El tráfico aéreo se duplicará para 2045 y los aeropuertos lanzan una advertencia

El Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) dio a conocer sus proyecciones de tráfico de pasajeros con una mirada que se extiende hasta 2054. De acuerdo con las estimaciones, los viajes aéreos seguirán creciendo con fuerza en todo el mundo. Sin embargo, ese mismo impulso pone sobre la mesa un reto que no se puede ignorar: la capacidad de la infraestructura aeroportuaria.

Según el informe, el tráfico mundial de pasajeros llegaría a los 10.200 millones en 2026, lo que supone un crecimiento interanual del 3,9 %. Y el panorama a más largo plazo es aún más exigente. Para la entidad, el volumen de pasajeros se duplicará, hasta alcanzar los 18.800 millones en 2045, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,4 %.

El organismo identifica entre los factores que impulsarán este crecimiento a los mercados emergentes y a la expansión de la clase media, a lo que se suman las estrategias de las aerolíneas orientadas a estimular la demanda.

Los riesgos que acompañan el crecimiento del tráfico aéreo mundial

En su mirada hacia 2054, ACI advierte que el crecimiento del tráfico de pasajeros no se dará de forma equilibrada entre regiones. Mientras algunos mercados avanzarán por encima del promedio mundial, otros quedarán rezagados por brechas en conectividad aérea, una diferencia que marcará el desarrollo del transporte aéreo en los próximos años.

Esta desigualdad está directamente ligada a la infraestructura disponible. Los aeropuertos que no logren ampliar su capacidad difícilmente podrán captar nuevos pasajeros derivados de la apertura de nuevas rutas y conexiones entre ciudades.

“Uno de los mensajes centrales del pronóstico es que el crecimiento proyectado del tráfico aéreo no está garantizado si no se abordan de manera urgente las restricciones de capacidad que afectan al sistema aeroportuario y aeronáutico global”, señaló Justin Erbacci, director general de ACI World.

Cuando el crecimiento exige trabajo en equipo

Para el organismo, el crecimiento del tráfico de pasajeros no se puede enfrentar de manera aislada. Los aeropuertos advierten que, frente al contexto actual de la industria y al aumento sostenido de la demanda, se vuelve indispensable una respuesta conjunta de todos los actores del sistema aeronáutico. Sin coordinación, las barreras existentes no solo se mantienen, sino que tienden a profundizarse, afectando tanto la operación como la calidad del servicio para los usuarios.

En esa línea, Erbacci insistió en que atender la creciente demanda pasa por acelerar las inversiones en infraestructura aeroportuaria, ampliar la capacidad del espacio aéreo y fortalecer la resiliencia operativa. Todo esto, subrayó, debe ir acompañado de una colaboración más estrecha entre aeropuertos, aerolíneas, gobiernos, autoridades regulatorias y los distintos socios de la industria.

ACI también recordó el peso que tiene la aviación en la economía global. Según cifras del Grupo de Acción para el Transporte Aéreo (ATAG), el sector aporta cerca del 3,9 % del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, una cifra que pone en perspectiva el papel estratégico de los aeropuertos en la integración económica, el comercio internacional y la conectividad entre regiones.

“Garantizar que el sector pueda absorber de manera sostenible el crecimiento futuro de la demanda aérea no es solo una prioridad para la industria, sino un imperativo económico global”, concluyó Erbacci.

