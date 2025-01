¡Ya abrió Universal Stella Nova Resort! Un portal a una galaxia de emociones

Ya abrió Universal Stella Nova Resort, un hotel inspirado en la inmensidad infinita del universo no explorado. Foto: Fotos: cortesía Universal Orlando Resort

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Prepárese para despegar hacia una experiencia fuera de este mundo con el Universal Stella Nova Resort, el nuevo hotel de Universal Orlando Resort que abrió sus puertas para recibir a viajeros soñadores y exploradores de lo desconocido. Inspirado en la inmensidad infinita del universo, este resort promete convertirse en su plataforma de lanzamiento perfecta para vivir las más emocionantes aventuras en los parques temáticos de Universal.

Desde el momento en que atraviesa el vestíbulo, será transportado a otra galaxia. El diseño futurista, los colores brillantes que cambian como las luces de las estrellas, y un ambiente inmersivo lo invitan a soñar y relajarse como nunca antes. Ubicado estratégicamente junto al tan esperado Universal Epic Universe, que abrirá el 22 de mayo de 2025, el resort ofrece acceso fácil al parque temático a través de un sendero o un servicio de transporte gratuito. Además, también estará a pocos minutos de los otros parques de Universal y Universal CityWalk.

👀🌎📄 (Lea también: Orlando inaugura el 2025 con un hito histórico y más de 25 nuevas experiencias)

Desarrollado por el galardonado equipo Universal Creative y copropiedad y operación de Loews Hotels & Co, el nuevo hotel se suma a la colección existente de hoteles ultra temáticos de Universal Orlando y ofrece 750 habitaciones, opciones gastronómicas inspiradas en el cosmos y comodidades de otro mundo.

Tenga presente que Universal Terra Luna Resort, que representa otro mundo en términos de alojamiento en Universal Orlando Resort, y está inspirado en la emoción de explorar lo desconocido, superar los límites del descubrimiento y adentrarse en nuevos paisajes, abrirá el próximo 25 de marzo; mientras que el magestuoso Universal Helios Grand Hotel, un Loews Hotel que se inspira en los temas astronómicos y mitológicos de Celestial Park, abrirá el 22 de mayo. Según Universal Orlando Resort, diseñado para combinar la inmersión, la relajación y crear una estancia como ninguna otra, este complejo palaciego ofrece un alojamiento tranquilo para dormir, instalaciones de entretenimiento para toda la familia, opciones gastronómicas de primera calidad, un bar en la terraza y una entrada exclusiva al nuevo parque temático.

Un espacio para descansar entre aventuras

Después de un día lleno de emociones, las habitaciones estándar del Universal Stella Nova Resort serán su refugio. Con un diseño elegante y relajante, cada espacio está pensado para recargar energías. Las habitaciones cuentan con dos camas dobles, espacio para hasta cuatro personas, ventanas estilo estación espacial y una atmósfera inspiradora para soñar con su próxima aventura.

Sabores que exploran lo desconocido

La experiencia culinaria en el resort está diseñada para sorprender. En COSMOS Cafe and Market, encontrará opciones clásicas americanas como hamburguesas, pollo frito y pastas, ideales para toda la familia. ¿Busca algo más especial? En Nova Bar, los cócteles artesanales son una experiencia única: se infunden con sabores fascinantes a través de recipientes ahumados, creando combinaciones que parecen venir de otra galaxia. Y si prefiere relajarse junto a la piscina, el Galaxy Bar and Grill tiene lo que necesita: desde quesadillas hasta ensaladas, acompañado de una cerveza fría o su coctel favorito.

Relajación bajo las estrellas

El área de la piscina del Stella Nova Resort es el lugar ideal para tomarse un día libre entre parques. Con un diseño moderno y un ambiente que invita a la tranquilidad, es perfecto para relajarse y disfrutar del sol, mientras se preparas para el siguiente capítulo de sus vacaciones.

👀🌎📄 (Lea también: Cinco hoteles todo incluido para visitar en 2025: precios y recomendaciones)

Un portal al universo épico

Al hospedarse en Universal Stella Nova Resort, estará a solo pasos del emocionante Universal Epic Universe, un parque que promete redefinir la experiencia de los parques temáticos con atracciones innovadoras y cinco mundos nunca antes vistos: Celestial Park, The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic, Super Nintendo World, Cómo Entrenar a tu Dragón: Isle de Berk y Dark Universe.

