conocido por sus estatuas, incluida una de Balto, el perro de trineo que trajo medicamentos para detener una epidemia en Alaska; el Monumento a los Pioneros de los Derechos de la Mujer que representa a las sufragistas Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton y Sojourner Truth, y la escultura de Alicia en el País de las Maravillas con el Conejo Blanco, el Gato de Cheshire, el Lirón y el Sombrerero Loco.

Strawberry Fields, cerca de 72nd Street y Central Park West, rinde homenaje a John Lennon, que vivía en el cercano edificio Dakota. Columbus Circle está ubicado junto a la entrada de la calle 59 del parque en el lado oeste. Al otro lado del camino hay un centro comercial exclusivo, The Shops at Columbus Circle. En el interior encontrará a Adán y Eva, dos esculturas de 3,6 metros de altura de Fernando Botero.

Upper West Side

El Upper West Side está al oeste de Central Park. Las atracciones incluyen la Iglesia Catedral de San Juan el Divino, la Tumba de Grant, Riverside Park, el Teatro Beacon, la Sociedad Histórica de Nueva York y el Lincoln Center, hogar del Ballet de la ciudad de Nueva York, la Filarmónica de Nueva York, la Ópera Metropolitana y muchos otras entidades relacionadas con las artes.

El Museo Americano de Historia Natural, en 81st Street y Central Park West, tiene una enorme colección de especímenes y artefactos. Los tesoros incluyen el dinosaurio T-rex, la Gran Ballena Azul y el esqueleto de Lucy, uno de los primeros homínidos. El próximo invierno boreal, el museo inaugurará el Centro Richard Gilder para la Ciencia, la Educación y la Innovación. Este importante espacio nuevo incluirá una biblioteca de investigación y un centro de aprendizaje, un insectario, una exhibición permanente de mariposas, un teatro y más.

Upper East Side

Visite el Upper East Side para compras y museos de lujo. Bloomingdale’s está en 59th Street y Lexington, mientras que Madison Avenue alberga una serie de tiendas de lujo como Bottega, Veneta Maison, Celine, Dolce & Gabbana, Hermès, Missoni, Tom Ford y Ralph Lauren.

La Quinta Avenida al norte de la Calle 80 se conoce como la “Milla de los Museos”. Incluye la Neue Galerie (arte alemán y austriaco); el Museo Judío; el Museo del Barrio (arte latino); el Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum; y el Museo Guggenheim, famoso por su edificio en espiral diseñado por Frank Lloyd Wright. El museo más visitado de todos es el Museo Metropolitano de Arte, hogar de una enorme colección de todo el mundo que incluye momias egipcias, pinturas del Renacimiento, artefactos griegos y romanos y el Instituto del Traje.

Otros sitios notables en el Upper East Side incluyen Gracie Mansion, donde vive el alcalde (hay recorridos disponibles); el parque Carl Schurz, en el East River, cerca de la calle 84; y 92nd Street Y, un centro comunitario y cultural que alberga una variedad de eventos.

Roosevelt Island

Tome el tranvía, el ferry o el tren F hasta Roosevelt Island. Además de las vistas panorámicas de Manhattan, las atracciones de la isla incluyen Four Freedoms Park, una elegante plaza modernista diseñada por el arquitecto Louis I. Kahn que honra al presidente Franklin Delano Roosevelt; el faro de la isla Blackwell; la espeluznante Ruina de Renwick, un hospital de viruela abandonado; y la reciente incorporación de un retiro hotelero único en su tipo, el Graduate Roosevelt Island.

Harlem

Harlem ocupa un lugar icónico en la historia, la política y la cultura afroamericana. Aquí es donde se desarrolló el Renacimiento de Harlem, nutriendo a escritores, artistas, activistas y músicos como Zora Neale Hurston, Langston Hughes, Duke Ellington y Marcus Garvey.

Los lugares para visitar incluyen el Teatro Apollo (253 W. 125th St.), que se expandirá para incluir el proyecto del Teatro Victoria; el Centro Schomburg para la Investigación de la Cultura Afroamericana (515 Malcolm X Blvd.); el Museo Nacional de Jazz (58 W. 129th St.); y Marcus Garvey Park, donde tuvo lugar el Festival Cultural de Harlem presentado en la película Summer of Soul. Las hermosas casas adosadas de ladrillo y piedra de la década de 1890 a lo largo de las calles West 138th y 139th se conocen como Strivers Row, donde vivieron Harlemitas exitosos como el músico Eubie Blake y el congresista Adam Clayton Powell. Una escultura de Harriet Tubman se encuentra en St. Nicholas Avenue, cerca de 122nd Street.

Si está interesado en escuchar música gospel en Harlem, tenga en cuenta que las iglesias son lugares de culto. Esté preparado para quedarse durante todo el servicio y muestre su agradecimiento con una donación monetaria. Entre las iglesias que permiten visitas se encuentran la Iglesia Bautista de Cristo de Canaán, la Primera Iglesia Bautista de Corinto y la Iglesia Bautista Mount Neboh. Consulte los sitios web para conocer los horarios, las políticas y la emisión de boletos. También se pueden reservar recorridos que organizarán el acceso.

East Harlem

East Harlem también es conocido como El Barrio, gracias a las oleadas de inmigrantes de Puerto Rico. El Museo del Barrio busca mostrar la historia de América Latina junto con artistas latinos. La colección abarca desde artefactos taínos precolombinos hasta máscaras de carnaval de Puerto Rico. Otros lugares notables en el área incluyen el Museo de la ciudad de Nueva York en la Quinta Avenida y la calle 103, y Demolition Depot, que vende antigüedades y artículos de salvamento.

Washington Heights - Inwood

En el extremo norte de Manhattan se encuentran Washington Heights e Inwood. El éxito de Broadway y la película de Hollywood In the Heights se desarrolló en la comunidad dominicana de Washington Heights.

United Palace, una vez un gran cine, ahora es un lugar para eventos culturales latinos. Se encuentra junto a La Plaza de las Américas, un espacio de reunión comunitaria al aire libre.

Fort Tryon Park ofrece hermosas vistas del río Hudson y es el hogar de The Met Cloisters, que forma parte del Museo Metropolitano de Arte. Construido para parecerse a un monasterio medieval, la colección de The Cloisters consiste en arte de la Edad Media. Sus tesoros incluyen siete tapices con unicornios, tejidos hace 600 años en Europa.

Otros sitios importantes en Heights incluyen el faro rojo en Fort Washington Park; la mansión Morris-Jumel, construida en 1765 (Washington durmió allí, Aaron Burr vivió allí y Lin-Manuel Miranda se inspiró allí para Hamilton); las casas adosadas históricas en Sylvan Terrace; y el Audubon Ballroom, donde Malcolm X fue asesinado en 1965. El salón de baile ahora alberga el Malcolm X and Dr. Betty Shabazz Memorial and Educational Center, donde los visitantes pueden aprender sobre sus vidas y su activismo.

Tome una foto dentro de la entrada del túnel del tren 1 en 191st y Broadway, que está lleno de murales. Y dé un paseo por la calle 181 entre Broadway y la avenida Audubon, donde los vendedores ofrecen piragua (hielo picado), pinchos (brochetas) y frituras.

En Inwood, visite la granja más antigua de Manhattan, Dyckman Farmhouse Museum, construida en 1785, junto con el último bosque natural y marisma de Manhattan, en Inwood Hill Park.

