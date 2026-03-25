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Estancias gratuitas en la casa de Hannah Montana: así puede participar

Para celebrar los 20 años de Hannah Montana, la experiencia invita a los fanáticos a sumergirse en el universo de la serie con acceso al icónico armario, vistas al mar en Malibú y actividades inspiradas en la vida doble de la famosa estrella pop.

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María Alejandra Castaño Carmona
María Alejandra Castaño Carmona
26 de marzo de 2026 - 12:45 a. m.
Durante la estadía, los huéspedes podrán entrar al icónico armario y transformarse en una estrella del pop, rodeados de looks para el escenario y accesorios únicos.
Durante la estadía, los huéspedes podrán entrar al icónico armario y transformarse en una estrella del pop, rodeados de looks para el escenario y accesorios únicos.
Foto: Cortesía Airbnb
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Para celebrar los 20 años de Hannah Montana, la plataforma Airbnb anunció una experiencia única que permitirá a los fans sumergirse en el universo de la icónica serie: hospedarse en la famosa casa de playa de Hannah en Malibú.

Por primera vez, los huéspedes podrán recorrer el legendario armario de la estrella pop, un espacio lleno de vestuarios brillantes, tops con lentejuelas y accesorios que marcaron a toda una generación. La experiencia promete llevar a los visitantes a vivir “the best of both worlds”, tal como lo hacía el personaje interpretado por Miley Cyrus.

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Una estadía entre el mar y la fama

Ubicada en la icónica costa de Malibú, en Estados Unidos, la casa de playa recrea el entorno donde la vida cotidiana y el estrellato pop se fusionaban. El espacio invita a los visitantes a revivir los momentos que definieron la serie, en un ambiente que combina nostalgia, diseño temático y vistas privilegiadas al océano.

Durante la estadía, los huéspedes podrán:

  • Entrar al icónico armario y transformarse en una estrella del pop.
  • Relajarse con vistas al mar desde el balcón o disfrutar de acceso directo a la playa.
  • Experimentar la “doble vida” con detalles inspirados en la serie.
  • Cantar en karaoke los éxitos de Hannah y ver episodios en Disney+.

Cómo reservar esta experiencia exclusiva

La experiencia contará con disponibilidad limitada: se ofrecerán diez estancias de una noche entre el 6 y el 16 de abril, con capacidad para hasta cuatro personas por grupo.

Los interesados podrán solicitar su reserva a partir del 26 de marzo a las 11:00 a.m., hora colombiana, con un costo de 0 por persona. Sin embargo, los gastos de traslado hacia y desde Malibú deberán ser asumidos por los huéspedes.

Esta iniciativa coincide con el lanzamiento del especial por el 20 aniversario de Hannah Montana, disponible también en Disney+ y Hulu, consolidando así un homenaje que conecta a los fans con uno de los fenómenos culturales más recordados de Disney.

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María Alejandra Castaño Carmona

Por María Alejandra Castaño Carmona

mcastano@elespectador.com

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