Universal Helios Grand Hotel: así será pasar la noche en un parque temático

Habitaciones serenas y suites espaciosas: Luminosas y acogedoras, las habitaciones y suites del Universal Helios Grand Hotel evocan la tranquilidad de un jardín y muchas de ellas ofrecen fantásticas vistas de Epic Universe. Las suites exclusivas para niños de Universal Helios Grand Hotel son basadas en Cómo entrenar a tu dragón (How to Train Your Dragon), donde los más pequeños pueden volar por los cielos y descansar entre dragones en una colorida habitación inspirada en el pueblo vikingo de Berk.