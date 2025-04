¿Está viendo The Last of Us? Descubra dónde se filmó la segunda temporada

Más de 10,150 estudiantes colombianos eligieron a Canadá como destino de estudios en 2022. Foto: Cortesía EduCanada

“The Last of Us”, la serie de drama postapocalíptico creada por Craig Mazin y Neil Druckmann para HBO y basada en la exitosa franquicia de videojuegos de Naughty Dog, ha vuelto a captar la atención del público con el estreno de su segunda temporada. La historia transcurre años después de una pandemia provocada por un hongo que transforma a los humanos en criaturas violentas, provocando el colapso de la civilización. Además de su poderosa narrativa, la producción ha sido aclamada por su impactante diseño visual y por las locaciones reales que recrean con detalle el mundo ficticio del videojuego. En esta nota le contamos cuáles son los lugares donde se grabaron los nuevos episodios.

La primera temporada siguió a Joel (Pedro Pascal), un contrabandista encargado de escoltar a la adolescente Ellie (Bella Ramsey) a través de un Estados Unidos devastado. Ahora, en la segunda temporada que se estrenará el 13 de abril de 2025, ambos personajes regresan cinco años después de los eventos iniciales, enfrentándose a un conflicto entre sí en un mundo aún más peligroso e impredecible. Esta nueva entrega adaptará parcialmente “The Last of Us Part II” e introducirá a nuevos personajes clave, a lo largo de sus siete episodios semanales.

La serie ha sido aclamada por la crítica, que ha elogiado especialmente las actuaciones, el guion, el diseño de producción y la banda sonora compuesta por Gustavo Santaolalla. El estreno de la primera temporada alcanzó casi 40 millones de espectadores en dos meses, promediando 32 millones por episodio, y logró ocho premios Primetime Emmy de 24 nominaciones. Muchos críticos la han catalogado como la mejor adaptación de un videojuego jamás realizada, destacando cómo ha sabido mantenerse fiel al espíritu original mientras expande su universo narrativo.

Detrás de ese impacto narrativo hay un trabajo visual igualmente ambicioso. La serie ha hecho de los paisajes canadienses un protagonista más, con la primera temporada convirtiéndose en la mayor producción audiovisual en la historia de Alberta, Canadá. Ahora, para la segunda temporada, el rodaje se trasladó a Columbia Británica, aprovechando su cercanía con Seattle (epicentro de la historia del segundo videojuego) y sus imponentes escenarios naturales. Estas locaciones no solo aportan autenticidad a la serie, sino que hoy en día pueden recorrerse como parte de una experiencia turística que conecta la ficción con la geografía real del universo postapocalíptico de The Last of Us.

Legislatura de Alberta

El Edificio de la Legislatura de Alberta, conocido coloquialmente como “The Ledge”, es una imponente estructura gubernamental ubicada en Edmonton que sirve como sede de la Asamblea Legislativa y el Consejo Ejecutivo de la provincia canadiense. Construido en 1913 y situado estratégicamente en un promontorio con vistas al valle del río Saskatchewan Norte, este majestuoso edificio adquirió reconocimiento global adicional cuando fue transformado para la serie de HBO “The Last of Us”, donde representó la Casa del Estado de Massachusetts. Para lograr la estética post-apocalíptica característica de la serie, los equipos de producción cubrieron meticulosamente su fachada con enredaderas y vegetación, creando la ilusión de una estructura gubernamental siendo reclamada gradualmente por la naturaleza después del colapso de la civilización.

Más allá de su reciente fama cinematográfica, el edificio mantiene su importante función administrativa y simbolismo cultural para Alberta. Sus terrenos albergan diversos monumentos históricos significativos, incluyendo una fuente conmemorativa de la visita de la Reina Isabel II y elaborados vitrales que celebran la monarquía británica. El complejo legislativo ofrece recorridos gratuitos durante toda la semana, permitiendo a los visitantes apreciar tanto su arquitectura e importancia histórica como reconocer el escenario donde se filmaron escenas memorables de la aclamada serie de televisión.