Atrévase a explorar lo desconocido. Atrévase a soñar. Universal Stella Nova Resort no es solo un lugar para hospedarse, es el inicio de una aventura que nunca olvidará. ¿Está listo para despegar? 🚀

Tenga presente que los viajeros de América Latina pueden aprovechar la oferta “Compre 2 días, obtenga 2 días gratis”, que ofrece cuatro días de acceso a Universal Studios Florida y Universal Islands of Adventure por el precio de un boleto de dos días. Los tickets de esta oferta se pueden utilizar para viajar hasta el 30 de abril de 2025.

Para todos los gustos y presupuestos

Vale la pena resaltar que Universal Orlando cuenta con tres categorías de hotel creadas para facilitar aún más a los huéspedes la elección del hotel que mejor se adapte a su estilo y presupuesto. Estas son:

Signature Collection: están Universal Helios Grand Hotel (abre el 22 de mayo), Loews Portofino Bay Hotel, Hard Rock Hotel, Loews Royal Pacific Resort y Loews Sapphire Falls Resort. Esta categoría ofrece servicios completos y distintivos, restaurantes excepcionales y mucho más.

Prime Value Hotels : están Universal Aventura Hotel, Universal Stella Nova Resort y Universal Terra Luna Resort (abre el 25 de marzo). Esta categoría ofrece una combinación de servicios y comodidades diseñados para el confort.

Value: están Universal Cabana Bay Beach Resort y Universal Endless Summer Resort - Surfside Inn and Suites & Dockside Inn and Suites. Esta categoría presenta opciones divertidas y económicas que ofrecen habitaciones estándar y amplias suites con cocina americana.

Hospedarte en un hotel de Universal Orlando Resort: la mejor forma de vivir la magia al máximo

Hospedarte en un hotel de Universal Orlando Resort es mucho más que una simple estadía; es el complemento perfecto para unas vacaciones inolvidables 🌟. La comodidad, los beneficios exclusivos y la proximidad a los parques temáticos aseguran que cada momento sea mágico. Estos son solo algunos de los beneficios:

1. Entrada temprana a los parques

Los huéspedes de los hoteles de Universal Orlando Resort pueden disfrutar de acceso temprano al parque, hasta una hora antes de su apertura oficial. Esto significa que tendrás la oportunidad de disfrutar de algunas de las atracciones más populares sin largas filas y antes de que lleguen las multitudes. Para aprovechar este beneficio, solo necesitas una entrada válida al parque temático.

2. Transporte gratuito y sin complicaciones

¿Preocupado por cómo llegar a los parques? No hay problema. Los hoteles de Universal ofrecen transporte gratuito hacia Universal Studios Florida, Islands of Adventure, Volcano Bay y Universal CityWalk. Olvídese de buscar parqueadero y disfrute de un traslado cómodo y rápido para que su día comience sin estrés.

3. Mucho más que una llave

Durante su estadía, la llave de su habitación no solo le da acceso a su cuarto, sino que también le permite pagar en todo el complejo Universal Orlando Resort. Desde restaurantes hasta tiendas, tendrá todo a su alcance con un simple gesto, para que no se preocupe por llevar su billetera a todos lados.

4. Compras sin complicaciones

Si encuentra recuerdos o productos en las tiendas seleccionadas de los parques o en Universal CityWalk, no tiene que cargarlos todo el día. Universal se encarga de enviarlos directamente a su hotel sin cargo adicional, para que pueda disfrutar de las atracciones con total libertad.

5. Servicios y entretenimiento en los hoteles

Los hoteles de Universal Orlando no solo son un lugar para descansar, sino un destino en sí mismos. Entre las opciones que ofrecen encontrarás:

Piscinas estilo resort con áreas interactivas de agua.

Un spa grande para relajarte al máximo.

Gimnasios equipados para quienes no quieren dejar de lado su rutina de ejercicio.

Una sala de juegos para diversión adicional.

Restaurantes que ofrecen desde comidas rápidas hasta opciones gourmet.

La Universal Studios Store, donde puedes comprar recuerdos exclusivos sin salir del hotel.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.