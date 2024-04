En fotos: ¡Experiencias de lujo! Cuatro nuevas formas de descubrir África

Wilderness Mokete. Foto: Cortesía Wilderness

África es un destino tan vasto y diverso que, una vez que lo visitas, te cautiva hasta el punto de anhelar regresar una y otra vez. Sus diversos destinos, paisajes y contrastes hacen de este continente un lugar impresionante, ideal para disfrutar de noches estrelladas, safaris emocionantes y atardeceres que parecen sacados de una postal. En este sentido, te compartimos cuatro nuevas formas de descubrir África de la mano de Wilderness, la empresa líder en conservación y hospitalidad en ese continente.

1. Un safari para expertos en aventura, en Wilderness Mokete

Visitar África es sinónimo de aventura y, al mismo tiempo, puede conjugarse con el concepto de lujo. Uno de los mayores placeres de este tipo de viajes es poder desconectarse de la rutina diaria para conectar con la naturaleza en las zonas más remotas del mundo.

Si estás en busca de un campamento que combine ambos aspectos, Wilderness Mokete es la opción perfecta. Ubicado en la reserva de Moremi Game en Maun, una de las zonas con mayor espectacularidad natural en Botsuana, este campamento es ideal para viajeros experimentados. Ofrece una auténtica experiencia de safari y emocionantes danzas en la naturaleza.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que estará disponible únicamente por dos años, ya que será desmantelado en 2026. Sus materiales y elementos serán utilizados para dar vida a Meraka, un campamento que promete brindarte una experiencia en primera fila de la acción con la naturaleza durante todo el año, salvaguardando uno de los últimos santuarios salvajes del planeta.

2. Rincones ocultos del Delta en Wilderness Tubu Tree y Little Tubu

Si eres amante de los animales y ya has sido testigo de los cinco Grandes de África, la gran noticia es que aún te queda un sinfín de rincones y especies por conocer, como lo son las hienas, que las encontramos en su mayoría en la Isla de Hunda en el Delta del Okavango, donde también se encuentra uno de los campamentos renovados de la compañía: Wilderness Tubu Tree y Wilderness Little Tubu.

Ya sea que prefieras explorar esta área a bordo de un mokoro, un barco o en vehículo 4x4 durante el día, o que por la noche prefieras disfrutar una StarBed para dormir bajo el cielo africano iluminado por las estrellas, en este campamento podrás descubrir nuevos lugares e historias que son realmente exclusivos por encontrarse en una zona donde la ubicación geográfica favorece para tener diferentes ecosistemas durante todo el año, fuera de lo común.

3. Safaris de conservación en el desierto en Wilderness Desert Rhino Camp:

Si después de tener tu primer acercamiento a las experiencias de safaris entre animales salvajes y la maleza, ahora buscas un safari diferente, una buena opción es visitar alguno en los desiertos de Namibia, donde verás inmensas dunas y cielos estrellados, y podrás recorrer el desierto en bicicleta, e incluso en globo aerostático.

En medio de la inmensidad de las extraordinarias vistas de Damaraland, se encuentra Wilderness Desert Rhino Camp, un renovado campamento que, además de ser uno de los mejores lugares para admirar a los rinocerontes desde la comodidad y lujo de tu tienda de campaña, el principal objetivo es seguir conservando esta especie, apoyando a fundaciones como Save The Rhino Trust, que recaudan destinados a actividades que apoyen la conservación, haciéndolo además de una experiencia de aventura, una oportunidad para aprender y conocer de esta especie única.

4. Gorilas y el nuevo Wilderness Bisate Reserve:

Por último, visitar a los famosos gorilas en Ruanda es un must en el mundo de los safaris y no necesariamente es una experiencia de una sola vez, ya que puede ser el caso que volviendo a recorrer el Volcano National Park, te sorprendan ahora un par de gorilas de bebés o algún líder de la manada que antes no habías visto.

Este 2024, Wilderness Bisate Reserve abre sus puertas, siendo el nuevo campamento hermano del multipremiado Wilderness Bisate de Ruanda, y ahora la mejor forma de ver a los gorilas. Con solo cuatro espaciosas villas, cada una con amplias salas de estar, terrazas de observación y bañeras de hidromasaje privadas, este nuevo refugio de lujo inmerso en la naturaleza trasciende lo ordinario.