Vancouver

Vancouver, una ciudad costera situada en el suroeste de la provincia canadiense de Columbia Británica, es conocida por su ubicación privilegiada entre el estrecho de Georgia y las Montañas Costeras. Esta ciudad tuvo un papel fundamental en la producción, transformándose para representar una Seattle postapocalíptica donde se desarrollan intensos conflictos entre facciones como el militarizado Frente de Liberación de Washington (WLF) y los enigmáticos Serafitas, un grupo similar a una secta que se caracteriza por su comunicación mediante silbidos y sus tácticas sigilosas.

El rodaje, que comenzó en mayo de 2024, aprovechó numerosos enclaves icónicos de Vancouver para crear los escenarios de la serie. Entre las locaciones más destacadas se encuentran:

Downtown Eastside (DTES) : Ocupado temporalmente por actores caracterizados como soldados y vehículos militares, sirvió para recrear zonas de conflicto.

Barrio Chino : El histórico Chinatown de Vancouver fue transformado para ambientar calles de Seattle, respetando su arquitectura tradicional.

Gastown : Considerado el distrito comercial más antiguo y el corazón cultural de la ciudad, sus calles empedradas y edificios victorianos se adaptaron para representar zonas urbanas del videojuego.

Teatro Orpheum : Este teatro centenario funcionó como el ficticio Teatro Pinnacle en la serie, un espacio importante en la narrativa.

Acuario de Vancouver : Representa el Acuario de Seattle Waterfront, y fue utilizado en escenas clave de la segunda temporada.

Stanley Park: Con sus 405 hectáreas, el parque urbano más grande de Canadá ofreció sus frondosos bosques de coníferas como telón de fondo para escenas ambientadas en los alrededores naturales de Seattle.

¿Quiere vivir la experiencia? A partir del 25 de mayo de 2025, una vez concluida la emisión de la segunda temporada, el Metro Vancouver Convention and Visitors Bureau —operando bajo el nombre Destination Vancouver— lanzará una experiencia interactiva única para los fanáticos de The Last of Us. Esta propuesta turística invita a recorrer las locaciones más emblemáticas utilizadas durante el rodaje, con una ambientación que combina el entorno real con el universo postapocalíptico de la serie. Además, la página web oficial de Destination Vancouver irá actualizando información sobre las locaciones específicas que aparecen en cada capítulo, permitiendo a los seguidores sumergirse aún más en la geografía real que da vida a la ficción.

Columbia Británica

Columbia Británica, ubicada en el extremo occidental de Canadá, es una provincia de diversidad geográfica y cultural. Limitando al norte con Yukón y los Territorios del Noroeste, al este con Alberta, al sur con Estados Unidos y al oeste con el océano Pacífico, representa la tercera entidad más poblada del país. Su territorio abarca desde bosques tropicales costeros hasta majestuosas cadenas montañosas, de hecho se caracteriza por una impresionante línea costera de 27,000 km que incluye numerosos fiordos y más de 6.000 islas.

La belleza natural y la diversidad de paisajes de Columbia Británica han consolidado a esta provincia como un destino privilegiado para la industria audiovisual. Su protagonismo quedó en evidencia durante la filmación de la segunda temporada. Entre las locaciones más destacadas utilizadas en 2024 se encuentran:

Nanaimo : Segunda ciudad más importante de la isla de Vancouver, sirvió para ambientar los alrededores del Capitolio de Seattle y el ficticio Hotel Serevana. Allí se rodaron escenas clave con Bella Ramsey e Isabela Merced montando a caballo.

Mission, Langley y Fort Langley : Estas localidades fueron transformadas para representar a Jackson, Wyoming. La elección se debió en parte al atractivo visual de la zona y al menor costo de filmación en comparación con Vancouver.

New Westminster : Popularmente conocida como “New West” y situada a solo 20 minutos de Vancouver, aportó una jornada de rodaje a la serie. Esta ciudad ya ha sido escenario de otras grandes producciones como Godzilla (2014), Yo, Robot , Riverdale y Expediente X .

Kamloops: Fue el lugar escogido para recrear el Greenplace Market, uno de los escenarios más representativos del videojuego original. El equipo de producción adaptó cuidadosamente un edificio local para reproducirlo con fidelidad.

