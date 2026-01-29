Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Turismo

Así se visita la Fontana di Trevi desde 2026: horarios, acceso y consejos útiles

Roma comenzará a cobrar desde febrero el acceso a uno de sus monumentos más emblemáticos: esto es lo que hay que saber. Conozca, además, una guía para visitar la capital italiana en 48 horas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
29 de enero de 2026 - 04:36 p. m.
La Fontana di Trevi es uno de los monumentos más visitados de Europa y símbolo del centro histórico de Roma.
La Fontana di Trevi es uno de los monumentos más visitados de Europa y símbolo del centro histórico de Roma.
Foto: EFE - FABIO FRUSTACI
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Visitar la Fontana di Trevi es, para muchos viajeros, el primer gran encuentro con Roma. No solo por su belleza, sino porque marca el final del acueducto de Virgo, construido en el año 19 a. C. y considerado el único acueducto romano antiguo que sigue en funcionamiento continuo hasta hoy.

Diseñada por Nicola Salvi y finalizada por Giuseppe Pannini entre 1732 y 1762, la fuente se apoya en el Palazzo Poli y se organiza como un gran arco de triunfo.

Vínculos relacionados

San Valentín 2026 impulsa las escapadas románticas al exterior desde Colombia
¿Es difícil subir a Monserrate? Consejos a tener en cuenta y qué puede hacer aquí
Wingo reanuda vuelos entre Medellín y Caracas con tres frecuencias semanales

En su centro domina la figura de Océano, guiando un carro en forma de concha tirado por dos caballos, controlados por tritones, mientras relieves y esculturas celebran la historia y los beneficios del agua.

Sin embargo, A partir de este lunes 2 de febrero de 2026, la forma de visitarla cambia, y conviene tenerlo en cuenta al planear un viaje.

Dos euros para ver la Fontana di Trevi

Desde febrero de 2026, Roma implementa un sistema de acceso regulado para ingresar al área más cercana de la fuente. El objetivo es mejorar la experiencia del visitante y proteger uno de los monumentos más frágiles y concurridos del centro histórico.

Tendrá un costo de dos euros, el aforo estará controlado a 400 personas simultáneamente. Los horarios son los siguientes:

  • Lunes y viernes: desde las 11:30 h (para permitir la recogida de monedas) a las 22:00 h (última entrada a las 21:00 h).
  • El resto de días: desde las 9:00 h a 22:00 h (última entrada a las 21:00 h)

Una vez finalizado el horario de visita, a partir de las 22:00, la fuente permanece visible y accesible de forma gratuita.

¿Dónde comprar las entradas?

  • En este enlace: www.fontanaditrevi.roma.it.
  • En los Museos Cívicos, Puntos de Información Turística, puntos de venta afiliados, en efectivo o con tarjeta.
  • En la entrada a la Fontana de Trevi, sólo con tarjeta.

El sistema mantiene el acceso sin costo para los residentes de Roma, personas con discapacidad y sus acompañantes, menores de seis años y guías turísticos acreditados. En fechas puntuales, los horarios podrán modificarse por tareas de mantenimiento o razones de orden público.

Con estas condiciones en cuenta, planificar el recorrido resulta clave para aprovechar mejor el tiempo en la ciudad. Roma permite concentrar sus grandes hitos en distancias caminables, y un itinerario bien organizado hace posible conocer lo esencial incluso en una estancia breve.

Roma en 48 horas: un recorrido esencial

Día 1: de la Roma antigua al corazón del centro histórico

El primer día puede comenzar en el Coliseo, el antiguo Anfiteatro Flavio, símbolo de la Roma imperial. Desde allí, el recorrido continúa por el Monte Palatino y el Foro Romano, donde se concentran siglos de historia política y social.

Tras la zona arqueológica, una buena opción es caminar por Via Cavour y entrar al barrio de Rione Monti, antes de retomar Via dei Fori Imperiali y subir al Monte Capitolino, con su plaza diseñada por Miguel Ángel y los Museos Capitolinos.

Desde allí, el paseo baja hacia Piazza Venezia y se interna en el centro histórico hasta llegar a la Fontana di Trevi. La caminata puede continuar hacia la Piazza di Pietra y culminar en el Panteón, una de las construcciones mejor conservadas de la Antigüedad.

El cierre del día suele darse en torno a Plaza de España y sus calles comerciales —via dei Condotti, via Frattina—, una zona ideal para cenar.

Día 2: Vaticano, plazas barrocas y Trastevere

La segunda jornada puede empezar temprano en la Plaza de San Pedro, cuando la afluencia es menor. La entrada a la Basílica de San Pedro es gratuita; para la cúpula y los Museos Vaticanos, conviene reservar.

A pocos minutos se encuentra el Castillo de San Ángel, cuya terraza ofrece una de las mejores vistas de la ciudad. Cruzando el puente homónimo, el recorrido sigue por Via dei Coronari hasta llegar a la Piazza Navona, con la Fuente de los Cuatro Ríos de Gian Lorenzo Bernini como eje.

La tarde puede continuar en Campo de’ Fiori, seguir hacia la Piazza Farnese y adentrarse en el Gueto judío de Roma. El cierre ideal es cruzar el río hacia Trastevere, uno de los barrios más animados para cenar y pasear de noche.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

Temas recomendados:

Estilo de Vida

Turismo

Viajes

Viajes por Colombia

fontana di trevi

roma en 48 horas

qué ver en roma

guía de roma

roma

visitar fontana di trevi

italia

italia viajar

italia tiquetes

bogota roma

horarios fontana di trevi

turismo en roma

coliseo de roma

vaticano museos

centro histórico de roma

viajar a roma

monumentos de roma

itinerario roma

consejos para viajar a roma

viaje a italia

fonta di trevi pago

fontana di trevi boletas

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.