¿Dónde grabaron “Bridgerton”, cómo visitarlo y qué puede hacer allí?

Con el estreno de la cuarta temporada de Bridgerton, el romance y la elegancia vuelven a escena. Pero más allá de los bailes y las historias de la alta sociedad, la serie también despierta una pregunta inevitable entre los seguidores: ¿dónde se grabó este universo de época y qué lugares se pueden visitar hoy?

Aunque la trama se sitúa en el Londres de la Regencia, muchas de sus escenas fueron filmadas en ciudades y palacios reales de Inglaterra que ahora atraen a viajeros y curiosos. Y aquí le contamos alguna de ellas, que son recomendadas directamente por VisitBritain, la agencia nacional de turismo de Inglaterra.

Ranger’s House: la casa familiar de Los Bridgerton

La famosa casa de los Bridgerton, reconocible por su fachada cubierta de glicinas, es en la vida real el Ranger’s House, una elegante mansión georgiana situada a las afueras de Greenwich Park, en el sureste de Londres. Construida hacia 1722, esta residencia destaca por su estilo clásico y equilibrado, propio de la alta sociedad inglesa del siglo XVIII, razón por la que fue elegida como el exterior del hogar de la familia Bridgerton. Aunque en la serie solo aparece su fachada, hoy es uno de los puntos más buscados por los seguidores que desean recorrer los escenarios reales de la producción.

Más allá de su fama televisiva, Ranger’s House es también un valioso patrimonio histórico administrado por English Heritage y alberga la Colección Wernher, con cerca de 700 obras de arte europeo que incluyen pinturas, esculturas y objetos decorativos.

La casa suele abrir al público en horarios específicos y mediante visitas guiadas, por lo que se recomienda consultar previamente la información oficial antes de planear el recorrido.

Palacio de Hampton Court: residencia de Queen Charlotte

Una de las residencia del rey Enrique VIII se transforma en Bridgerton en el opulento palacio de la reina Charlotte. Se trata del Palacio de Hampton Court, ubicado a orillas del río Támesis, en el municipio de Richmond upon Thames, a pocos kilómetros del centro de Londres.

Construido originalmente para el cardenal Thomas Wolsey a inicios del siglo XVI y ampliado luego por Enrique VIII, este palacio fue una de las principales residencias reales hasta el siglo XVIII. Hoy, su imponente arquitectura Tudor y barroca, junto con espacios como el Gran Salón y la Capilla Real, lo convierten en una visita imprescindible para quienes siguen la historia británica y los escenarios de la serie.

Actualmente, el palacio abre sus puertas al público y acoge eventos culturales durante todo el año.

Old Royal Naval College: las calles de Londres en la pantalla

El emblemático Old Royal Naval College de Greenwich ha sido uno de los escenarios más recurrentes de Bridgerton y Queen Charlotte, apareciendo a lo largo de las cuatro temporadas de la serie principal y su spin-off. Durante la visita, es posible recorrer el Grand Square y los elegantes pasillos con columnas que se reconocen fácilmente en pantalla, dentro de uno de los conjuntos patrimoniales más representativos de Inglaterra.

Ubicado a orillas del río Támesis, el Old Royal Naval College es el eje arquitectónico de Maritime Greenwich, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco por su “valor universal excepcional”.

Hatfield House

En la segunda temporada de Bridgerton, Hatfield House, en el condado de Hertfordshire, fue utilizada como el interior de la residencia londinense de la familia Bridgerton. Esta imponente mansión, con más de 400 años de historia, está estrechamente ligada a la monarquía inglesa, ya que en ella pasó gran parte de su infancia la reina Isabel I. Sus salones, escaleras y espacios interiores aportan la solemnidad y el refinamiento propios de la alta sociedad que la serie busca retratar.

Hatfield House es una casa de campo de estilo jacobino, clasificada como monumento de Grado I, construida en 1611 por Robert Cecil, primer conde de Salisbury y ministro del rey Jacobo I. Situada en medio de un extenso parque, conserva elementos de un palacio anterior y ha sido residencia de la familia Cecil durante más de cuatro siglos. Actualmente, una parte de la mansión está abierta al público y en sus jardines se encuentra el histórico Roble de Isabel I, donde, según la tradición, la futura reina recibió la noticia de su ascenso al trono.

Wrotham Park

Wrotham Park es una casa de campo inglesa situada en una finca de más de 1.000 hectáreas en South Mimms, en el condado de Hertfordshire, y en la segunda temporada de Bridgerton se convierte en Aubrey Hall, la residencia familiar de los Bridgerton. Diseñada en estilo palladiano por el arquitecto Isaac Ware y construida en 1754 por el almirante John Byng, la mansión destaca por su fachada de piedra clara, su perfecta simetría y sus amplios salones, cualidades que la han convertido en una de las locaciones más codiciadas para producciones audiovisuales de época.

Mucho antes de su fama en la pantalla, Wrotham Park ya era un símbolo de elegancia y vida aristocrática, escenario de celebraciones privadas y eventos exclusivos. Hoy, aunque no está abierta al público general, sigue siendo un referente del patrimonio arquitectónico inglés y un habitual telón de fondo para cine y televisión, con producciones como The Crown y Kingsman.

Otras locaciones en la lista

Bath: Bath es una ciudad única en lo cultural y gastronómico. Entre paseos por el río Avon, visitas a los antiguos baños romanos y recorridos por locaciones de Bridgerton , la ciudad invita a vivir la historia y la ficción al mismo tiempo, con festivales y experiencias que la convierten en una parada imprescindible. Además de su impresionante conjunto arquitectónico que le valió el reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, Bath es una ciudad única en lo cultural y gastronómico. Entre paseos por el río Avon, visitas a los antiguos baños romanos y recorridos por locaciones de, la ciudad invita a vivir la historia y la ficción al mismo tiempo, con festivales y experiencias que la convierten en una parada imprescindible.

Windsor Great Park: Este enorme parque real, con más de 6.400 hectáreas de paisajes verdes, es ideal para una escapada romántica al estilo Bridgerton . Sus avenidas arboladas y amplios jardines evocan escenas de la segunda temporada y permiten disfrutar desde caminatas tranquilas hasta paseos en coche de caballos en un entorno cargado de historia.

Holburne Museum: Ubicado en Bath, el Museo Holburne presta su elegante fachada para representar la casa de Lady Danbury en la serie. Fue la primera galería de arte pública de la ciudad y hoy alberga una destacada colección de artes decorativas, todo enmarcado en un edificio neoclásico que resume el refinamiento de la Inglaterra georgiana.