El patrimonio natural y cultural de Columbia Británica va más allá de su fama como escenario de cine y televisión. La provincia ofrece experiencias únicas como el Parque Stanley en Vancouver, un pulmón verde urbano con senderos, playas y tótems de las Primeras Naciones. Destacan también la reserva del parque nacional Pacific Rim, con más de 500 km² de paisajes costeros, y el sendero de la costa oeste, de 75 km. Para los amantes de la aventura, el puente colgante de Capilano y el teleférico Peak 2 Peak en Whistler ofrecen vistas impresionantes. La oferta cultural se enriquece con el Museo Real de Columbia Británica, en Victoria, y los Jardines Butchart, conocidos por su belleza floral y eventos durante todo el año.

Britannia Beach

Britannia Beach es una pequeña comunidad no incorporada en Columbia Británica, Canadá, ubicada aproximadamente a 55 kilómetros al norte de Vancouver en la autopista Sea-to-Sky. Originalmente desarrollada como zona residencial para el personal de la Compañía Minera y de Fundición Britannia entre 1900 y 1904, esta localidad alberga hoy el Museo de la Mina Britannia, un Sitio Histórico Nacional de Canadá que permite a los visitantes experimentar cómo era la vida en una activa ciudad minera tras el descubrimiento de cobre en 1888.

Esta pintoresca localidad fue elegida como locación para representar al pueblo de Jackson, Wyoming, en la filmación de una serie de televisión. Aunque Calgary, Alberta, había representado a Jackson en la primera temporada, los productores encontraron que Britannia Beach resultaba ideal para la ambientación invernal de Wyoming gracias a sus decorados de madera y su ubicación remota. El set de filmación en esta comunidad fue considerado uno de los más grandes de la serie, transformando este tranquilo pueblo minero en el escenario perfecto para recrear el ambiente de Jackson, Wyoming.

Alberta

Alberta es una provincia situada en el oeste de Canadá caracterizada por una extraordinaria diversidad geográfica que abarca desde montañas rocosas hasta extensas praderas y bosques de coníferas. Esta región, que limita con los Territorios del Noroeste, Saskatchewan, Columbia Británica y Estados Unidos, alberga más de 600 lagos y posee abundantes recursos naturales. Sus parques nacionales, particularmente el Parque Nacional Banff y el Parque Nacional Jasper, son reconocidos mundialmente por sus impresionantes glaciares, lagos de aguas turquesas y formaciones geológicas únicas.

Aunque la segunda temporada trasladó gran parte de su producción a Columbia Británica, varias locaciones de Alberta siguieron desempeñando un papel clave en la serie. Estas áreas no solo ofrecieron paisajes impactantes, sino también una continuidad visual que conecta ambas temporadas de The Last of Us. Entre las más destacadas se encuentran:

Canmore : Esta pintoresca ciudad de montaña volvió a representar a Jackson, Wyoming. Sus paisajes invernales y su estética acogedora reflejan fielmente el entorno del videojuego, lo que la convirtió en una locación recurrente tanto en la primera como en la segunda temporada.

Exshaw y la Carretera 1A : Estas áreas fueron elegidas para filmar escenas que requerían condiciones invernales extremas. Para lograr el efecto deseado, la producción incluso importó nieve adicional. El director de locaciones, Laszlo Uhrik, señaló al periódico Western Wheel que una tormenta de nieve natural habría sido ideal, aunque estaban preparados para crearla artificialmente si era necesario.

Parque Waterton: Ubicado al sur de Alberta, en la frontera con Estados Unidos, este parque forma parte del Parque Internacional de la Paz Waterton-Glacier. Sus escenarios naturales fueron clave para filmar uno de los momentos más tensos de la temporada: la captura de Ellie por parte de David y su grupo, una escena que aprovechó al máximo la atmósfera cruda y desoladora del entorno.

El patrimonio natural y cultural de Alberta ha convertido a la provincia en un importante destino turístico que atrae a visitantes de todo el mundo. Atracciones como el Lago Louise y el Lago Moraine deslumbran con sus aguas de color azul intenso alimentadas por glaciares, ofreciendo experiencias únicas como paseos en canoa y caminatas con vistas panorámicas a montañas circundantes. Para los interesados en paleontología, el Museo Royal Tyrrell en Drumheller exhibe una de las colecciones de fósiles de dinosaurios más importantes del mundo, con más de 160,000 piezas individuales.

