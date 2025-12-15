El pueblo de Francia donde puede ver la Navidad reflejada en el mar: esto es lo que verá

Sanary Tourisme Foto: Sanary Tourisme

Si sueña con una Navidad lejos del frío y la nieve, pero sin renunciar al encanto europeo, Sanary-sur-Mer ofrece una celebración distinta y memorable. En esta localidad de la Costa Azul, la Navidad se vive frente al mar, donde el puerto histórico se ilumina y las tradiciones se mezclan con el ritmo pausado del Mediterráneo.

Aquí no hay trineos ni renos, sino barcos engalanados, luces reflejadas en el agua y villancicos que se confunden con el sonido de las olas, gracias al programa Chœurs de Lumière, que transforma el puerto en un espectáculo navideño frente al Mediterráneo.

¿Qué podrá ver aquí?

Sanary-sur-Mer se transforma en un escenario mágico durante la temporada navideña que irá hasta el 4 de enero del 2026, ofreciendo a visitantes y residentes una experiencia única que combina tradición provenzal con celebraciones festivas modernas.

Y es que este destino se distingue en Navidad por vestirse de gala con miles de luces que iluminan el puerto, los muelles y callejones, creando una atmósfera de cuento que cautiva tanto a niños como a adultos. El alma visual del lugar son los pointus, las embarcaciones tradicionales de madera con proas y popas afiladas que representan la herencia marinera provenzal. Más de 35 de estos barcos están catalogados como patrimonio marítimo y uno de ellos cuenta incluso con protección como Monumento Histórico. En diciembre, estas embarcaciones se transforman: guirnaldas de luz recorren mástiles y velas, convirtiendo cada barco en una alegoría navideña que flota sobre el agua del puerto.

Sin embargo, tambien se destaca los “Univers de Noël”, espacios temáticos distribuidos por toda la ciudad que incluyen:

La Galería Barthélémy de Don con su magia de destellos navideños,

el bosque encantado de osos en la Maison Flotte,

El taller del Padre Noël en el Atelier des Artistes

Espectáculos de los hermanos Boudiou en la Sala Marie Mouron.

Cada rincón cuenta una historia diferente, manteniendo viva la tradición de los pesebres artesanales que son testimonio del rico patrimonio cultural de la región.

Eso sí, la programación cultural es extraordinariamente diversa e intensa. Los cuentos musicales que fusionan jazz, ritmos brasileños y villancicos tradicionales se presentan diariamente, mientras que el mago Zibé y sus compañeros ofrecen espectáculos de magia en el Petit Galli.

La música sacra también tiene su lugar destacado, con recitales de órgano en la iglesia Saint Nazaire interpretando obras de Bach, Boëly y Guilmant, además de conciertos de gospel y actuaciones de la coral parroquial.

Los comerciantes locales participan activamente en esta fiesta, decorando sus escaparates con creatividad y contribuyendo al espíritu festivo que inunda cada esquina. El mercado de creadores en el Quai Esménard ofrece productos artesanales únicos, mientras que las calles del centro se llenan de músicos ambulantes, desde conjuntos de violines hasta bandas de jazz navideño, creando una banda sonora en vivo para esta celebración comunitaria.

Los momentos culminantes incluyen dos espectáculos pirotécnicos espectaculares, la llegada del Padre Noël en barco acompañado de sus duendes, desfiles luminosos con temáticas elegantes, y la impresionante caravana de los Reyes Magos con sus dromedarios, malabaristas y danzantes que cierra el ciclo festivo.

¿Cómo ir a este evento?

Lo primero que debe saber es que la Navidad en Sanary-sur-Mer es de acceso gratuito y se celebra en uno de los puertos pesqueros más auténticos de la costa de Provenza. La localidad cuenta con una ubicación privilegiada que facilita la llegada desde distintos puntos del sur de Francia: se encuentra a poca distancia de ciudades como Toulon y Marsella, y bien conectada tanto por autopista como por aeropuertos cercanos, lo que la convierte en un destino fácil de incluir en una ruta por la Costa Azul.

Una vez en el pueblo, el recorrido se hace a pie. Más de 500 comercios se suman a la celebración con vitrinas iluminadas, concursos de escaparates y un mercado de Navidad enfocado en productos locales. Durante los fines de semana se realizan animaciones para toda la familia, además de degustaciones gratuitas pensadas especialmente para los niños, lo que hace que la visita sea sencilla, cercana y muy fácil de disfrutar.

