En fotos: así es la experiencia Emirates, la aerolínea que aterrizó en Colombia

El vuelo diario EK213 de Emirates sale de Dubái a las 2:15 a.m. y llega a Miami a las 10:05 a.m. El vuelo luego sale de Miami a las 12:05 p.m., llegando a Bogotá a las 2:55 p.m. El vuelo de regreso EK214 sale de Bogotá a las 5:19 p.m. y llega a Miami a las 10:15 p.m.; luego sale de Miami a las 12:45 a.m. del día siguiente, llegando a Dubái a las 11 p.m. Todos los horarios son locales.

Foto: María Alejandra Castaño