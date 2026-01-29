Así se visita la Fontana di Trevi desde 2026: horarios, acceso y consejos útiles

La Fontana di Trevi es uno de los monumentos más visitados de Europa y símbolo del centro histórico de Roma. Foto: EFE - FABIO FRUSTACI

Visitar la Fontana di Trevi es, para muchos viajeros, el primer gran encuentro con Roma. No solo por su belleza, sino porque marca el final del acueducto de Virgo, construido en el año 19 a. C. y considerado el único acueducto romano antiguo que sigue en funcionamiento continuo hasta hoy.

Diseñada por Nicola Salvi y finalizada por Giuseppe Pannini entre 1732 y 1762, la fuente se apoya en el Palazzo Poli y se organiza como un gran arco de triunfo.

En su centro domina la figura de Océano, guiando un carro en forma de concha tirado por dos caballos, controlados por tritones, mientras relieves y esculturas celebran la historia y los beneficios del agua.

Sin embargo, A partir de este lunes 2 de febrero de 2026, la forma de visitarla cambia, y conviene tenerlo en cuenta al planear un viaje.

Dos euros para ver la Fontana di Trevi

Desde febrero de 2026, Roma implementa un sistema de acceso regulado para ingresar al área más cercana de la fuente. El objetivo es mejorar la experiencia del visitante y proteger uno de los monumentos más frágiles y concurridos del centro histórico.

Tendrá un costo de dos euros, el aforo estará controlado a 400 personas simultáneamente. Los horarios son los siguientes:

Lunes y viernes: desde las 11:30 h (para permitir la recogida de monedas) a las 22:00 h (última entrada a las 21:00 h).

El resto de días: desde las 9:00 h a 22:00 h (última entrada a las 21:00 h)

Una vez finalizado el horario de visita, a partir de las 22:00, la fuente permanece visible y accesible de forma gratuita.

¿Dónde comprar las entradas?

En este enlace: www.fontanaditrevi.roma.it.

En los Museos Cívicos, Puntos de Información Turística, puntos de venta afiliados, en efectivo o con tarjeta.

En la entrada a la Fontana de Trevi, sólo con tarjeta.

El sistema mantiene el acceso sin costo para los residentes de Roma, personas con discapacidad y sus acompañantes, menores de seis años y guías turísticos acreditados. En fechas puntuales, los horarios podrán modificarse por tareas de mantenimiento o razones de orden público.

Con estas condiciones en cuenta, planificar el recorrido resulta clave para aprovechar mejor el tiempo en la ciudad. Roma permite concentrar sus grandes hitos en distancias caminables, y un itinerario bien organizado hace posible conocer lo esencial incluso en una estancia breve.

Roma en 48 horas: un recorrido esencial

Día 1: de la Roma antigua al corazón del centro histórico

El primer día puede comenzar en el Coliseo, el antiguo Anfiteatro Flavio, símbolo de la Roma imperial. Desde allí, el recorrido continúa por el Monte Palatino y el Foro Romano, donde se concentran siglos de historia política y social.

Tras la zona arqueológica, una buena opción es caminar por Via Cavour y entrar al barrio de Rione Monti, antes de retomar Via dei Fori Imperiali y subir al Monte Capitolino, con su plaza diseñada por Miguel Ángel y los Museos Capitolinos.

Desde allí, el paseo baja hacia Piazza Venezia y se interna en el centro histórico hasta llegar a la Fontana di Trevi. La caminata puede continuar hacia la Piazza di Pietra y culminar en el Panteón, una de las construcciones mejor conservadas de la Antigüedad.

El cierre del día suele darse en torno a Plaza de España y sus calles comerciales —via dei Condotti, via Frattina—, una zona ideal para cenar.

Día 2: Vaticano, plazas barrocas y Trastevere

La segunda jornada puede empezar temprano en la Plaza de San Pedro, cuando la afluencia es menor. La entrada a la Basílica de San Pedro es gratuita; para la cúpula y los Museos Vaticanos, conviene reservar.

A pocos minutos se encuentra el Castillo de San Ángel, cuya terraza ofrece una de las mejores vistas de la ciudad. Cruzando el puente homónimo, el recorrido sigue por Via dei Coronari hasta llegar a la Piazza Navona, con la Fuente de los Cuatro Ríos de Gian Lorenzo Bernini como eje.

La tarde puede continuar en Campo de’ Fiori, seguir hacia la Piazza Farnese y adentrarse en el Gueto judío de Roma. El cierre ideal es cruzar el río hacia Trastevere, uno de los barrios más animados para cenar y pasear de noche.

