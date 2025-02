Emirates ofrece noche de hospedaje gratuita en Dubái: así puede aprovechar el beneficio

My Emirates Pass: presentando su tarjeta de embarque de Emirates, los pasajeros podrán acceder a descuentos y ofertas especiales en Dubái y los Emiratos Árabes Unidos hasta el 31 de marzo de 2025. Entre las promociones disponibles se incluyen tarifas reducidas en atracciones icónicas como At The Top Burj Khalifa, The Palm Monorail, The View at The Palm y City Sightseeing. Además, podrán disfrutar del parque acuático Aquaventure en Atlantis The Palm y vivir la adrenalina en parques temáticos como IMG Worlds of Adventure y Dubai Parks & Resorts. Esta temporada, también podrán acceder gratuitamente al Vision Pavilion en Expo City.